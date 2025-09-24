Hiába minden, ezekre a lakásokra mégsem jár az Otthon Start 3%-os hitele

Az Otthon Start hitel nem minden új építésű lakásra vehető igénybe – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa. A jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki, így ezeknél a hiteligénylés csak a használatbavételi engedély megszerzése után indulhat el, ami akár másfél évig is eltarthat. A friss engedéllyel rendelkező lakások viszont már most megfelelnek a hitelkérelem feltételeinek.

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa.

Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására.