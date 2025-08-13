Katasztrófa a meggyföldeken: senki sem számított erre a piacokon idén, sokkolva lesznek a vásárlók

Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Idén sem kedvezett a meggytermésnek az időjárás, a tavaszi fagykár jelentős volt az ültetvényekben, érdemi mennyiséget csak a közép- vagy késői érésű fajtákról tudtak betakarítani a termelők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az alacsony termés ellenére jelentős kereslet alakult ki a nemzetközi piacon a magyar meggy iránt, ami az árakat is extrém módon felfelé hajtotta.
A tavaszi fagy jelentős kárt tett a hazai meggytermésben, az idei betakarított mennyiség messze alulmúlja a jó évjáratokban előállítható 60-70 ezer tonnát, de még a tavalyi szintén igencsak alacsonynak mondható termésnél is jóval gyengébb termés alakult ki.
Bár a betakarított meggytermés pontos mennyisége még nem ismert, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) becslése szerint várhatóan közelebb lesz
a termés a 30 ezer tonnához, mint a 40 ezer tonnás mennyiséghez.
A legnagyobb kiesés a korai fajtáknál jelentkezett, érdemi mennyiségeket a ’fürtös meggyek’ adtak, ennek eredményeként a hazai feldolgozási szezon is lerövidült. A tavaszi fagyok ugyanakkor nem csak a hazai meggytermést tizedelték meg, a jelentősebb európai meggytermelő országokban is drasztikusak a terméskiesések.
Emiatt a hazai és nemzetközi meggypiacon is erős túlkereslet alakult ki a gyümölcs iránt. A keresletet tovább növelte, hogy a feldolgozott meggytermékekből (meggybefőtt, fagyasztott meggy, meggysűrítmény) itthon és külföldön is alacsonyak voltak a készletek, részben a gyenge tavalyi magyar és lengyel termés miatt. Mivel más európai országokban is gyenge volt a meggytermés, a főbb exportpiacunknak számító Lengyelország és Németország mellett intenzívebb érdeklődés alakult ki más piacok részéről is a magyar meggy iránt.
A meggybefőtt esetében meghatározó európai termelő Magyarország, ellenben a fagyasztott meggy és meggysűrítmény esetén Lengyelország, Szerbia és Törökország az. A hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül: a kivitel 25%-a friss (nyers) meggy mint alapanyag, 70%-a befőtt, 5%-a fagyasztott.
A meggy igazi szupergyümölcs, fogyasztása elsősorban frissen ajánlott, hiszen így hasznosulnak leginkább a kedvező élettani hatásai. A meggy vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, jelentős C-vitamin tartalma mellett remek vas, kalcium és magnézium forrás. Magas kálium tartalma segít a szív működésének szabályozásában, a vércukorszint és a vérnyomás normalizálásában, valamint erős vértisztító és gyulladáscsökkentő hatású. Serkenti az idegek működését, segíti az emésztést, és vízhajtó hatása közismert.
Címlapi kép: Oláh Tibor, MTI/MTVA
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.