2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Lassan magához tér az építőipar? Itt vannak az új adatok, talán már lehet bizakodni
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 0,4, az egyéb építményeké 6,5%-kal nagyobb volt - írja legújabb adatközlésében a Központs Statisztikai Hivatal (KSH).
A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 5,3%-kal elmaradt a 2025. májusitól. 2025 II. negyedévében az építőipar termelői árai 5,7%-kal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.
Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 0,4, az egyéb építményeké 6,5%-kal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11,0%-kal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6%-kal csökkent.
A megkötött új szerződések volumene 67,8%-kal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9%-kal nőtt. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5%-kal nagyobb volt a 2024. júniusinál. Az építőipari termelés volumene nem változott.
Az építőipar ágazatain belül 2025 II. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,5%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,6, az épületek építése vonatkozásában 4,6% volt a drágulás mértéke 2024 II. negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3%-kal meghaladták a 2025. I. negyedévit.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
