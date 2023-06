Óvatosan ezekkel a filléres ingatlanokkal: hiába olcsók, mindenét bukhatja, aki belenyúl

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetekben sorra jöttek a hírek az áradásokról, villámárvizekről. Ezek a természeti katasztrófák pedig sok esetben sajnos ingatlanokat is érintettek, többen is az utcára kerültek. Ezzel kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy mégis megéri-e ártéren ingatlant vásárolni. Tényleg annyival olcsóbban hozzájuthatunk egy saját otthonhoz ilyen területeken? Van egyáltalán árbeli különbség? Van lehetőségünk hitelből vásárolni ilyen ingatlanokat? A Pénzcentrum többek között ezeknek a kérdéseknek járt most utána.

A Kárpát-medence alapvetően nagyon sok szélsőséges időjárástól megvéd bennünket. Elég csak arra gondolnunk, hogy az európai átlag szélsebességhez képest Magyarországon 10-15 km/h-val kisebb szélsebességgel kell megküzdenünk. De itt megemlíthetjük akár a szélsőségesen meleg és hideg periódusokat is, amelyek jelentősen kevésbé jellemzőek hazánkban, mint Európa sok másik részén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az pedig, hogy egy nagyobb esőzésnél átfolyik a víz egy falun, az Otthon Centrum szakértője szerint alapvetően mindenhol így van a világon. Ráadásul a Magyarországon kialakult villámárvizek köszönőviszonyban sincsenek az alig pár hete kialakult közép-olaszországi Emilia Romagna tartomány árvízhelyzetével, ahol utakat és városokat mosott el a víz. Az úgynevezett villámárvizek pedig, amik a dombos, hegyes vidékeken alakulnak ki, akkor, ha rövid időn belül nagyon nagy mennyiségű csapadék esik le a záporok és zivatarok természetes jellemzői. Na de mi a helyzet azokkal az ingatlanokkal, amik olyan helyen helyezkednek el, ahol jellemzőek ezek a természeti katasztrófák? Az OTP Ingatlanpont felmérése alapján sajnos nem ez lesz a biztos módszer arra, hogy fillérekért vásároljunk magunknak panorámás ingatlant. Bár az előrejelzések alapján gyakoriságuk a klímaváltozás következtében növekedhet, tapasztalataink alapján a természeti katasztrófákat önmagukban nem árazta be a hazai ingatlanpiac. Egy lehetséges természeti katasztrófa iránti kitettség jellemzően az ingatlan többi adottságával együtt módosíthatja az adott ház vagy nyaraló értékét, például a főváros árterületén található lakóingatlanok piacán jellemzően bőséges a kereslet – mondta el az OTP Ingatlanpont szakértője, amit az Otthon Centrum és Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője is megerősített. Sőt, szerintük sokszor egyenesen ezek a legdrágább ingatlanok a piacon. Jellemzően kerülik az ártérbe épített ingatlanokat a vásárlók, hiszen senki sem szeretné, ha a megspórolt pénzéből vett ingatlanát, illetve az abban lévő ingóságait elmosná a víz. Persze van az az élethelyzet, illetve anyagi körülmény, ami miatt ilyen ingatlanba kényszerül valaki, de nem ez az általános – kezdett bele az Otthon Centrum szakértője, aki azonnal egy ellenpéldával is szolgált. Ilyen például a Rómain épült új lakóparkok jó része, melyek hivatalosan hullámtérnek számító területen találhatók. Éppen ez az oka annak, hogy hivatalosan csak 'üdülő' besorolást kaptak, a fejlesztő pedig úgy építette meg az ingatlanokat, hogy az elmúlt 100 év legmagasabb vízállásai fölé töltötte fel a területet – tette hozzá a szakértő. Összességében nem számítanak olcsóbbnak azok a települések, ingatlanok, amelyek lehetséges ártérben találhatóak. Lokációtól függően változik, hogy az adott folyó közelsége forintosítható előny, vagy az ingatlan árát negatívan befolyásoló tényező. A Duna közelsége a Dunakanyarnál lévő településeken, például Szentendrén emeli az árat, de jó példa erre a népszerű Római-part is Budapesten. Ugyanakkor ez nem igaz például egy Tisza menti, kisebb település tekintetében. Mindenesetre az kijelenthető, hogy a víz közelsége befolyásolja az eladhatóságot, jelentős szempont, ami hatással van a vásárlók döntésére. Hol lendít a keresleten, hol pedig visszaveti az érdeklődést – erősítette meg Benedikt Károly, kiemelve, hogy a Duna esetében például kifejezetten keresettek a víz közeli ingatlanok, mint például a fent említett Római-parti lakások. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ráadásul ezek az ingatlanok ugyanolyan gyakorisággal jelennek meg a piacon, mint bármelyik másik, a víztől távolabb elhelyezkedő ház. Benedikt Károly szerint ennek oka az, hogy a szabad telkek száma korlátozott, így egyes települések esetében nincs más megoldás, minthogy beépítik az árvízveszélynek kitett területeket is. Tehát az ingatlan árát nagyban nem befolyásolja az, hogy ártérre épült-e vagy sem, sokkal fontosabb, hogy milyen állapotban van és pontosan hol is helyezkedik el a ház, lakás, amit szeretnénk megvásárolni. Ha viszont hitelt szeretnénk felvenni, az már egy teljesen más helyzetet von maga után. Hitelből ártéri otthon? Az OTP Ingatlanpont elmondása szerint a legfontosabb, hogy ha ilyen jellegű ingatlant szeretnénk vásárolni, hogy tájékozódjunk arról, hogy az adott ingatlan ár- vagy hullámterületen található-e. Ez ugyanis nagyban befolyásolja nemcsak azt, hogy milyen káreseményre köthetünk biztosítást, de ezen keresztül az ingatlan hitelezhetőségét is. Ugyanis könnyen ütközhetünk nemvárt problémákba hitelezési és biztosítási szempontból egyaránt. Az ilyen típusú ingatlanok hitelezése általában lehetséges, azonban alaposan megvizsgálják a bankok a lehetséges veszélyforrásokat és kockázati tényezőként veszik figyelembe az elbírálás során. Van olyan bank, ahol magasabb kamattal ugyan, de lehet találni olyan konstrukciót, amivel hitelezhető egy ilyen típusú ingatlan is. Ezt azonban szintén nagyban befolyásolja a lokáció – mondta Benedikt Károly. Azonban belterületen belül elhelyezkedő, keresettebb településeken található ingatlan esetében könnyebben kaphat hitelt a vásárló, de egy kisebb, kevésbé keresett, esetleg külterületi házra csekélyebb eséllyel adnak kölcsönt a pénzintézetek – tette hozzá a Duna House szakértője, ami szintén azt támasztja alá, hogy az ingatlan elhelyezkedése – tehát, hogy melyik városban, melyik környéken van – sokkal többet nyom a latban, mint az, hogy árterületen helyezkedik-e el.

