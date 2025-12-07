Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Újabb területek megszerzését jelentette be Oroszország: egyre durvább az előrenyomulás Ukrajnában
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre, amit az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán támadásokra adott válaszként indokoltak.
A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az orosz erők elfoglalták Kucserivka települést Harkiv megyében, valamint Rivnét a donyecki régióban. A tárca beszámolója alapján az orosz hadsereg Kinzsal hiperszonikus rakétákkal hajtott végre csoportos csapást ukrán katonai objektumokra.
A támadás célpontjai között szerepeltek az ukrán közlekedési infrastruktúra, valamint az üzemanyag- és energiaipar katonai célokat kiszolgáló létesítményei, továbbá egy nagy hatótávolságú támadó drónokat gyártó vállalat is. Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a művelet válaszlépés volt az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán "terrortámadásokra".
A hadijelentés szerint az orosz haderő hat ukrajnai frontszakasz közül négyen tudott előretörést elérni, és mintegy 1350 ukrán katona vesztette életét vagy sebesült meg súlyosan. A tárca közlése alapján a megsemmisített célpontok között szerepelt egy katonai reptér infrastruktúrája, üzemanyag- és lőszerraktárak, 16 páncélozott harcjármű, tüzérségi eszközök, valamint négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakéta és 172 drón.
A helyi hatóságok eközben az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területekről és orosz régiókból is ukrán tüzérségi és dróntámadásokat jelentettek vasárnap.
Szergej Sztepasin, az orosz jogászszövetség elnöke, korábbi miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: "az orosz bűnüldöző szervek, a nürnbergi per mintájára, már dolgoznak az ukrán "neonácik" elleni bírósági eljárás előkészítésén," többek között a kurszki régióban elkövetett bűncselekmények miatt. Hozzátette, hogy még korai lenne a tárgyalás helyszínéről beszélni. "Először fejezzük be a különleges műveletet, utána gondolkodjunk el ezen" - mondta.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
A csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
