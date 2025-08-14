2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Ipari hegesztőrobotok mozgásban az automatizált autógyár összeszerelősorán.
Gazdaság

Súlyos adatok érkeztek az iparról: menthetetlen a helyzet, ha nem jön a felpattanás?

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 08:30

2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.

Mint a KSH írja, az ipari termelés volumene 4,9%-kal csökkent júniusban az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt júniusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott). A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júniusban az előző hónaphoz mérten 1,2%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 5,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 31%-át képviselő járműgyártás kivitele 10,5%-kal visszaesett, ugyanakkor a 14%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 2,0%-kal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 3,0, a feldolgozóiparé 1,1%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,3, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,1%-kal mérséklődött, ugyanakkor a csekély súlyú bányászat kibocsátása 5,2%-kal nőtt.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás volumene 11,5%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 16,1, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 10,8%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 10,2%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 0,4%-kal meghaladta a 2024. júniusi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6,2%-kal csökkent, ugyanakkor a számítógép, perifériás egység gyártása 5,1%-kal nőtt.

A 9,6%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 0,1%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 7,3%-kal bővült, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 4,4%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,0%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ugyanakkor mind a hazai, mind a külpiaci eladások mérséklődtek. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 3,0%-kal emelkedett az előző év júniusához viszonyítva. Hat alágazatban bővült még a termelés, a legkevésbé (1,4%-kal) a takarmány gyártásában, a leginkább (28%-kal) a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 1,7 és 16,9% között csökkent a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában. A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3,6, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8,7%-kal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten.

Folytatódott a visszaesés a 3,6%-os feldolgozóipari súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban: a kibocsátás 3,5%-kal csökkent júniusban, főként a kivitel visszaesése miatt, míg a belföldi értékesítés bővült. A legnagyobb mértékben, 16,7%-kal a vegyi anyag, termék gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, nagyrészt a műanyagalapanyag-, a műtrágya-, nitrogénvegyület-, illetve a szerves vegyialapanyag-gyártás jelentős visszaesése miatt.

Az ipari termelés csak Észak-Alföldön nőtt (5,5%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A többi régióban 0,2 és 15,3% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Dél-Alföldön. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 15,6%-kal visszaesett 2024 júniusához mérten. Az új belföldi rendelések 8,0, az új exportrendelések 16,8%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány június végén 8,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2025. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 3,9%-kal csökkent. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 1,6, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 3,4%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 14,7%-kal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 3,3%-kal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 5,1, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 3,4%-kal.
Címlapkép: Getty Images
