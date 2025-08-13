2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Amerikai dollár mint háttér
Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 14:47

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben, különösen az előző ülés változatlan kamatszintje után - írta a Portfolio.

A pénzügyminiszter álláspontja szerint a jegybank előtt álló kulcsfontosságú kérdés a következő havi monetáris politikai lépés mértéke. "Most az igazi kérdés az, hogy szeptemberben jöhet-e egy 50 bázispontos kamatcsökkentés" - fogalmazott Bessent.

A döntést várhatóan befolyásolhatják a közelmúlt kedvező inflációs adatai, valamint a Federal Reserve vezetésében várható személyi változások is. A pénzügyminiszter, akit januárig tartó átmeneti időszakra jelöltek ki, megjegyezte azt is, hogy esetlegesen felkérhetik egy újabb ciklus betöltésére is.

Donald Trump korábban többször is bírálta a FED elnökét, Jerome Powellt, amiért nem nyúlt a kamathoz. Bessent most megjegyezte, hogy az elnök széles merítésből válogathat a FED következő elnöki ciklusára, de végleges döntés egyelőre nem született.

Címlapkép: Getty Images
