Orbán Viktor gigászi moszkvai üzletet lengetett be: mit akarunk venni Putyintól?

Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába, ahol gazdasági együttműködési lehetőségekről tárgyalnak majd, miközben a háttérben a Mol potenciális orosz eszközvásárlásairól is információk szivárogtak ki.

Nagyszabású magyar üzleti delegáció utazik Moszkvába a következő napokban - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten tartott beszédében. A kormányfő kifejtette, hogy a látogatás fő célja a gazdasági együttműködési lehetőségek feltérképezése. "Előre kell gondolkodni az orosz-ukrán háború és a szankciók utáni világról" - indokolta a miniszterelnök a tervezett moszkvai utat.

A delegáció összetételéről és a tárgyalások pontos témáiról egyelőre nem közöltek részleteket. A Portfolio szerint bejelentés időzítése figyelemre méltó, mivel a Mol jelezte amerikai tisztviselőknek: érdeklődik az amerikai szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeinek felvásárlása iránt.

Az amerikai hírügynökség információi szerint a Lukoil jelenleg több potenciális vevővel, köztük az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel folytat tárgyalásokat a december 13-i amerikai szankciós határidő előtt.

A kiszivárgott értesülések alapján a magyar olajvállalat európai finomítókat, töltőállomás-hálózatokat, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedéseket vásárolna. Ezekről a lehetőségekről állítólag Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozóján is egyeztettek. Emellett a Mol az amerikai szankciók hatálya alá tartozó, orosz tulajdonú szerb NIS finomító megszerzésére is törekszik a hírek szerint.

