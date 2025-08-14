2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
26 °C Budapest
Gül Baba utca
Utazás

Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 19:05

A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint pénteken folytatódik a derült, napos és száraz időjárás, csak elvétve képződhet kevés gomolyfelhő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet 33-38 fok között alakul.

Szombaton éri el csúcspontját a hőség, amikor a hőmérők higanyszála akár 39 fokig is emelkedhet. Napközben gomolyfelhők képződhetnek, de továbbra is sok napsütés várható. Az északnyugati országrészben nem zárható ki egy-egy zápor vagy zivatar előfordulása. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, az ország többi részén mérsékelt marad.

Az éjszakai hőmérséklet jellemzően 15-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos területeken 10-14 fok is előfordulhat, míg a vízpartokon és magasabban fekvő helyeken 20-23 fok is lehet.

Vasárnapra valamelyest enyhül a hőség, a nappali maximum 28-34 fok között várható. Az időjárás gomolyfelhős, napos lesz, de főként az ország keleti felében helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északkeleti, északi szél több helyen megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödhet.
