2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Gyengüléssel fordul rá a péntekre a forint: vajon mi húzta le az árfolyamot?

MTI
2025. december 4. 18:40

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,13 forintról 382,58 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 380,67 forint és 382,90 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 408,28 forintról 409,05 forintra ment fel, míg a dolláré 326,84 forintról 328,14 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1655 dollárról 1,1658 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
