A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Picit beesett a forint a hét közepén: van ok az aggodalomra?
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama 395,28 forintra gyengült 18 órakor a reggel hat órakor jegyzett 395,58 forintról, napközben 394,83 forint és 396,11 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,72 forintról 419,55 forintra csökkent, míg a dolláré 338,55 forintról 337,45 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1685 dollárról 1,1714 dollárra erősödött.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
