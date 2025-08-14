Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint pénteken folytatódik a derült, napos és száraz időjárás, csak elvétve képződhet kevés gomolyfelhő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet 33-38 fok között alakul.
Szombaton éri el csúcspontját a hőség, amikor a hőmérők higanyszála akár 39 fokig is emelkedhet. Napközben gomolyfelhők képződhetnek, de továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati országrészben nem zárható ki egy-egy zápor vagy zivatar előfordulása. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, az ország többi részén mérsékelt marad.
Az éjszakai hőmérséklet jellemzően 15-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos területeken 10-14 fok is előfordulhat, míg a vízpartokon és magasabban fekvő helyeken 20-23 fok is lehet.
Vasárnapra valamelyest enyhül a hőség, a nappali maximum 28-34 fok között várható. Az időjárás gomolyfelhős, napos lesz, de főként az ország keleti felében helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északkeleti, északi szél több helyen megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödhet.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.
A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók is dolgoztak.
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent.
Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.
Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében gyulladt ki a BKK egyik autóbusza.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
