Kiderült: így okoz magas inflációt a befagyasztott gázár – nem fogod elhinni, miért

A lakosság növelte a gázfogyasztását, ami az inflációs mutató emelkedéséhez vezetett – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal a Portfolio megkeresésére. A jelenség szokatlan, mint amikor a sajátos magyar gázárképzés korábban az infláció csökkenését okozta, pedig a fajlagos árak változatlanok maradtak.
November óta folyamatosan nő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által számított lakossági gázár. Júliusban havi szinten 2,3%-kal drágult, így az éves emelkedés már 23%-os. Ez önmagában 0,4 százalékponttal növeli a 4,3%-os inflációt.
De hogyan lehet drágább a gáz a statisztikában, ha a hatósági tarifa évek óta változatlan? Mint azt a Portfolio írja, a magyarázat a KSH módszertanában rejlik. Magyarországon kettős díjszabás van érvényben: egy bizonyos fogyasztási küszöb felett a háztartások a normál ár hétszeresét fizetik. Így az átlagos lakossági gázár attól függ, hogy összességében mekkora arányban fogyasztanak a drágább kategóriából. A KSH ezt hónapról hónapra energetikai részadatok alapján becsüli, ezért a „statisztikai ár” folyamatosan ingadozik – még fix díjszabás mellett is.
A hétszeres tarifa bevezetése után például a fogyasztás visszaesett, így az átlagár hónapról hónapra csökkent. A logika érthető: ha senki sem venne a drágább gázból, a statisztikában is alacsonyabb ár jelenne meg.
A mostani drágulás oka ennek épp az ellenkezője: a háztartások több gázt fogyasztanak, így nagyobb arányban kerülnek a magasabb árkategóriába. A múlt heti inflációs adat után is erre következtetett a Portfolio, de az nem volt világos, hogy ezt a hidegebb idő, a nagyobb légkondi- és medencehasználat, vagy az energiatakarékosság enyhülése magyarázza-e.
A KSH válasza szerint: „A májusi lakossági fogyasztás – feltehetően az átlagosnál hidegebb időjárás miatt – közel a duplájára nőtt a 2024. májusi értékhez képest.”
Ez azért fontos, mert a júliusi inflációs adat a májusi fogyasztásra épül (12 hónapos mozgóátlaggal), mivel a KSH csak késve jut hozzá a pontos adatokhoz. Így a fogyasztási arányok változása közvetlenül befolyásolja a számított átlagárat.
A módszert érte már kritika, de a Portfolio álláspontja szerint a magyar megoldás a progresszív gázárképzés sajátosságai miatt nem rosszabb más országok gyakorlatánál. A legnagyobb gond inkább az, hogy a számítás pillanatában nincs pontos adat a KSH-nál – ahogy most is látszik, hiszen a júliusi inflációt a májusi fogyasztási minta határozta meg.
Idéntől az Eurostat előírja, hogy a KSH a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) számításánál nem módosíthatja havonta az olcsóbb és drágább gáz arányát. Ez a változtatás azonban csak az uniós statisztikát érinti, a hazai CPI-számítás módszertana marad a régi.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
