Jeles voltál magyar földrajzból? Úgy érzed, örökre az emlékezetedbe égett Magyarország vaktérképe? A Pénzcentrum legújabb földrajz kvíze még a legjobbaknak is feladja a leckét: ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered Magyarország vízrajzát, a magyar folyókat és patakokat. Tudod, melyiket hol találjuk, merre van a forrásvidékük és mely tavakba, folyamokba torkollanak? Tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ez a földrajz teszt a haladókat is megizzasztja - lássuk, mit tudsz Magyarország folyóiról! 1/10 kérdés Hogy nevezik a Duna legjelentősebb magyarországi torkolatú mellékfolyóját? Maros Rába Zala Zagyva Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyó torkollik a Tiszába annak jobb partja felől? Hármas-Körös Keleti-főcsatorna Bodrog Maros Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik folyó nem a Sióba torkollik? Kapos Koppány Berettyó Sárvíz Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem a Duna mellékfolyója? Szamos Által-ér Sió Ipoly Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik folyónk a Balaton tápláló vízfolyása? Zala Kapos Dráva Sió Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem tartozik a Köröst tápláló folyók közé? Fekete-Körös Fehér-Körös Sebes-Körös Lassú-Körös Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik folyó/patak nem a Zagyvába torkollik? Galga Bodva Tápió Gyöngyös-patak Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbi, a Tiszát tápláló folyók közül melyik nem a határon túlról érkezik? Túr Szamos Kraszna Zagyva Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik patak torkollik a Tisza-tóba? Eger-patak Tarna Fekete-víz Gyöngyös-patak Következő kérdés 10/10 kérdés Magyarország területén belül melyik folyó ömlik bele a legkésőbb a Tiszába? Bodrog Hármas-Körös Maros Sajó Eredmények

