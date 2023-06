Rendkívüli iskolakezdés jöhet 2023 őszén: erre jobb időben felkészülniük a szülőknek

Ismét egy eseménydús héten vagyunk túl - az elmúlt napok legfontosabb hírei közé tartozott, hogy eltörlik a CSOK-ot a városokban, miközben a falvakban megemelik a keretösszeget, emellett a Babaváró hitel is jelentős változásokon ment keresztül. Arról többször is írtunk, hogy ez a két esemény várhatóan hogyan fogja átalakítani az ingatlanpiacot. De legalább ennyire fontos az árstop régóta emlegetett eltörlése, melyet a kötelező akciók fognak kiváltani.

Rendkívüli iskolakezdés jöhet 2023 őszén: erre minden magyar szülő készüljön fel

Sokféle szempontból lehet rendkívüli az idei iskolakezdés és ebből csak az egyik ok a státusztörvény kapcsán várható felmondási hullám, melynek veszélyére számos szakértő hívta már fel a figyelmet. Azonban ezen kívül is vannak meghökkentő tények az iskolakezdéssel kapcsolatban, az egyik ilyen a szeptember elsejei dátum, mely az első nap lenne az iskolában, azonban ez idén sokak szívfájdalmára péntekre esik. A 2023/2024. tanév rendjére vonatkozó jogszabály várhatóan augusztus elején jelenik meg a Magyar Közlönyben. A tanév viszont a törvényi előírások szerint szeptember 1-jén kezdődik - közölte a Belügyminisztérium az Eduline kérdésére, tehát meglehetősen különös tanévkezdésre számíthatunk.

Elárulta a Kifli vezére: ezek a boltok lehetnek az első nagy áldozatai a kiskereskedelem kivéreztetésének

A hét elején a Kifli ügyvezető igazgatója, Gabriel Makki a cég terjeszkedési tervéről számolt be lapunknak, hangsúlyozva, hogy a kiskereskedőknek vásárlóközpontúnak kell lenniük, ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteniük kell a szolgáltatásaikat, ha versenyben akarnak maradni. A kötelező akciókkal kapcsolatban kifejtette, hogy azok sokat nem változtatnak a működésükön, hiszen eddig is folyamatosan, heti rendszerességgel voltak akcióik. Arra a kérdésre, hogy vajon az internetes rendelés vagy az üzletben való vásárlás vonzóbb -e az ügyfelek számára azt felelte: „Mi a kiskereskedelem azért versenyzünk, hogy a legjobb minőségű termékeket kínálhassuk mindenki számára elérhető áron. Az én nézőpontom ez, nem pedig az, hogy offline vagy online-e egy bolt.”

Mégis jön az évközi minimálbér-emelés? Összehívták a tárgyalást, izgulhatnak a dolgozók

Egyelőre még kérdőjeles, hogy mi lesz az eredmény, de az már biztos, hogy mégis összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, többek között azért, hogy tárgyaljanak a minimálbérek évközi emeléséről. Egyelőre azt sem tudni, hogy a dolgozói érdekképviseletek és a munkáltatói szervezetek milyen kérésekkel, ajánlatokkal ülnek le az asztalhoz. Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormánynak jelenleg nincs előirányzata a minimálbér emeléséről, azonban, ha a munkáltatói és a munkavállalói oldalak megegyeznek erről, a kormány támogatja mind a minimálbér, mind a bérminimum emelését.

Később kiderült, hogy a LIGA legalább 2-3 százalékos emelést szeretne mind a minimálbér, mind pedig a garantált bérmuimum esetében. „Aggodalomra ad okot, hogy bár az uniós ajánlás szerint a minimálbérnek évről évre közelítenie kellene az átlagbérhez, Magyarországon ez még mindig nem halad jól. Szerintünk már csak ezért is szükséges lenne most az év közepén is ez a korrekció annak érdekében, hogy a bérek, amennyire lehet, megőrizzék a reálértéküket” - mondta a LIGA Szakszervezetek elnöke lapunk érdeklődésére.

