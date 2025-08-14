A magyar utazók zöme továbbra is Európán belül nyaral, elsősorban autóval, és az utazás előtt néhány nappal – vagy sokszor az indulás napján – köti...
Fontos bejelentést tett az állampapírokról a Kincstár: ez mindenkit érint, aki online kereskedik
A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket az állampapírok megvásárlásakor, miközben a pénzügyi rendszer hatékonysága is erősödik.
Újabb kényelmi funkcióval bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek a WebKincstárban és a MobilKincstárban. Az új, azonnali fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy a befektetők néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámlájukról teljesítsék a tranzakciót.
A QVIK fizetés a WebKincstáron, valamint a MobilKincstáron kezdeményezett állampapír-vásárlási tranzakció során a „Bankkártya”, valamint a „Pénzszámla és Bankkártya” fizetési mód kiválasztását követő fizetési felületen keresztül érhető el. A folyamat egyszerű: a banki alkalmazás megnyitásával vagy QR-kód beolvasásával az ügyfelek biztonságosan és azonnal indíthatják el a befizetést.
A Magyar Államkincstár folyamatosan fejleszti online szolgáltatásait, amelyek egyre népszerűbbek a lakossági befektetők körében. Jelenleg a Kincstár online értékesítési csatornáit 650 ezer ügyfél használja, a számlanyitások 60%-a online történik, míg a befektetési tranzakciók 80%-át a WebKincstár és a MobilKincstár felületein hajtják végre az ügyfelek.
A Kincstár szolgáltatásainak fejlesztésekor ügyfeleinek a szokásait is alapul veszi és egyre több kényelmi és biztonsági funkcióval látja el a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazásokat. Az új fizetési mód bevezetése tovább növeli az ügyfelek kényelmét, és megkönnyíti a biztonságos állampapír-vásárlást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Kincstárban már közel 1,1 millióan vezetnek értékpapírszámlát, amelyeken a megtakarítások értéke idén közel 600 milliárd forinttal nőtt és megközelíti a 9 ezer milliárd forintot.
címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 17,25 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 104 722,71 ponton zárt csütörtökön.
Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a fiatal felnőttek pénzügyi szokásai Magyarországon.
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Enyhe emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A Revolut részvény vásárlás és kereskedés egyre népszerűbb befektetési forma Magyarországon is, különösen a kezdő befektetők körében. Nézzük meg, miket is kell róla tudni pontosan.
Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Az arany az elmúlt 25 évben kivételes befektetési teljesítményt nyújtott: 2000 és 2025 nyara között több mint 1075%-os hozamot ért el.
Az OTP részvényei történelmi csúcsot értek el a budapesti tőzsdén, amikor augusztus 8-án pénteken 30 ezer forint fölé emelkedett az árfolyamuk.
Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A családi pótlék fontos támogatás sok család számára, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük is van.
Rekordközeli, közel 100 milliárd forintos értékben vásároltak a magyarok lakossági állampapírt a múlt héten.
A pénzügyi tervezés még mindig nem része a magyarok hétköznapjainak, különösen az idősebb aktív korúak vesztették el hitüket.
A Wall Street nagyágyúja szerint most jön a nagy lehetőség: nagyot szakíthat, aki jól bánik a pénzével
A Morgan Stanley vezető stratégája szerint a jelenlegi amerikai részvénypiaci korrekció vásárlási lehetőséget kínál, mivel a vállalati nyereségnövekedési kilátások továbbra is kedvezőek maradtak.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 400,85 pontos, 0,4 százalékos emelkedéssel 101 244,52 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.