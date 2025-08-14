Álmosan kezdi a hét maradék részét a forint: vajon magához tér még ma?

Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 395,32 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,28 forint után, a dollár 337,80 forinton áll 337,45 után, a svájci frank pedig 419,40 forinton 419,55 forint után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint árfolyama szinte megegyezik a 33. heti hétfői kezdéssel euróban, 0,5 százalékkal áll erősebben a dollár és 0,2 százalékkal áll erősebben a svájci frank ellenében.

Az augusztusi kezdéshez képest a forint 1,1 százalékkal erősödött az euróval, 3,6 százalékkal erősödött a dollárral és 2,7 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.