Kalapács a laminált padlóra
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 06:03

Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg. Mint kiderült, a laminált parkettát négyzetméterenként több mint 2000 forinttal olcsóbban vették meg kint, a padlóhoz szükséges szegők és kiegészítők pedig sokszor feleannyiba kerültek, mint Magyarországon, a járólap pedig majdnem 3000 forinttal olcsóbb volt négyzetméterenként.

Egy magyar házaspár Romániába utazott, hogy otthonuk felújításához szükséges laminált padlót és járólapot vásároljon, és jelentős összeget spóroljon a magyarországi árakhoz képest.

A TikTok-ra feltöltött videóból kiderült, hogy a Dedeman áruházban tett látogatásuk során gyorsan megtalálták a számukra ideális világosszürke laminált padlót, amelyet itthon 6790 forint/négyzetméter áron kínáltak, míg Romániában átváltva 4536 forintért vásárolhatták meg.

A padlóhoz szükséges szegőket és kiegészítőket is a határon túl szerezték be. A szegők, toldóelemek és belső-külső sarkok Romániában akár feleannyiba is kerülhettek annak, amit Magyarországon fizettek volna. Például két darab toldóelem Romániában 366 forintba került, míg itthon 860 forint lett volna.

A járólap vásárlásakor is komoly megtakarítást értek el. Bár a választék óriási volt, a házaspár előre meghatározott elképzeléssel érkezett az üzletbe. A kiválasztott járólap itthon 7070 forint/négyzetméter lett volna, Romániában azonban mindössze 4382 forintba került átszámolva.

Nemcsak az építőanyagokon spóroltak: a ház étkezőjébe szánt csillárt is Romániában vették meg 23 100 forintért, ami Magyarországon 37 ezer forintba került volna. A pár a vásárlás előtt hetekig böngészte az áruház weboldalát, hogy mindenből a tökéletes darabot találja meg.

Összességében majdnem 180 ezer forintot takarítottak meg a Romániában történő vásárlással. Bár az utazás pluszköltséget jelentett, a jelentős árkülönbség és a nagy választék miatt úgy vélik, mindenképp megérte a határon túli beszerzés.

Az Otthon Start robbanást hozhat a felújításokban is

Az Otthon Start hitelprogram iránt óriási érdeklődés mutatkozott: a bankok sorra fogadják az ügyfeleket, akik a 3%-os hitel segítségével lakáshoz szeretnének jutni. Bár a kölcsön kifejezetten lakásvásárlásra használható, a most megvásárolt ingatlanok jelentős részét a tulajdonosok a későbbiekben értelemszerűen fel is fogják újítani, hogy az otthonuk komfortosabbá váljon.

Így pedig nekik is érdemes lehet mérlegelni a költséghatékony megoldásokat. A fenti videó jó példa arra, hogy egy kis utánajárással, na meg némi utazással rengeteg pénzt lehet spórolni a felújításon úgy, hogy az alapanyagokban nem kell feltétlenül kompromisszumokat kötni.
