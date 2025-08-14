Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 14.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 14.

Névnap

Marcell

Deviza árfolyam

EUR: 395.34 Ft

CHF: 419.42 Ft

GBP: 458.55 Ft

USD: 337.93 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 13.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 13, 15, 24, 25, 30, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 105 db

5-ös találat: 3212 db

4-es találat: 39319 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30420 Ft

MOL: 2998 Ft

RICHTER: 10490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.15: Többnyire derült, napos idő várható, helyenként képződhetnek a nappali órákban gomolyfelhők, de csapadék nem lesz. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban döntően 13, 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 8, 10, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20, 22 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34, 39 fok között valószínű.

2025.08.16: Nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel. Az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati, keleten az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14, 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 9, 13, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20, 22 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 40 fok között várható.

2025.08.16: Nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel. Az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati, keleten az északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14, 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 9, 13, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20, 22 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 40 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egyre melegebb léghullámok érik el hazánkat, emiatt meleg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, fáradékonyság, koncentrációs zavar tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatunk. (2025.08.13)

Akciók