Óvatosan ezekkel a filléres ingatlanokkal: hiába olcsók, mindenét bukhatja, aki belenyúl

Az elmúlt hetekben sorra jöttek a hírek az áradásokról, villámárvizekről. Ezek a természeti katasztrófák pedig sok esetben sajnos ingatlanokat is érintettek, többen is az utcára kerültek. Ezzel kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy mégis megéri-e ártéren ingatlant vásárolni. Meglepő, de az OTP Ingatlanpont szakértője szerint a természeti katasztrófákat önmagukban nem árazta be a hazai ingatlanpiac, így nem mindig látni hatalmas különbségeket egy ártéri és egy folyótól távolabb eső ingatlan között. Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője ezzel kapcsolatban elmondta: „Összességében nem számítanak olcsóbbnak azok a települések, ingatlanok, amelyek lehetséges ártérben találhatóak. Lokációtól függően változik, hogy az adott folyó közelsége forintosítható előny, vagy az ingatlan árát negatívan befolyásoló tényező. A Duna közelsége a Dunakanyarnál lévő településeken, például Szentendrén emeli az árat, de jó példa erre a népszerű Római-part is Budapesten.” Sokkal fontosabb, hogy milyen állapotban van és pontosan hol is helyezkedik el a ház, lakás, amit szeretnénk megvásárolni – viszont már csak ezért is érdemes figyelni ingatlan vásárláskor, mivel a klímaváltozás miatt egyre fokozottabban kell számolni a villámárvizek és áradások kockázatával.

Egy iPhone áráért is be lehet szállni a csúcsgazdagok szuperbefektetésébe: ha bejön, óriásit szakíthatsz

"Akinek van tőkéje, az próbálja diverzifikálni a portfólióját, ennek pedig a műtárgy évszázadok óta fontos eleme. De azt, hogy ezt csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak, nem igaz" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze. A szakemberrel beszéltünk arról, hogy milyen tényezők határozzák meg a kortárs műalkotások értékét és árát a művészeti aukciókon, illetve arról is, hogy valóban csak a felső tízezer játéktere ez a szegmens vagy egy átlagos fizetéssel rendelkező ember is tud művészi alkotásokat vásárolni. De arra is fény derült az interjúban, hogy a végzettséggel nem rendelkező, teljesen autodidakta módon alkotó művészek is bekerülhetnek -e a galériák zárt világába.

Ilyen vízparti házat vehetsz ma 4-6 millió forintért Magyarországon: ezek lesznek az új slágernyaralók?

Összegyűjtöttük egy listában azokat a nyaralókat, melyeket az átlagos hazai árak töredékéért vásárolhatunk meg. Általánosságban elmondható, hogy 30 millió alatt balatoni nyaralóhoz nem lehet hozzájutni, de a többi népszerű üdülőövezetben is nehéz labdába rúgni 20-25 millió forinttal, de vannak még helyek, ahol lényegesen kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni. Ilyen a Tiszta-tó is, mely jelenleg a legolcsóbb vízparti nyaralóövezet hazánkban. A legnagyobb ingatlanhirdetési oldalon 10 millió alatti nyaralókat kerestünk és habár a választék nem igazán bő, azért lehet találni néhány kellemes opciót. Veszprém megyében 4,1 millióért, Békésben 5,5 millióért, Fejér megyében 7,29 millióért is rábukkantunk egy-egy nyaralóra. A listán még szerepelnek érdekes ajánlatok, így aki jelenleg nyaraló vásárláson gondolkodik, annak érdemes megtekintenie a teljes cikket.

