Ennyit keresnek a GLS-futárok Magyarországon: végzettség nem, csak egy jogsi kell hozzá

Radikális változáson estek át a futárszolgálatok az elmúlt években - a Covid-járvány miatti korlátozások és az internetes rendelések növekvő száma miatt robbanásszerű bővülés történt ezen a területen. Az ezzel járó munkaerőigény szintén emelkedett, de a legtöbb szférában tapasztalható munkaerőhiány komoly kihívások elé állítja a cégeket. Pedig munka van bőséggel, a fizetések pedig meglehetősen kedvezőnek mondhatóak a magyar átlagbérekhez képest. Körbenéztünk az álláshirdető felületeken és összegyűjtöttük, hogy jelenleg milyen a felhozatal a végzettséget nem igénylő csomagkézbesítő pozíciók terén.

A magyar munkaerőpiac immár évek óta folytat ádáz harcot a munkaerőhiánnyal. A jelenség olyannyira általánossá vált, hogy a magas szakképzettséget igénylő pozíciók mellett a végzettséget nem, vagy csak kevésbé igénylő állások esetében egyre nehezebb embert találni. A csomagkézbesítő, gépjárművezető, sofőr vonalon sincs ez másképp. Ez egy tipikusan olyan terület, melynél a munkaerő-igény a Covid-járvány idején sem csökkent, sőt a korlátozások, a távolságtartás, illetve az online rendelések megszaporodása miatt soha nem látott növekedésnek indult. Ennek tudható be az is, hogy a pandémia során állásukat vesztő emberek jelentős része vándorolt át ezekre a területekre.

A sofőrmunkák hatalmas előnye, hogy legtöbb esetben nem igényelnek végzettséget, nyelvtudást, sőt sok esetben tapasztalatot sem. A legfontosabb elvárás az adott munkakörnek megfelelő kategóriájú jogosítvány megléte, de például járművel a legtöbb esetben nem kell rendelkeznünk, mert azt számos esetben biztosít a munkavállaló. A könnyen megugorható elvárásokhoz ráadásul versenyképes fizetés is társul, igaz érdemes alaposan körbenézni, hiszen az elérhető bérek terén meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak. A saját szűréseink alapján megállapítható, hogy az állások nagy részénél teljesítményalapú bérezést jelölnek meg:

a nettó bérek általában 240 ezer forinttól egészen 500 ezer forintig terjednek, de bizonyos hirdetéseknél még ennél is magasabb álomfizetéshez juthatunk.

Ebben a cikkben tehát megvizsgáljuk, hogy jelenleg milyen feltételek mellett lehet csomagkézbesítőként elhelyezkedni Magyarországon. Összehasonlítjuk, hogy milyen fizetések jellemzőek a vidéki településeken és a főváros vonzáskörzetében. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyar átlagbér felett mekkora a mozgástér a csomagkézbesítő munkák esetében. 2022-ben 499 980 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó éves átlagkeresete, efölött is igyekszünk hirdetéseket vadászni - azt előre megsúgjuk, nem volt nehéz ilyen hirdetésre bukkanni.

Keresési feltételeink szerint kizárólag végzettséget és nyelvtudást nem igénylő munkákat nézünk és olyan pozíciók után kutatunk, melyhez egy ’B’ kategóriás jogosítvány is elegendő. Végezetül fontos szempont az is, hogy a munkavégzéshez a munkáltató biztosítson járművet is.

A bőség zavara

Nem túlzás azt állítani, hogy a többi futármunkához hasonlóan a bőség zavara jellemzi ezt a területet is. Már első nekifutásra is több tucat volt a vonatkozó hirdetések száma, de minél több állásközvetítő portált néztünk meg, annál több opcióra bukkantunk - igaz ebben mindenféle munkabeosztás szerepel, sok helyen pedig nincs feltüntetve fizetés (mi csak azok közül szemezgettünk, ahol a bérezés is egyértelmű). Alapvetően elmondható, hogy minél magasabb kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezünk annál komolyabb fizetésre számíthatunk. Egy C, D vagy E jelzésű papírral akár száz-kétszáz ezerrel is megemelkedett a várható bér. Emellett bizonyos cégeknél, ahol külföldiekkel is együtt kell dolgozni, a nyelvtudás is előnyt jelent – ez pedig szintén megmutatkozik a fizetésben.

