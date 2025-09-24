2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
falusi házak egy barátságos zöld utca mentén, buja előkertekkel és gondozott gyepekkel, kiskertekkel, rózsabokrokkal és új vörös agyagtetőkkel. otthon tulajdonosi koncepció. Európai falu.
Hiába minden, ezekre a lakásokra mégsem jár az Otthon Start 3%-os hitele

MTI
2025. szeptember 24. 11:04

Az Otthon Start hitel nem minden új építésű lakásra vehető igénybe – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa. A jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki, így ezeknél a hiteligénylés csak a használatbavételi engedély megszerzése után indulhat el, ami akár másfél évig is eltarthat. A friss engedéllyel rendelkező lakások viszont már most megfelelnek a hitelkérelem feltételeinek.

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa.

Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására.

Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Címlapkép: Getty Images
