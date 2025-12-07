2025. december 7. vasárnap Ambrus
Az orosz hadsereg és fegyverek koncepciója
Világ

Újabb területek megszerzését jelentette be Oroszország: egyre durvább az előrenyomulás Ukrajnában

Pénzcentrum/MTI
2025. december 7. 19:25

Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre, amit az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán támadásokra adott válaszként indokoltak.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az orosz erők elfoglalták Kucserivka települést Harkiv megyében, valamint Rivnét a donyecki régióban. A tárca beszámolója alapján az orosz hadsereg Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtott végre csoportos csapást ukrán katonai objektumokra.

A támadás célpontjai között szerepeltek az ukrán közlekedési infrastruktúra, valamint az üzemanyag- és energiaipar katonai célokat kiszolgáló létesítményei, továbbá egy nagy hatótávolságú támadó drónokat gyártó vállalat is. Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a művelet válaszlépés volt az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán "terrortámadásokra".

Kapcsolódó cikkeink:

A hadijelentés szerint az orosz haderő hat ukrajnai frontszakasz közül négyen tudott előretörést elérni, és mintegy 1350 ukrán katona vesztette életét vagy sebesült meg súlyosan. A tárca közlése alapján a megsemmisített célpontok között szerepelt egy katonai reptér infrastruktúrája, üzemanyag- és lőszerraktárak, 16 páncélozott harcjármű, tüzérségi eszközök, valamint négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakéta és 172 drón.

A helyi hatóságok eközben az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területekről és orosz régiókból is ukrán tüzérségi és dróntámadásokat jelentettek vasárnap.

Szergej Sztepasin, az orosz jogászszövetség elnöke, korábbi miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: "az orosz bűnüldöző szervek, a nürnbergi per mintájára, már dolgoznak az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén," többek között a kurszki régióban elkövetett bűncselekmények miatt. Hozzátette, hogy még korai lenne a tárgyalás helyszínéről beszélni. "Először fejezzük be a különleges műveletet, utána gondolkodjunk el ezen" - mondta.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #támadás #katonák #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

