Picit beesett a forint a hét közepén: van ok az aggodalomra?

Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama 395,28 forintra gyengült 18 órakor a reggel hat órakor jegyzett 395,58 forintról, napközben 394,83 forint és 396,11 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 419,72 forintról 419,55 forintra csökkent, míg a dolláré 338,55 forintról 337,45 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1685 dollárról 1,1714 dollárra erősödött.