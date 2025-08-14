Lassan magához tér az építőipar? Itt vannak az új adatok, talán már lehet bizakodni

2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 0,4, az egyéb építményeké 6,5%-kal nagyobb volt - írja legújabb adatközlésében a Központs Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 5,3%-kal elmaradt a 2025. májusitól. 2025 II. negyedévében az építőipar termelői árai 5,7%-kal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 0,4, az egyéb építményeké 6,5%-kal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11,0%-kal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6%-kal csökkent.

A megkötött új szerződések volumene 67,8%-kal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9%-kal nőtt. Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5%-kal nagyobb volt a 2024. júniusinál. Az építőipari termelés volumene nem változott.

Az építőipar ágazatain belül 2025 II. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,5%-kal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,6, az épületek építése vonatkozásában 4,6% volt a drágulás mértéke 2024 II. negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3%-kal meghaladták a 2025. I. negyedévit.