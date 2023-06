Elárulta a Kifli vezére: ezek a boltok lehetnek az első nagy áldozatai a kiskereskedelem kivéreztetésének

„Az én nézőpontom szerint a minőség és az ár az elsődleges nem az, hogy offline vagy online-e egy bolt” - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Gabriel Makki, a Kifli ügyvezető igazgatója. A szakember szerinte ugyanis a verseny nem ott dől el, hogy ki hol árul, hanem sokkal fontosabb a magyar vásárlók számára, hogy milyen minőséget, milyen áron. A vezetőt kérdeztük friss kormányzati döntésekről is, amik közül többel egyetért, viszont a bevezetésük módját kifogásolja. Ahogy elmondta azt is, az egyre nagyobb terhek és az inflációs nyomás miatt bizony azok a kiskereskedelmi szereplők, akik sokkal inkább biznisz szemléletűek, semmint vásárló-centrikusak, hamar elvérezhetnek és eltűnhetnek a piacról.

Pénzcentrum: Márciusban azt mondtad, nem ismersz semmilyen korlátot, miért ne lehetne minden fővárosi háztartás az ügyfeletek – hogy haladtok ezen az úton, mi történt az elmúlt 3 hónapban?

Gabriel Makki: Meg tudom erősíteni, amit akkor mondtam, ez egy fantasztikus ország, úgyhogy továbbra sem látok akadályt az elérésünk növekedését illetően. Ha megnézzük az elmúlt hónapokat, akkor nagy sok újítást vezettünk be, amik jól sültek el. Eközben a GKID kutatócég friss listája szerint 2022 legnagyobb forgalmú online szupermarkete lettünk Magyarországon. Folytatjuk a növekedésünket, miközben nemrég kiszállítottuk a négy milliomodik rendelésünket. De talán ennél is fontosabb, hogy még több sajátmárkás termékeket hoztunk be, ami kifejezetten fontos most a vásárlóink számára, hiszen olcsóbban találhatnak maguknak minőségi termékeket. Mindeközben elindultunk Székesfehérváron és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a kiszolgálásunk jobb és jobb minőségű legyen, ez a folyamat pedig sosem ér véget. Mindig azt kérdezzük a vásárlóinktól és magunktól is, hogy mit csinálhatnánk jobban, aztán megcsináljuk.

Beszélgessünk kicsit a számaitokról, az idei éves kimutatásotok még nem jött ki. De az elmúlt két év adatait megnéztem, itt az látszik, hogy a nettó árbevételetek nagyon nőtt, viszont az adózott eredmény az előző évben több mint mínusz 5 milliárd forint volt. Milyen okokra vezethető vissza a különbség?

Miközben teljes mértékben ügyfélközpontúak vagyunk, mégis egy technológiai vállalat vagyunk, erős logisztikai infrastruktúrával. Ennek köszönhetően ez az üzlet, amit mi csinálunk egy erősen tőkeigényes műfaj. Rengeteg tőkére van szükség az induláshoz, és ugyanígy rengeteg pénzbe kerül a növekedés is. Viszont, ami nagyon fontos, hogy működésileg mi már most is nyereségesek vagyunk. A korábbi beszámolókban látott veszteség egyértelműen a folyamatos és nagymértékű befektetéseink miatt látható, amit a szervezeti egységünk fejlesztésére, a jövőbeni terjeszkedési potenciálunk kiaknázása és az IT fejlesztések miatt csinálunk. A felskálázott start-upoknál vagy olyan vállalkozásoknál, amilyenek mi is vagyunk, az a legfontosabb, hogy működésileg profitábilisak legyünk, ez kell ugyanis a növekedéshez. Bár konkrét számokat nem mondhatok az éves beszámolónk megjelenése előtt, de amit most látok, hogy a bevételeink valahol 40 százalék körüli mértékkel is nőhettek. Ez pedig nagyszerű, és csak részben az infláció miatt történt. Mi ugyanis az árrésünket áldozzuk fel, hiszen a belső inflációnk már régóta a KSH által közölt országos átlag alatt maradt nálunk a Kiflinél.

Úgyhogy az árak átlagos emelkedése csak a bevételnövekedésünk felét teszik ki körülbelül, a többi teljesen organikus, több vásárló, több rendelésszám és kosárérték, ami a választék szélesedésével függ össze.

