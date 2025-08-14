2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
31 °C Budapest
Erre rengeteg magyar szülő nem volt felkészülve: brutál áremelés élesedik ősztől a közoktatásban
Oktatás

Erre rengeteg magyar szülő nem volt felkészülve: brutál áremelés élesedik ősztől a közoktatásban

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 09:33

Jelentősen emelkednek az iskolai menzák árai szeptembertől, amit az energiaárak, az élelmiszer-infláció és a béremelések egyaránt indokolnak - közölte a 24.hu.

A tanév végéhez képest magasabb összegeket tartalmaznak a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjak az iskolai menzákon - számolt be a Népszava. Az áremelkedés mögött több tényező áll: a jelentősen megdrágult energia, különösen a gáz árának emelkedése, valamint a 6 százalék fölé kúszó élelmiszer-infláció.

Különösen nagy terhet jelent a péktermékek drágulása, hiszen a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést próbálnak érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.

A közétkeztetési vállalatok minden költségeleme az infláció feletti mértékben növekedett. Az energia- és élelmiszerárak mellett a munkabérekre is jóval többet kell fordítaniuk. Az ágazatban aggasztó méreteket öltött a munkaerőhiány és az elvándorlás, így mintegy 10 százalékos béremelésre volt szükség a még meglévő, nehezen pótolható dolgozók megtartása érdekében.

A drágulás pontos mértéke egyelőre nem meghatározható, mivel ez nagyban függ az önkormányzatoktól is. A helyi vezetés dönti el, hogy a költségek mekkora részét - 20-50 százalékát, egyes esetekben akár 100 százalékát - vállalja át a szülőktől, vagy csak a nyersanyagköltséget hárítja rájuk.
Címlapkép: Getty Images
