Hiking in Danube river view, Pest county, Hungary
Kvíz: Ez a földrajz teszt a haladókat is megizzasztja - lássuk, mit tudsz Magyarország folyóiról!

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 18:03

Jeles voltál magyar földrajzból? Úgy érzed, örökre az emlékezetedbe égett Magyarország vaktérképe? A Pénzcentrum legújabb földrajz kvíze még a legjobbaknak is feladja a leckét: ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered Magyarország vízrajzát, a magyar folyókat és patakokat. Tudod, melyiket hol találjuk, merre van a forrásvidékük és mely tavakba, folyamokba torkollanak? Tedd próbára tudásod!

1/10 kérdés
Hogy nevezik a Duna legjelentősebb magyarországi torkolatú mellékfolyóját?
Maros
Rába
Zala
Zagyva
2/10 kérdés
Melyik folyó torkollik a Tiszába annak jobb partja felől?
Hármas-Körös
Keleti-főcsatorna
Bodrog
Maros
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik folyó nem a Sióba torkollik?
Kapos
Koppány
Berettyó
Sárvíz
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem a Duna mellékfolyója?
Szamos
Által-ér
Sió
Ipoly
5/10 kérdés
Melyik folyónk a Balaton tápláló vízfolyása?
Zala
Kapos
Dráva
Sió
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem tartozik a Köröst tápláló folyók közé?
Fekete-Körös
Fehér-Körös
Sebes-Körös
Lassú-Körös
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik folyó/patak nem a Zagyvába torkollik?
Galga
Bodva
Tápió
Gyöngyös-patak
8/10 kérdés
Az alábbi, a Tiszát tápláló folyók közül melyik nem a határon túlról érkezik?
Túr
Szamos
Kraszna
Zagyva
9/10 kérdés
Melyik patak torkollik a Tisza-tóba?
Eger-patak
Tarna
Fekete-víz
Gyöngyös-patak
10/10 kérdés
Magyarország területén belül melyik folyó ömlik bele a legkésőbb a Tiszába?
Bodrog
Hármas-Körös
Maros
Sajó
Címlapkép: Getty Images