A 2022-es évben sok kiskereskedelmi lánc veszteséges lett, ti mire készültük? Mikorra lehet a Kifli adózott eredménye is pozitív, mik a számításaitok, kaptál-e erre valamilyen határidőt?

Jelenleg a működési jövedelmezőség a célunk, amelyet elérve önellátóak lehetünk és a további növekedésbe fektethetünk be, saját erőnket felhasználva továbbra is ahhoz, hogy nagy léptékben terjeszkedhessünk

A legújabb kutatások továbbra is azt mutatják, hogy a magyar lakosság sokkal jobban szeret boltban vásárolni, mint online. Az itteni lemaradásunk pedig még a régió országaival összemérve is magas. Mennyire nehezíti ez a tradíció a Kifli dolgát?

Ez a harc nem az online és az offline között zajlik. A valódi tét az, hogy nekünk legyen a legjobb minőségű szortimentünk, és a vásárló a nap végén azt mondja, azért vásároltam a Kiflinél, mert frissebbek, jobbak a termékeik, mint máshol és jó áron is kaptam őket. Ja, és nem kellett órákat a bevásárlással töltenem egy üzlethelyiségben, hanem kényelmesen otthonról csináltam meg az egészet. Természetesen idő, mire az online vásárlás elterjed, illetve nagyon erősen generációs attitűd is az, ki hol vásárol inkább. Hiszen klasszikus boltokban generációk óta vásárolnak emberek, az interneten pedig pár tíz éve, élelmiszert pedig még kevesebb ideje.

Ezzel együtt mégis azt gondolom, hogy ezt az egészet nem lehet csak online-offline szembenállásra leszűkíteni. A nap végén a magyar vásárlók magas minőségű termékeket akarnak fogyasztani, elérhető áron. Mi a kiskereskedelemben mindezzel a szolgáltatásunkkal versenyzünk. Az online kiszállítással kapcsolatban az a feladatunk, hogy a legjobb minőséget, a legjobb áron tudjuk szolgáltatni úgy, hogy közben ne váljunk egy megfizethetetlen bolttá. Ez a mi irányunk, és ez egy jó irány. Az emberek okosak, értik a minőség és minőség közötti különbséget, a kulcskérdés az, hogy a magas minőségért mennyire tudnak hozzájutni fair áron. És ha megnézel minket, minden versenytársunknál jobban növekszünk most a piacon, ez pedig azért van így, mert azon dolgozunk, hogy lenyűgözzük a vásárlókat, és kiküszöböljük a műveletek költségeit, amelyek egyébként az ügyfelekre hárulnának.

Más országokban mit látsz, ott nyitottabbak az emberek erre?

A magyarok is nagyon nyitottak, a friss élelmiszerek minősége Magyarországon nagyon magas, ezeket kell eljuttatni a vásárlóknak, és ha megfelelő áron jutnak hozzá nem fogja őket érdekelni, hogy online rendelték vagy bementek érte a boltba. Maximum a mi szolgáltatásunk még kényelmesebb is. Mi a kiskereskedelem azért versenyzünk, hogy a legjobb minőségű termékeket kínálhassuk mindenki számára elérhető áron.

Az én nézőpontom ez, nem pedig az, hogy offline vagy online-e egy bolt.

A Balaton és Budapest után elindultatok Székesfehérváron, mik az első benyomások? Mennyivel másabbak itt a vásárlók, mint a fővárosban?

Természetesen nagyon izgatottak vagyunk az indulás miatt. Örülünk, hogy ebbe az irányba is tudtunk terjeszkedni, és hogy innen is új vásárlóink lesznek. De ez még egy nagyon friss történet, bár már sokan rendelnek onnan is, kicsit úgy állunk hozzá, mint egy új gyerekhez, nagyon jó, hogy van, de még sok a teendőnk vele. A vásárlók egyáltalán nem mások, mint a Balatonnál vagy a fővárosban, jó minőségű termékeket szeretnének venni jó áron. Ezt pedig most már a székesfehérváriaknak is tudjuk szolgáltatni. Persze még sok mindent optimalizálnunk kell, a kapacitásainkat, a sebességünket, de ez egy folyamatos dolog.

Nem nehéz a jelenlegi raktáratoktól megoldani a kiszállításokat Székesfehérvárra?

