2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a gáztűzhely égőjéről és edényéről, Brüsszel, Belgium
Gazdaság

Kiderült: így okoz magas inflációt a befagyasztott gázár – nem fogod elhinni, miért

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 22:01

A lakosság növelte a gázfogyasztását, ami az inflációs mutató emelkedéséhez vezetett – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal a Portfolio megkeresésére. A jelenség szokatlan, mint amikor a sajátos magyar gázárképzés korábban az infláció csökkenését okozta, pedig a fajlagos árak változatlanok maradtak.

November óta folyamatosan nő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által számított lakossági gázár. Júliusban havi szinten 2,3%-kal drágult, így az éves emelkedés már 23%-os. Ez önmagában 0,4 százalékponttal növeli a 4,3%-os inflációt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De hogyan lehet drágább a gáz a statisztikában, ha a hatósági tarifa évek óta változatlan? Mint azt a Portfolio írja, a magyarázat a KSH módszertanában rejlik. Magyarországon kettős díjszabás van érvényben: egy bizonyos fogyasztási küszöb felett a háztartások a normál ár hétszeresét fizetik. Így az átlagos lakossági gázár attól függ, hogy összességében mekkora arányban fogyasztanak a drágább kategóriából. A KSH ezt hónapról hónapra energetikai részadatok alapján becsüli, ezért a „statisztikai ár” folyamatosan ingadozik – még fix díjszabás mellett is.

Lakossági gáz ára 2025: mennyibe kerül egy köbméter gáz?
EZ IS ÉRDEKELHET
Lakossági gáz ára 2025: mennyibe kerül egy köbméter gáz?
1 m3 gáz ára 2025-ben, gáz jelleggörbe 2025: mennyibe kerül 1 m3 gáz rezsicsökkentett gáz fogyasztása esetén és mennyi egy köbméter gáz ára, ha a gáz piaci ára fizetendő?

A hétszeres tarifa bevezetése után például a fogyasztás visszaesett, így az átlagár hónapról hónapra csökkent. A logika érthető: ha senki sem venne a drágább gázból, a statisztikában is alacsonyabb ár jelenne meg.

A mostani drágulás oka ennek épp az ellenkezője: a háztartások több gázt fogyasztanak, így nagyobb arányban kerülnek a magasabb árkategóriába. A múlt heti inflációs adat után is erre következtetett a Portfolio, de az nem volt világos, hogy ezt a hidegebb idő, a nagyobb légkondi- és medencehasználat, vagy az energiatakarékosság enyhülése magyarázza-e.

A KSH válasza szerint: „A májusi lakossági fogyasztás – feltehetően az átlagosnál hidegebb időjárás miatt – közel a duplájára nőtt a 2024. májusi értékhez képest.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez azért fontos, mert a júliusi inflációs adat a májusi fogyasztásra épül (12 hónapos mozgóátlaggal), mivel a KSH csak késve jut hozzá a pontos adatokhoz. Így a fogyasztási arányok változása közvetlenül befolyásolja a számított átlagárat.

A módszert érte már kritika, de a Portfolio álláspontja szerint a magyar megoldás a progresszív gázárképzés sajátosságai miatt nem rosszabb más országok gyakorlatánál. A legnagyobb gond inkább az, hogy a számítás pillanatában nincs pontos adat a KSH-nál – ahogy most is látszik, hiszen a júliusi inflációt a májusi fogyasztási minta határozta meg.

Idéntől az Eurostat előírja, hogy a KSH a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) számításánál nem módosíthatja havonta az olcsóbb és drágább gáz arányát. Ez a változtatás azonban csak az uniós statisztikát érinti, a hazai CPI-számítás módszertana marad a régi.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #ksh #infláció #gazdaság #gázár #fogyasztás #lakosság #adat #inflációs adat #gázárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:08
20:31
20:06
19:34
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 13. 16:57
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi - Mi jöhet most?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
Kiszámoló  |  2025. augusztus 13. 18:24
Mit csinálnak a pénzemmel?
Ezt a cikket öt éve írtam, de annyira a tegnapi cikkhez tartozik, hogy érdemesnek gondoltam újra elő...
MEDIA1  |  2025. augusztus 13. 15:51
Végrehajtó kopogtathat Szijjártó minisztériumában - a 444 indította az eljárást
Miután a Külügyminisztérium jogerős bírósági ítélet ellenére sem adta ki a 444-nek, hogy kiket hívta...
Holdblog  |  2025. augusztus 13. 10:10
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 13.
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
2025. augusztus 13.
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa
2
1 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
3
1 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
4
1 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 19:01
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 18:00
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 20:31
Új támogatást jelentettek be: 10 milliárdot osztanak szét, sokan örülhetnek