Alapvetően mi a ’B’ kategóriás jogosítványt igénylő állásokat kerestük, ebben a kategóriában pedig nagyjából nettó 250 ezer forint körül kezdődtek a fizetések. Az egyik ilyen lehetőséget Debrecenben találtuk a GLS-nél, akiknél egyébként úgy tűnik, folyamatos a tagfelvétel. Nyelvtudás nem elvárás, végzettség szintjén pedig a szakiskola a minimum elvárt szint. Fontos azonban, hogy 3-5 éves szakmai tapasztalat is szükséges az állás betöltéséhez. Ezenkívül a jó helyismeret, ebben az esetben Debrecen ismerete alapvető fontosságú. Az említett fizetés mellett túl sok extrát nem találtunk. A céges telefon és egyenruha tulajdonképpen alapvető elvárásnak mondható egy ilyen állás betöltésekor.

Ennél magasabb, de még a 300 ezer forint alatti kategóriában lévő opció volt egy szombathelyi székhelyű logisztikai cég futármunkája. A hirdetéshez kapcsolódó elvárások hasonlóak: szakiskola, nyelvtudás nem szükséges. Ráadásul nagy előny, hogy ennél a pozíciónál már nincs szükség több éves tapasztalatra, így újoncok is belevághatnak a sofőrködésbe. Külön juttatások itt sincsenek, viszont a fizetés még sokéves munkatapasztalat nélkül is magasabb, mint az előző munka esetében, összesen nettó 288 ezer forint.

A munkáltatók kedvence: mozgóbér

Szegeden egy építőipari cég hirdetésére is felfigyeltünk. Elvárások szintjén az előzőekhez hasonló feltételekkel találkoztunk, extrákat pedig itt sem nyújtanak, viszont a fizetés itt már 300 és 320 ezer forint körül alakul. Itt tegyük is hozzá, hogy a fix bérezésű munkák köre ezzel nagyjából ki is fulladt.

A legtöbb esetben mozgóbért, vagyis a teljesítménybér sajátos formáját adták meg a munkáltatók.

Ennek értelmében a munkavállaló kap egy alacsony fix fizetést (tulajdonképpen időbért) és erre jön a teljesítménybér. A kétfajta bére kombinációjából áll össze egy sáv, ahol „tól-ig”-alapon jelölik a fizetést az álláshirdetésekben.

A mozgóbér meglehetősen széles bérsávot takar: jellemzően 250 és 500 ezer forint közti nettó fizetésre számíthatnak a munkavállalók. A legtöbb álláshirdetés egyébként nagyjából ilyenfajta fizetést ígért, szóval meglehetősen könnyű ilyen jellegű munkát találni. A korábban már említett GLS Budapestre keres futárt, tapasztalat és végzettség nélkül. A kezdő alapbér 240 ezer forint, de ezt a teljesítmény függvényében 400-500ezer fölé is lehet növelni. A hirdetésben ráadásul azt is megjegyezték, hogy a várható borravaló kb. 60.000-180.000 között mozog havonta. 25 év alatti munkavállalók számára plusz 30.000 forintos fizetést ígérnek az SZJA kedvezmény miatt.

A csúcsfizetés sem lehetetlen

Törökbálinton fix bérezéssel találtunk csomagkézbesítő munkát, melyhez összesen 1-2 év tapasztalatra volt szükség. A kifizetésre naponta kerül sor, így összesen havi nettó 480 ezer forint ütheti a jövendőbeli munkavállaló markát. És, ha azt gondolnád, hogy az említett fizetések fölött már nincs semmi, akkor bizony rosszul gondolod. A cikk írásának pillanatában Budapesten legalább három pozíciót találtunk, ahol még ennél is magasabb bért ígérnek a munkavállalóknak. Egy dinamikusan fejlődő start-up cég fővárosi fuvarozás céljából adott fel álláshirdetést. Elvárásnak mindössze 2 éves vezetői tapasztalatot jelöltek meg, ezért cserébe pedig nettó 350-700 ezer közti mozgóbért ígérnek. Ez az ajánlat azért is tűnik hihetetlenül csábítónak, mivel ebben az árkategóriában jellemzően már a ’C’ és ’E’ típusú jogosítványokat is elvárják.

Ennél már csak egyetlen jobb ajánlatot találtunk, szintén a fővárosban, ahol egy dinamikusan fejlődő cég számlaképes vállalkozót keres futár pozícióba. Az elvárások a korábbi munkákhoz hasonlóak, a bérezés pedig nettó 350 és 850 ezer forint körül alakul – ezzel pedig meg is született a nyertes, ilyen fizetéssel ugyanis már az IT-szektorban sem szégyenkezne az ember.