Igazából nem, a trükk persze abban rejlik, hogy itt egy nagyobb távolságról van szó és ügyesen kell matekozni az autók indításának frekvenciájával. Illetve a nagyobb távolság miatt jobban át kell gondolni, hogyan szállítsuk úgy a termékeket, hogy azok 100 százalékig tökéletesek maradjanak, különös tekintettel a fagylaltokra és a hűtött italokra. Ez pedig nem könnyű feladat. Ezzel együtt maga a raktárunk az teljesen alkalmas az eddig lefedett területeink ellátására.

Mi közben ti egyre terjeszkedtek, Magyarország kormánya sem tétlenkedett az elmúlt hónapokban. Megemelték például a kiskereskedelmi láncokra mért különadót, még mindig velünk van az árstop, de bevezették a kötelező akciókat is. Mi erről a véleményed, tényleg az ágazat kivéreztetése folyik vagy az óriási infláció árnyékában valóban nagymértékben gazdagodnak ezek a szereplők, ahogy azt a kormány hangoztatja?

Azt tudom mondani, hogy a kormány fogyasztókat védő irányaival egyet tudok érteni. Mi is azt szeretnénk, ha a vásárlóknak jó lenne, ha meg tudnák venni a jó minőségű árut jó áron, főleg a mostani brutális infláció közepette. Ha viszont azt kérdezed, egyetértek-e azzal, ahogy ezeket a szabályozásokat bevezetik, azzal nem.

Az ugyanis teljesen érthető, hogy az infláció okozta terheket valahogy a kereskedelmen keresztül csökkenteni akarjuk a vásárlók számára. De az, hogy mi, mint kereskedők nem növelhetjük az árainkat, miközben a beszállítók ezt korlátlanul megtehetik, az egyáltalán nincs rendben. Ez óriási feszültségeket szül, ami egyáltalán nem egészséges a gazdasági folyamatokat nézve. Úgyhogy az irányokkal és a célokkal egyet tudok érteni, ami egyértelműen a vásárlókra nehezedő terhek csökkentése, viszont a szabályozásnak olyannak kellene lenni, hogy nem csak az ellátási lánc egyetlen szereplőjét bünteti ilyen súlyosan, hanem szétteríti ezt a terhet a lánc összes szereplője között. A jövőt illetően tehát mindenképp előnyösebb lenne egy olyan szabályozói környezet, ami tiszta, átlátható és kicsit hosszabb távon gondolkozik.

És kifejezetten a kiskereskedelemre kivetett különadónak az emeléséről mit gondolsz?

Általában nincs problémám az adókkal és adóváltozásokkal. Minden országban, ahol működünk különféle adók vannak, amiket mi mindig 100 százalékban megfizetünk. Az adózás kérdése ezért némiképp semleges zóna a számomra. Az utat persze meg kell találnom ahhoz, hogy az összes adó befizetése után is gazdaságosan, profitábilisan működjünk, de ez igazából a feladat. Az adó egy költség a vállalatot érintő megannyi költség közül, nekünk úgy kell csinálni a dolgainkat, hogy ezekből a költségekből minél kevesebbet hárítsunk a vásárlókra. Az ilyen különadókkal kapcsolatban pedig az, hogy ezekből egyáltalán semmit ne hárítsunk át a vásárlókra vagy adjunk lentebb a minőségi működésünkből.

Ez egy jó kihívás, de nem több annál. Hogy örülök-e annak, hogy vannak ilyen adók, természetesen nem, de ez is része a biznisznek.

És a kötelező akciók?

Azokkal szerintem nincs baj, időben bejelentették őket, úgyhogy fel is tudtunk rá készülni. Sokat nem változtat a működésünkön, hiszen eddig is folyamatosan, heti rendszerességgel voltak akcióink. Úgyhogy a rendelkezés önmagában jó, megadja a vásárlóknak azt a stabilitást, amivel tervezni tudják a bevásárlásaikat.

Sokkal pozitívabban beszélsz ezekről a dolgokról, mint például az Országos Kereskedelmi Szövetség, ami az elmúlt hetekben többször is igen erőteljesen hallatta a hangját. Egyfelől a bolti razziák, másfelől a kötelező árstop és kiskereskedelmi különadó miatt. Ezeknek azonnali eltörlését kérve - tényleg a kiskereskedelem talpon maradása lenne már a tét?

