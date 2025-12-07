Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre, amit az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán támadásokra adott válaszként indokoltak.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az orosz erők elfoglalták Kucserivka települést Harkiv megyében, valamint Rivnét a donyecki régióban. A tárca beszámolója alapján az orosz hadsereg Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtott végre csoportos csapást ukrán katonai objektumokra.

A támadás célpontjai között szerepeltek az ukrán közlekedési infrastruktúra, valamint az üzemanyag- és energiaipar katonai célokat kiszolgáló létesítményei, továbbá egy nagy hatótávolságú támadó drónokat gyártó vállalat is. Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a művelet válaszlépés volt az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán "terrortámadásokra".

A hadijelentés szerint az orosz haderő hat ukrajnai frontszakasz közül négyen tudott előretörést elérni, és mintegy 1350 ukrán katona vesztette életét vagy sebesült meg súlyosan. A tárca közlése alapján a megsemmisített célpontok között szerepelt egy katonai reptér infrastruktúrája, üzemanyag- és lőszerraktárak, 16 páncélozott harcjármű, tüzérségi eszközök, valamint négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakéta és 172 drón.

A helyi hatóságok eközben az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területekről és orosz régiókból is ukrán tüzérségi és dróntámadásokat jelentettek vasárnap.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szergej Sztepasin, az orosz jogászszövetség elnöke, korábbi miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: "az orosz bűnüldöző szervek, a nürnbergi per mintájára, már dolgoznak az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén," többek között a kurszki régióban elkövetett bűncselekmények miatt. Hozzátette, hogy még korai lenne a tárgyalás helyszínéről beszélni. "Először fejezzük be a különleges műveletet, utána gondolkodjunk el ezen" - mondta.