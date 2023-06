Óriási tévhit dőlt meg a Balatonról: mégsem csípik annyira a külföldi turisták, mint eddig hittük?

Nem a Balaton a külföldiek legnépszerűbb úticélja a főváros után - derült ki a KSH adataiból. A nem magyar utazók inkább a fürdővárosainkat választják. A magyarokkal már más a helyzet: Budapest után ők legtöbbet a Balatonra utaztak voltak 2022-ben. A statisztikai hivatal adataiból kiderült az is, hogy az átlagos magyar tavaly naponta 20 ezer forintot költött külföldi útjai során, harmadával többet, mint egy évvel korábban.

Tévhit, hogy a főváros mellett a Balaton a legnépszerűbb úticél a hazánkba érkező külföldiek körében - derült ki a KSH turizmussal kapcsolatos helyzetképéből. A 2022-ben eltöltött vendégéjszakák száma alapján Budapest vezeti a rangsort a külföldi utazók körében majdnem 9,8 millió vendégéjszakával, ám második helyen nem a Balaton valamelyik jelentős városa éll, hanem Hévíz (482 ezer vendégéjszaka) és Hajdúszoboszló (453 ezer vendégéjszaka).

Sőt a negyedik és ötödik helyen is egy-egy kedvelt wellness-város, Bük és Sárvár áll 385 ezer és 373 ezer vendégéjszakával. A magyar tenger turisztikailag jelentősebb városai csak ezt követően jönnek a rangsorban, Siófok 319 ezer vendégéjszakával a hatodik, Balatonfüred pedig 235 ezerrel csak a nyolcadik. A kettő közé Debrecen ékelődött be 244 ezerrel. Más balatoni település nem is fért be a 15-ös toplistára.

A magyar utazók esetében már fordul a kocka!

Náluk is Budapest vezet 2,1 millió vendégéjszakával, de a második helyen Siófok áll 793 ezerrel, Balatonfüred a harmadik 716 ezerrel. Csak ezeket követik a hagyományos fürdővárosok.

Összességében a 15, turisztikailag legjelentősebb hazai városban a külföldiek több mint 13 millió vendégéjszakát töltöttek el, a magyarok pedig csak kevesebb mint 9 milliót. Egyébként a KSH adatai szerint 2022-ben a külföldiek 2303 milliárd forintot költöttek Magyarországon, az egy évvel korábbinál 71%-kal többet, ami folyó áron a 2019. évihez hasonló összeg.

Az egynapos utakkal kapcsolatos költések – amelyek az összes költés közel negyedét tették ki – 35, a többnapos utazásokhoz kapcsolódók 86%-kal növekedtek. Az utazók átlagos napi költése 21,5 ezer forint volt, 5800 forinttal több, mint egy évvel korábban. 2022-ben az Ausztriából és a Németországból érkezők költötték a legtöbbet hazánkban (382, illetve 315 milliárd forintot), ami az összes külföldiektől származó kiadás 30%-a volt.

Az Európai Unióból érkezők utazásai tették ki az utazások több mint nyolctizedét. A külföldi utazók több mint kétharmada valamelyik szomszédos ország lakója, azon belül is kiemelkedik a Szlovákiából, Romániából és Ausztriából érkezők száma. A többnapos utakra Németországból érkeztek a legtöbben, 1,9 millióan. Az ázsiai országokból az egy évvel korábbinál több, mint kétszer annyian, 700 ezren keresték fel Magyarországot

- összegezte a turisták összetételét a KSH.

Rengetegen mennek külföldre dolgozni, vásárolni

Ami a külföldi utazásokat illeti: 2022-ben a magyarokösszesen 1074 milliárd forintottek el, ami több mint duplája az egy évvel korábbinak. Mint kideült, az egynapos utakhoz kapcsolódó kiadások egy év alatt 54%-kal, míg a többnaposokhoz kötődők jelentősebben (130%-kal) emelkedtek.

A magyarok külföldi utazásai során egy fő naponta átlagosan 20 ezer forintot költött, majdnem harmadával többet, mint egy évvel korábban.

Ebbe ugyanakkor bele kell számolni a járványhelyzet lazulását, de emellé még az inflációt és a forint árfolyamának romlását is okolhatjuk a kiugró növekedésért. A részletes adatok szertint a magyarok több mint 524 milliárd forintot költöttek el szabadidős céllal külföldön, 323 milliárddal többet, mint 2021-ben, és a járvány előtti utolsó évhez képest is kb. 18 milliárd forint volt a növekedés ennél a tételnél.

161,1 milliárdot akkor, amikor rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket látogatták meg, ami majdnem 100 milliárddal több, mint egy évvel korábban volt, a 2019-es, még járványmentes adatnál pedig bő 35 milliárddal több.

135,1 milliárd forint ment el vásárlási célú utakon, ami majdnem duplája az egy évvel korábbi összegnek, viszont még nem közelítette meg a 2019-ből jelentett, 152,7 milliárd forintos adatot. A munkavégzési célú utazások esetében 95,6 milliárdot költöttek az emberek, ami jóval több mint az egy évvel korábbi, vagy a 2019-es adat (72,9 milliárd és 71,5 milliárd forint).