Szerintem a kiskereskedelem túlélése erősen függ attól, hogy valaki egy vásárlóközpontú kereskedő-e vagy egyszerűen csak egy üzleti szereplő. A Kifli 100 százalékban vásárlóközpontú szereplő, miért akarnánk, hogy eltöröljenek olyan szabályozásokat, amik a vásárlók mindennapjait tehetik könnyebbé? De valóban, azok a kereskedők, akiknek nem a vásárlók az elsők, el fognak tűnni a piacról. Nagy a nyomás, de nézz meg minket, minket is érint ez a nyomás, mégis növekszünk, mert tudjuk, hogy a vásárlók a legfontosabbak, ezért a szolgáltatásainkba folyamatosan mind több pénzt fektetünk be.

Akkor ebből a nézőpontból nem értesz egyet az Országos Kereskedelmi Szövetséggel?

Azzal az állítással értek egyet, hogy azok a kiskereskedők, akik nem vásárlóközpontúak és nem fejlesztenek annak érdekében, hogy lenyűgözzék a vásárlóikat, egyre többet fognak szenvedni. Mégpedig azért, mert a vásárlóknak lesz helyettük jobb választásuk. Mi pedig pontosan ez a jobb választás szeretnénk lenni.

Milyen lehetőségei vannak ezen az egyre nehezítettebb pályán a Kiflinek, milyen új szolgáltatásokra, szállítási-, ármódosításokra számíthatnak a vásárlóitok?

Elég hosszúra nyúlik az újításaink listája, úgyhogy csak a teljesség igénye nélkül tudok beszélni ezekről. Az egyik fontos fejlesztésünk a szállítások sebességét érinti, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Mert minél gyorsabban ér oda valahová egy termék, annál tovább marad friss, úgyhogy a sebesség minőségi kérdés is. Éppen ezért nullára szeretnénk csökkenteni a késéseink számát, amik korábban előfordultak. Ezen felül dolgozunk azon is, hogy gyorsabbak legyünk, így az emberek sokkal később vagy akár sokkal korábban is tudjanak tőlünk rendelni. Ha valaki például reggelire szeretne valami igazán frisset, akkor azt kapja meg még akkor. Folytatjuk a szortimentünk kiterjesztését, új saját márkákkal bővülünk, a termékkategóriáinkat is bővíteni készülünk. Kifejezetten bátrabban szeretnénk támogatni a gyermekes családokat, akik nálunk vásárolnak, több szállítási időablakot, több akciót biztosítva számukra. De a gyermekes háztartásokon kívül azért még bőven vannak olyan csoportok a társadalmunkban, akiket igazán durván érint az infláció, úgyhogy nekik is készülünk egyedülálló megoldásokkal, amiket most még nem mondhatok el, de az utolsó simításokat végezzük rajta. Mindezeken felül folyamatosan keressük a lehetőségeinket a terjeszkedésre földrajzilag, és elindítottuk a B2B szolgáltatásainkat is, aminek a következő lépése az lesz, hogy óvodákban is megjelenünk majd. Ezeknek az intézményeknek pedig különleges szortimentet fogunk biztosítani a szükségleteiknek megfelelően. Szeretnénk, ha a gyerekek jó minőségű, friss élelmiszereket tudnának enni.

A terjeszkedési terveitekbe szerepel egy újabb raktár megnyitása? A korábbi interjúnkban arról beszéltél, hogy egy ekkora város, mint Budapest és az agglomerációja két raktárból lenne igazán jól kiszolgálható.

Igen, igazából a terveinek egy második raktárra teljesen készen állnak. De indulási időpontunk nincsen rá, ez attól függ, mennyire gyorsan tudunk növekedni a jövőben. Azt viszont már látjuk, mikor lehet ez valóban esedékes, az én törekvésem ugyanakkor az, hogy ennél hamarabb induljon el a második raktár. Amit egyébként a város másik végére, a budai oldalra tervezünk. Ezzel sokkal nagyobb sebességű kiszállítást érhetnénk el a város mindkét oldalán és az agglomerációban is.

Úgyhogy a tervek készen állnak, a megvalósítás pedig majd az éves üzleti beszámolók fényében lesz esedékes.

