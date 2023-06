Durvul a bérháború: leesik az állad, ennyit keres egy üzletvezető az Aldiban, Lidlben

Különadó, kötelező akciók és általános forgalomcsökkenés - csan néhány történés az elmúlt hónapokból, mellyel a kiskereskedelmi láncok küszködtek. Az infláció alaposan felforgatott mindent és ezt nem csak a vásárlók, de a munkáltatók is megérezték. A Lidl és az ALDI azonban a feszített munkaerőpiac miatt többször is eszközölt béremelést, hogy ezzel valamiféle módon kompenzálja a dolgozók reálbércsökkenését és megtartsa az értékes munkaerőt. Az üzletek működésében az egyik legfontosabb szereplő az üzletvezető, akiknek a bére jóval a magyar átlag fölött helyezkedik el. Cikkünkben utánajárunk, hogy pontosan mennyit és milyen feltételekkel vihet haza egy boltvezető.

Üzletvezető és üzletvezető -helyettes állások után kutattunk két népszerű kiskereskedelmi láncnál, az ALDI-nál és a Lidl-nél. Azt tudjuk, hogy a két versenytárs között idén is kiélezett a küzdelem. A munkaerőhiány továbbra is nagy kihívás elé állítja a vállalatokat, miközben az infláció ugyan lassul, de kitartóan a legmagasabb Európában, akár a Központi Statisztikai Hivatal (21,5%), akár az Eurostat (21,9%) adatait vesszük alapul. A reálbércsökkenés tehát még jó darabig folytatódik, annak ellenére is, hogy mind az ALDI, mind a Lidl komoly intézkedéseket tett annak érdekében, hogy csökkentsék a dolgozók veszteségeit.

Még februárban írtunk róla, hogy újabb béremelésről döntött az ALDI International IT Services Kft. Ennek értelmében a vállalat 2023 elejétől további 10 százalékkal növelte munkatársai bérét, így egy év alatt pozíciótól függően 26 százalék és 44 százalék között emelkedtek a fizetések a cégnél. A Lidl pedig 2023-ban további 4,4 milliárd forintot fordít bértömegnövekedésre, így téve vonzóbbá a munkahelyeket.

Márciusban már vizsgáltuk a regionális vezetők bérét, májusban pedig a takarítók fizetését vettük górcső alá. Most az üzletvezetők és üzletvezető-helyettesek kereseti lehetőségeit, illetve a pozícióhoz szükséges feltételeket térképezzük fel. Munkakeresés szempontjából különösen hasznos és megsüvegelendő, hogy mindkét kiskereskedelmi lánc karrieroldalán részletes leírás található, nem csak a pozíciókkal járó feladatokról, de a bérezésről és egyéb juttatások mértékéről.

Elvárások

Az ALDI-nál négy, a Lidl-nél pedig 12 nyitott pozíciót találtunk a cikk írásának pillanatában. Ezen állások betöltéséhez jellemzően középfokú végzettséget és élelmiszer-kereskedelmi tapasztalatot várnak el, melynek mértéke függ attól is, hogy üzletvezetőnek vagy helyettesnek jelentkezünk. Jó hír, hogy a szakirányú képzés nem elvárás, de mindenképp előnyt jelent. Szükséges még az analitikus gondolkodás és a számadatok értelmezésének képessége, hiszen különböző mutatószámok megvalósulásának nyomon követését, elemzését is el kell végezni.

Talán mondani sem kell, hogy ebben a pozícióban már a jó kommunikációs képesség is melegen ajánlott és vezetői vénára is szükség van, hiszen a tagfelvételtől kezdve, a betanításon és a feladatok szétosztásán át az árurendelésig és minőségellenőrzésig számos feladatot kell elvégezni. Helyettesként nyilván kisebb a felelősség, de legalább olyan sokszínű az elvégzendő feladatok listája: az árurendelés, pénztárkezelés, árufeltöltés, vásárlói reklamáció kezelése és leltározás csak néhány, azon tevékenységek közül, melyeket lajstromba vehetünk. Összességében elmondható, hogy a szellemi és fizikai terhelhetőség egyaránt fontos részét képezi a pozíciónak.

A reálbércsökkenést ugyan aligha lehetett elkerülni, de a korábban beiktatott béremeléseknek köszönhetően ezen áruházláncok üzletvezetői továbbra is a magyar átlagfizetésekhez képest kedvező összegeket tudnak hazavinni. Gyorsan hozzáteszem, hogy régiós szinten sem találtunk hatalmas különbségeket. Szlovákiában például hasonló fizetések, igaz másfajta juttatások is jellemzik ezt a pozíciót.

