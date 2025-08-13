Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben, különösen az előző ülés változatlan kamatszintje után - írta a Portfolio.
A pénzügyminiszter álláspontja szerint a jegybank előtt álló kulcsfontosságú kérdés a következő havi monetáris politikai lépés mértéke. "Most az igazi kérdés az, hogy szeptemberben jöhet-e egy 50 bázispontos kamatcsökkentés" - fogalmazott Bessent.
A döntést várhatóan befolyásolhatják a közelmúlt kedvező inflációs adatai, valamint a Federal Reserve vezetésében várható személyi változások is. A pénzügyminiszter, akit januárig tartó átmeneti időszakra jelöltek ki, megjegyezte azt is, hogy esetlegesen felkérhetik egy újabb ciklus betöltésére is.
Donald Trump korábban többször is bírálta a FED elnökét, Jerome Powellt, amiért nem nyúlt a kamathoz. Bessent most megjegyezte, hogy az elnök széles merítésből válogathat a FED következő elnöki ciklusára, de végleges döntés egyelőre nem született.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.