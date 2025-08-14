Erre rengeteg magyar szülő nem volt felkészülve: brutál áremelés élesedik ősztől a közoktatásban

Egészségpénztári tagként számos lehetőség áll rendelkezésre a beiskolázáshoz köthető költségek optimalizálására.
Jelentősen emelkednek az iskolai menzák árai szeptembertől, amit az energiaárak, az élelmiszer-infláció és a béremelések egyaránt indokolnak - közölte a 24.hu.
A tanév végéhez képest magasabb összegeket tartalmaznak a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjak az iskolai menzákon - számolt be a Népszava. Az áremelkedés mögött több tényező áll: a jelentősen megdrágult energia, különösen a gáz árának emelkedése, valamint a 6 százalék fölé kúszó élelmiszer-infláció.
Különösen nagy terhet jelent a péktermékek drágulása, hiszen a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést próbálnak érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.
A közétkeztetési vállalatok minden költségeleme az infláció feletti mértékben növekedett. Az energia- és élelmiszerárak mellett a munkabérekre is jóval többet kell fordítaniuk. Az ágazatban aggasztó méreteket öltött a munkaerőhiány és az elvándorlás, így mintegy 10 százalékos béremelésre volt szükség a még meglévő, nehezen pótolható dolgozók megtartása érdekében.
A drágulás pontos mértéke egyelőre nem meghatározható, mivel ez nagyban függ az önkormányzatoktól is. A helyi vezetés dönti el, hogy a költségek mekkora részét - 20-50 százalékát, egyes esetekben akár 100 százalékát - vállalja át a szülőktől, vagy csak a nyersanyagköltséget hárítja rájuk.
A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak.
Érik az összeomlás a magyar iskolákban: sosem látott elöregedési hullám söpörhet végig a tanári szakmán
A frissen érettségizettek aránya folyamatosan csökken: míg 2020-ban a felvettek 30,3 százaléka, 2022-ben 26,4 százaléka tartozott a 18-19 éves korosztályba.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2024/2025-ös tanévben 329 ezren folytattak tanulmányokat a hazai egyetemeken.
A felvi.hu adatai szerint 2025-ben 95.907 főt vettek fel felsőoktatási intézményekbe, közülük 74.156 fő jutott be államilag támogatott helyekre.
Majdnem 15 ezer pedagógus készül a nyugdíjra, ehhez képest osztatlan tanárképzésre mindössze alig kétezer felvételiző jutott be a tavaszi eljárásban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