ALDI - Üzletvezető-helyettes

Az ALDI-nál teljes munkaidős állást nem találtunk, a mostani hirdetések között az üzletvezető-helyettesek 25, 30 és 35 órában dolgozhatnak, a fizetés pedig eszerint alakul. Budapest egyik XXI. kerületi üzletében 20 óráért a kezdő fizetés bruttó 295 ezer, míg az elérhető legmagasabb bér 353 ezer forint körül mozog. 25 órás munkaidővel bruttó 368 ezer és 441 ezer forint között kereshetünk, míg 30 órával bruttó 442 ezer és 529 ezer közé tornászhatjuk a fizetésünket.

A Budapesttől keletre található Nagykátán ugyancsak 30 órás munkaidőben bruttó 425 ezer és 509 ezer között kereshetünk, míg 35 órában 496 ezer és 594 ezer a bruttó bér. Az ALDI-nál a legmagasabb bért Budapest X. kerületében találtuk, ahol 35 óra munkáért 516 ezer és 615 ezer közötti bruttó fizetésre számíthatunk. Összességében enyhe különbségeket tapasztaltunk attól függően, hogy milyen a bolt elhelyezkedése, de a lényeges differencia az óraszámok függvényében történik.

A felvázolt fizetések mellé egyéb juttatások is társulnak, például a munkába járás költségének térítése, illetve jubileumi juttatás, ami a pozícióban eltöltött 10 év munkaviszony után elérhető, pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék) növelt legmagasabb havi bruttó fizetés. Fontos még, hogy ezen munkák meglehetősen flexibilisek, tetszőlegesen délelőtti és délutáni műszak is vállalható.

Lidl – Üzletvezető-helyettes

A versenytárs karrieroldala szerint teljes- és részmunkaidős pozíciók is elérhetőek, mi azonban csak teljes munkaidős, tehát napi 8 órás hirdetéseket találtunk, ehhez mérten a fizetések is magasabbak és egységesebbek az eddig felsoroltakhoz képest. Legyen az egy vidéki település (Tamási, Ráckeve), nagyobb város (Győr) vagy éppen Budapest a bérek többnyire bruttó 572 ezer és 711 ezer között mozogtak. Egyetlen feltűnő kivételt találtunk Budapest XXIII. kerületében, ahol 658 ezer és 711 ezer között mozog a bruttó bér, szintén 40 órás munkaidőben.

A béren felüli juttatás itt sem marad el: a munkáltató nagy értékű egészségprogramot ígér és biztosít plusz egy szabadnapot a szűrővizagálatok idejére. Emellett a közösségi közlekedéssel való munkába járás költségének 100 százalékát is megtérítik, míg autóval történő munkába járás esetén a költségtérítés 40 Ft/km

ALDI - Üzletvezető

Az üzletvezető pozícióra természetesen már sokkal kevesebb találat ugrott fel, de valamiféle összehasonlítást itt is tudunk eszközölni. Az ALDI esetében jelenleg egyetlen meghirdetett pozíció Szombathelyen található. A teljes munkaidős pozícióhoz pedig lényegesen magasabb fizetés jár. Egész pontosan kezdőbérként bruttó 809 ezer forinttal, míg legmagasabb elérhető fizetésként 1 millió 87 ezer forinttal kalkulálhatunk. Extra juttatás terén pedig az üzletvezető-helyettesekhez hasonló támogatásra számíthatunk.

Lidl – Üzletvezető

Szintén jelentős ugrást tapasztalhatunk az üzletvezetői fizetések terén a konkurenciánál is. Itt is találtunk egy szombathelyi hirdetést, mely szerint 874 ezer és 1 millió 78 ezer közötti bruttó bérrel lehet számítani (ugyanez a helyzet Győrben és Székesfehérváron). Mindez azt jelenti, hogy a Lidl-nél több mint 60 ezerrel magasabb a kezdőfizetés, viszont a legmagasabb várható bér terén nincs számottevő különbség, így nem lehet egyértelmű győztest hirdetni. Talán egyetlen olyan aspektus van még, mely elbillentheti a mérleg nyelvét, ez pedig az, hogy a Lidl-nél céges autót is biztosítanak, melyet korlátlanul lehet használni az ország egész területén.