Itt a lista: ezekben a boltokban biztos lehet élelmiszert venni SZÉP-kártyával augusztustól

Beszámoltunk arról is, hogy hol lehet augusztus elsejétől SZÉP-kártyával fizetni az élelmiszerért. Az elmúlt időszakban a kiskereskedelemben tapasztalható forgalomcsökkenés egyre komolyabb kihívást jelentett az üzleteknek, így várhatóan ez a döntés majd javíthat a jelenlegi állapotokon. Ezt Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára is megerősítette, aki szerint „a kereskedelem volumene az elmúlt év hónapjait vizsgálva folyamatosan csökken, vagyis szerintem kijelenthető, hogy ez az intézkedés forgalomnövekedést fog hozni azoknak az élelmiszerüzleteknek, akik elfogadják a SZÉP-kártyát. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Neubauer Katalin szerint azok a kisboltok, akik nem fogadnak el SZÉP-kártyát, hátrányba kerülhetnek. „Abban viszont biztos, hogy a nagy láncoknál már adottak a feltételek a SZÉP-kártyával való fizetéshez, ahol pedig mégsem, ott elég idő van augusztus elsejéig pótolni a hiányosságokat” – tette hozzá a szakember.

Ezért siralmas itthon a tanárok sorsa: súlyos teher exszocialista országban túlképzett dolgozónak lenni

A pedagógus jogállási törvény kapcsán március óta új erőre kaptak a diáktüntetések és az érdekvédelmi szervezetek által kezdeményezett megmozdulások. A státusztörvény azonban korántsem a probléma gyökere, sokkal inkább a magyar közoktatás több évtizede tartó kálváriájának egyik látványos tünete. Megpróbáltunk a jelenség mögé nézni és a jelenlegi helyzetet szélesebb kontextusba helyezve rájönni arra, hogy miért olyan nehéz tartós oktatáspolitikát kidolgozni Magyarországon. Setényi Jánossal, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének Igazgatójával arról is beszélgettünk, hogy miként amerikanizálódik idehaza a felsőoktatás és milyen előnyei és veszélyei vannak annak, ha a piac felé lódul meg a felsőoktatás. A szakember hangsúlyozta: „Nem lehet az oktatási, tudományos tartalmakat, módszereket a pénztől teljesen elkülöníteni, ehhez egy kultúra kell, ami ki fog alakulni. De kétségtelen, hogy nagyobb az oktatók szava a szakmai kérdésekben, és nagyobb a kuratórium szava a tisztán menedzsment- és pénzügyi kérdésekben.”

Nélkülöző piacosból lett Magyarország sztárpékje: felemelkedéséről vallott Szabi, a pék

Szabadfi Szabolcsnak, azaz Szabi, a péknek, ahogyan a legtöbben ismerjük jelenleg 7 üzlete, országszerte közel 90 alkalmazottja és milliárdos bevétele van éves szinten, ileltve sorra nyeri a különböző díjakat is. Azonban nem mindig volt ez így: kezdetben piacon árulta a termékeit, de volt olyan pillanat is, amikor ételre nem volt pénze. A népszerű pék a CashTag-ben, a Pénzcentrum vlogjában elmondta: „Egy kis pékséghez, a mai árakkal számolva, hogy a szükséges gépeket beszerezd legalább 20-30 millió forinttal kell, hogy rendelkezz. És most egy kis kézműves pékségről beszélünk. Erre az összegre egyébként azért is szükséged lesz, mert eleinte ugye egyedül vagy. Aztán rá fogsz döbbenni, hogy erre van igény és rájössz, hogy nem tudsz egyedül ennyit sütni, hogy kiszolgáld az igényeket.”

Ennyit keresnek a GLS-futárok Magyarországon: végzettség nem, csak egy jogsi kell hozzá

A magyar munkaerőpiac immár évek óta folytat ádáz harcot a munkaerőhiánnyal, ez alól pedig a csomagkézbesítő vállalatok sem képeznek kivételt. A Covid-járvány és az internetes rendelések népszerűvé válása miatt azonban egyre nagyobb az igény az ilyen munkásokra, így utánajártunk, hogy jelenleg milyen feltételekkel, milyen fizetés érhető el Magyarország különböző régióiban. Kutatásunk alapján megállapítható, hogy a nettó bérek általában 240 ezer és 500 ezer forint között mozognak, de bizonyos hirdetéseknél még ennél is magasabb, akár 700-800 ezres álomfizetéshez is juthatunk – igaz ebben a bérkategóriában jellemzően már sokkal kevesebb a találat és komolyabb elvárásokat (pl.: nyelvtudás, C-D kategóriájú jogosítvány) is támaszthat a cég.

