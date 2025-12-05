2025. december 5. péntek Vilma
Magyar forint pénz, Nő egy marék bankjegyet szorongatva, Nagy címletek, Infláció és pénzügyi helyzet Magyarországon
Gazdaság

Karácsonyi pénzeső zúdult egy magyar falura: hat számjegyű összeget kaptak kézhez a jogosultak

Pénzcentrum
2025. december 5. 20:09

Berentén idén karácsonykor komoly pénzügyi segítségben részesültek az arra jogosult lakók: az önkormányzat 100 ezer forintos egyszeri támogatást biztosított számukra, számolt be a Borsod24.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ünnepek előtt jelentős összeggel segíti a helyieket. A körülbelül ezer fős település lakói közül azok, akik megfelelnek a feltételeknek, egyszeri 100 ezer forintos karácsonyi támogatást kaptak.

A település honlapján közzétett tájékoztatás szerint az önkormányzat a karácsony alkalmából biztosítja ezt az összeget a jogosultaknak. A kifizetés már december 3-án megtörtént: aki készpénzben kérte, az aznap át is vehette, emellett ugyanazon a napon elindították az utalásokat is.

A portál megkereste Nyeste József polgármestert, hogy pontos információkat kapjanak arról, kik jogosultak, ám választ nem kaptak. Úgy tudják azonban, hogy a támogatás azoknak jár, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) huszonötszörösét, vagyis 712 500 forintot.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #önkormányzat #támogatás #falu #gazdaság #polgármester #szociális támogatás #borsod-abaúj-zemplén megye

