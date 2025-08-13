Méghogy uborkaszezon: ma is hatalmasat ment a budapesti tőzsde, itt az újabb napi csúcs

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 12,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint kibocsátói hírek híján eseménytelen napot zárt a BÉT, de ez gyakran előfordul az augusztusi uborkaszezonban. A BUX ennek ellenére más európai tőzsdeindexekhez hasonlóan nőtt, egyedül a Mol nem erősödött az olajár csökkenése miatt - tette hozzá Muhi Gergely.

A Mol megállt 2998 forinton 1,3 milliárd forintos forgalom mellett. Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 1,06 százalékkal 30 420 forintra nőtt, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1,39 százalékkal 1900 forintra emelkedett, forgalma 901,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,38 százalékkal 10 490 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9204,60 ponton zárt szerdán, ez 22,06 pontos, 0,24 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.