Az angol már a múlté? Itt a megoldás: ezzel a nyelvvel nagyot szakíthatsz a magyar munkaerőpiacon

Rengeteg idegen nyelvet tanuló ember szembesül azzal, hogy hiába képes értelmezni a hallottakat vagy a leírtakat, ha beszélgetésre kerül a sor, akkor egyszerűen lefagy és nem képes igazán hasznosítani a tudását. A jelenség olyannyira gyakori, hogy nevet is adtak neki: foreign language anxiety, vagyis idegen nyelvi szorongás, mely tulajdonképpen a nyelv használatával járó stresszt, bizonytalanságot takarja és számos kutatás tárgyát képezi. A Talk@Ease applikáció éppen neki nyújthat segítséget, hiszen itt egy folyamatos beszéd alapú kommunikáció megy végbe a felhasználó és a szoftver között. A felhasználók a gyakorlás során olyan interaktív párbeszédekbe csöppenve találják magukat, mint például egy irodai small talk egy kollégával, évértékelő one-on-one meeting a főnökkel vagy állásinterjú egy új pozícióra. „Az app azok számára tud igazán hatékony segítséget nyújtani, akik tudnak már valamilyen szinten angolul vagy németül (rendelkeznek minimum B1 szintű passzív nyelvtudással) de ha meg kell szólalni, elbizonytalanodnak vagy szoronganak” – osztotta meg lapunkkal Majoros Judit, az alapító csapat vezetője. Hogy pontosan milyen funkciói vannak az applikációnak és mindezért mennyit kell fizetnünk, cikkünkből kiderül.

Kormányinfó: kivezetik az árstopokat a boltokban, szigorodnak a Babaváró és a CSOK feltételei

A héten kétszer is volt kormányinfó, ahol Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között bejelentette, hogy meg fog szűnni a városi CSOK, illetve az élelmiszer árstop hatásait is márcsak augusztus 1-ig élvezhetjük. Ezen kívül átalakítások jönnek a babaváró hitel kapcsán. Az eseményen elhangzott, hogy a csok inkább kisebb településeken működött, így a falusi-csokot megtartják, sőt a keretösszeget megemelik. Azonban a fővárosban és a nagyvárosokban nem lehet felvenni 2024 január elsejétől a támogatást. A kormány ki fog dolgozni egy új rendszert ennek a pótlására. Emellett a falusi CSOK keretösszegei is emelkednek a babaváróhitelhez hasonlóan. Az élelmiszerárstopp kivezetéséről szintén ezen a kormányinfón számolt be a kancellárminiszter. A döntés részleteiről cikkünkben olvashattok bővebben.

Óriási tévhit dőlt meg a Balatonról: mégsem csípik annyira a külföldi turisták, mint eddig hittük?

Nem a Balaton a külföldiek legnépszerűbb úticélja a főváros után, derült ki a KSH adataiból. A nem magyar utazók inkább a fürdővárosainkat választják. Az első helyen természetesen Budapest szerepel, de a magyar tenger turisztikailag jelentősebb városai még csak a dobogóra sem kerültek fel, legelőször a negyedik-ötödik helyen tűnnek fel a listán. A magyar turistáknál természetesen már más a helyzet: a főváros után már Siófok áll a második helyen. Cikkünkben az utazással kapcsolatos kiadásokat is megvizsgáltuk. Ez alapján a magyarok külföldi utazásai során egy fő naponta átlagosan 20 ezer forintot költött, majdnem harmadával többet, mint egy évvel korábban.

Ilyen házakba menekülnek a drága hitelek elől a kispénzű magyarok: tényleg megéri belevágni?

