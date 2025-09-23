Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg. Mint kiderült, a laminált parkettát négyzetméterenként több mint 2000 forinttal olcsóbban vették meg kint, a padlóhoz szükséges szegők és kiegészítők pedig sokszor feleannyiba kerültek, mint Magyarországon, a járólap pedig majdnem 3000 forinttal olcsóbb volt négyzetméterenként.
Egy magyar házaspár Romániába utazott, hogy otthonuk felújításához szükséges laminált padlót és járólapot vásároljon, és jelentős összeget spóroljon a magyarországi árakhoz képest.
A TikTok-ra feltöltött videóból kiderült, hogy a Dedeman áruházban tett látogatásuk során gyorsan megtalálták a számukra ideális világosszürke laminált padlót, amelyet itthon 6790 forint/négyzetméter áron kínáltak, míg Romániában átváltva 4536 forintért vásárolhatták meg.
A padlóhoz szükséges szegőket és kiegészítőket is a határon túl szerezték be. A szegők, toldóelemek és belső-külső sarkok Romániában akár feleannyiba is kerülhettek annak, amit Magyarországon fizettek volna. Például két darab toldóelem Romániában 366 forintba került, míg itthon 860 forint lett volna.
@szaboliliszl ♬ Walking Around - Eldar Kedem
A járólap vásárlásakor is komoly megtakarítást értek el. Bár a választék óriási volt, a házaspár előre meghatározott elképzeléssel érkezett az üzletbe. A kiválasztott járólap itthon 7070 forint/négyzetméter lett volna, Romániában azonban mindössze 4382 forintba került átszámolva.
Nemcsak az építőanyagokon spóroltak: a ház étkezőjébe szánt csillárt is Romániában vették meg 23 100 forintért, ami Magyarországon 37 ezer forintba került volna. A pár a vásárlás előtt hetekig böngészte az áruház weboldalát, hogy mindenből a tökéletes darabot találja meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Összességében majdnem 180 ezer forintot takarítottak meg a Romániában történő vásárlással. Bár az utazás pluszköltséget jelentett, a jelentős árkülönbség és a nagy választék miatt úgy vélik, mindenképp megérte a határon túli beszerzés.
Az Otthon Start robbanást hozhat a felújításokban is
Az Otthon Start hitelprogram iránt óriási érdeklődés mutatkozott: a bankok sorra fogadják az ügyfeleket, akik a 3%-os hitel segítségével lakáshoz szeretnének jutni. Bár a kölcsön kifejezetten lakásvásárlásra használható, a most megvásárolt ingatlanok jelentős részét a tulajdonosok a későbbiekben értelemszerűen fel is fogják újítani, hogy az otthonuk komfortosabbá váljon.
Így pedig nekik is érdemes lehet mérlegelni a költséghatékony megoldásokat. A fenti videó jó példa arra, hogy egy kis utánajárással, na meg némi utazással rengeteg pénzt lehet spórolni a felújításon úgy, hogy az alapanyagokban nem kell feltétlenül kompromisszumokat kötni.
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországnak jelentős gázvagyona van, ám jelentős részben úgynevezett nem hagyományos mezőkön található.
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is