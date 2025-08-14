Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
Álmosan kezdi a hét maradék részét a forint: vajon magához tér még ma?
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 395,32 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,28 forint után, a dollár 337,80 forinton áll 337,45 után, a svájci frank pedig 419,40 forinton 419,55 forint után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint árfolyama szinte megegyezik a 33. heti hétfői kezdéssel euróban, 0,5 százalékkal áll erősebben a dollár és 0,2 százalékkal áll erősebben a svájci frank ellenében.
Az augusztusi kezdéshez képest a forint 1,1 százalékkal erősödött az euróval, 3,6 százalékkal erősödött a dollárral és 2,7 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