Egyre többen részesítik előnyben az olcsóbb, zártkerti ingatlanokat Magyarországon, mivel egyre nehezebb saját lakáshoz jutni - ennek fő oka, hogy manapság brutális kamattal lehet lakáshitelt felvenni. „A rezsicsökkentés eltörlése, a kiugró infláció és a hitelkamatok emelkedése átrajzolta az ingatlanpiacot, olyan vásárlók is megjelentek a zártkertek iránt érdeklődők között, akik eladták belterületi otthonaikat, végtörlesztették a hitelüket és a fennmaradó összegből vásároltak maguknak másik otthont” – mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Zártkerti ingatlan vásárlása előtt azonban érdemes alaposan áttanulmányozni a telekkönyvet és az ingatlan tulajdoni lapját, hogy meggyőződjünk arról, hogy az ingatlan kül- vagy belterületi, művelés alól kivont terület-e és a telken található épület szerepel-e a nyilvántartásban, illetve, hogy kategóriáját tekintve lakóingatlannak minősül-e - hívták fel a figyelmet az Ingatlanpont szakértői. Emellett arról is érdemes előre tájékozódni, hogy a helyi önkormányzat tervezi-e az adott településrész belterületté minősítését és infrastrukturális fejlesztését a jövőben, hiszen ezek alapvetően meghatározzák mind a jövőbeni lehetőségeket, mind a zártkerti ingatlan értékét.

Durvul a bérháború: leesik az állad, ennyit keres egy üzletvezető az Aldiban, Lidlben

Üzletvezető és üzletvezető -helyettes állások után kutattunk két népszerű kiskereskedelmi láncnál, az ALDI-nál és a Lidl-nél. Az inflációs helyzetre reagálva, a közelmúltban mindkét kiskereskedelmi lánc béremelési ciklusba kezdett, így megvizsgáltuk, hogy hol mennyit lehet keresni és milyen béren felüli juttatásokat kaphat az ember, ha elmenne üzletvezetőnek. Reálbércsökkenés ide vagy oda, ezen áruházláncok üzletvezetői továbbra is a magyar átlagfizetésekhez képest kedvező összegeket tudnak hazavinni. A pontos összegekről és a feltételekről cikkünkben tudtok tájékozódni.

Fillérekért vehetsz házat ezeken a Pest megyei településeken: emelt összegű CSOK is jár

A megyeszékhelyekhez közel eső, de legfőképp a Pest megyei agglomerációs települések lehetnek az igazi nyertesei a falusi CSOK bővítésének. Magyarország több mint 3170 települése közül egyébként 2629 tartozik azok körébe, amelyeken a Falusi CSOK igénybe vehető. Cikkünkben járásokra bontva megnéztük, melyek azok a Pest megyei települések, ahol elérhető a falusi CSOK, és milyen lehetőségek kínálkoznak most házvásárlásra az adott településeken. Sorra vettük többek közt az aszódi, budakeszi, ceglédi, dabasi, gödöllői, monori járásokat. A részletes információkat cikkünkben találjátok.

Megindult a vándorlás: valósággal özönlenek ezekbe a vidéki kisvárosokba, falvakba a magyar családok

Magyarországon a legtöbb régióban több az olyan település, ahol csökkent az utóbbi években az állandó lakosok száma, viszont a Közép-Dunántúlon nem így áll a helyzet. A régiók lakosságával foglalkozó legújabb cikksorozatunk ötödik részében a Közép-Dunántúl településeinek állandó lakosságszám változását elemeztük. A Közép-Dunántúl régióban több településen emelkedett egy, illetve öt év alatt az állandó lakosok száma, mint ahány helyen csökkent vagy stagnált. Erre a régióban is igaz, hogy a városok többségében fogyatkozik, vagy stagnál a lakosok száma, bár ebben a régióban a városok negyede-harmada népesebb lett az elmúlt években. Hogy vármegyénként pontosan milyen számokkal találkoztunk az cikksorozatunk legújabb darabjából kiderül.

