Az angol már a múlté? Itt a megoldás: ezzel a nyelvvel nagyot szakíthatsz a magyar munkaerőpiacon

Nyelvtanárokból álló csapat dolgozott ki egy olyan párbeszéd-gyakorlatokra épülő tanítási-tanulási módszert, mely kifejezetten a társalgási rutinszerzésre fókuszál üzleti és hétköznapi témákban. A 2022 óta angolul elérhető Talk@Ease applikáció már számos hazai és nemzetközi elismerést kapott, jelenleg pedig a német nyelvű verzión dolgozik a csapat. Felkerestük a kezdeményezés mögött álló alkotókat, hogy áruljanak el néhány érdekességet a projektről.

Ahogy azzal egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk Magyarországon az elmúlt években meglehetősen kedvezőtlenül alakultak a nyelvtanulással kapcsolatos trendek. Egyre többen kénytelenek plusz pénzt áldozni nyelvvizsga-előkészítőre, vagy magántanárra, hiszen a közoktatás nem mindig segít a valós nyelvtudás megszerzésében. Ezt szemléletesen jelzi, hogy Magyarországon három éve nem emelkedik kilencvenezer fölé a nyelvvizsgázók száma, tavaly pedig rekordalacsony szintet ért el (82 836) az Oktatási Hivatal nyelvvizsgáztatási akkreditációs osztályának adatai szerint.

Nemzetközi viszonylatban pedig hasonlóan elkeserítőek a számok. Az európai országok közül Magyarországon az egyik legmagasabb, 57,6 százalék az idegen nyelvet nem beszélők aránya a 25-64 évesek körében, miközben az EU-s átlag 31,8 százalékot mutat. Nálunk rosszabbul csak négy ország teljesített – ebből az egyik az Egyesült Királyság, akik az angol anyanyelv miatt nem kényszerülnek arra, hogy másik nyelvet tanuljanak.

Az egyéni tanulás a jövő?

Szerencsére a fiatalabb korosztályok körében növekvő tendenciát mutat az idegennyelv-ismeret, amiben több tényező is szerepet játszik. A világjárvány és az azzal járó lezárások teljesen átformálták a nyelvtanulási szokásokat, sokan pedig az innovatív megoldások felé fordultak. Az autodidakta tanulást lehetővé tevő eszközöknek, a különböző digitális platformoknak és nyelvi applikációknak, mint a Duolingo vagy a Babbel ma már végtelen tárháza áll a felhasználók rendelkezésére. A korábban már bemutatott Talk&Ease is ezen innovatív eszközök sorát bővíti, ami viszont megkülönbözteti a konkurenciától az az, hogy kifejezetten a beszédkészség fejlesztését helyezi előtérbe. Ráadásul az egyéni tanulást segtő applikációkkal egyetemben, kedvező áron képes nagy tudástárat biztosítaniu. Az alkotók szerint egyetlen privát nyelvóra áráért gyakorolhatsz az appal egy fél éven keresztül.

Az app azok számára tud igazán hatékony segítséget nyújtani, akik tudnak már valamilyen szinten angolul vagy németül (rendelkeznek minimum B1 szintű passzív nyelvtudással) de ha meg kell szólalni, elbizonytalanodnak vagy szoronganak

– mondta el az alapító csapat vezetője, Szatmáriné Majoros Judit. Hozzátette, ha valaki az alapoktól szeretne nyelvet tanulni és kicsit több segítségre van szüksége, akkor érdemesebb nyelvtanárhoz fordulnia. „Azonban, ha valakinek az a célja, hogy a már meglévő, passzív nyelvtudását lendítse át aktívba, érdemes kipróbálnia az appot, hiszen a párbeszédekre épülő gyakorlatok segítségével elég rutint szerezhet ahhoz, hogy magabiztosan tudjon megszólalni idegen nyelven.” Mindehhez ráadásul nem szükséges hatalmas időbefektetés: a készítők szerint, aki heti háromszor-négyszer előveszi az appot az 2-3 hónapot követően már érezheti a gyakorlás pozitív hatásait.

Miért félünk a beszédtől?

Számos idegen nyelvet tanuló ember ütközik egyfajta láthatatlan falba, amikor megpróbálnak folyékony nyelvhasználókká válni. Ezzel a problémával még azok is szembesülhetnek, akik már évek óta használják az adott idegen nyelvet, de ha beszélgetésre kerül sor, akkor elkezdenek szorongani és akár azt is elfelejtik, amit mindaddig ismertek. A jelenség meglehetősen gyakori, olyannyira, hogy neve is van: foreign language anxiety, vagyis idegen nyelvi szorongás, mely tulajdonképpen a nyelv használatával járó stresszt, bizonytalanságot takarja és számos kutatás tárgyát képezi.

Mindez érthető: amikor idegen nyelvet tanulunk, a nyelvtani sajátosságok és szókincsfejlesztés mellett a beszédkészség jellemzően háttérbe szorul a hazai iskolákban. A legtöbben akár éveket is eltölthetnek úgy, hogy ugyan értik az elhangzottakat, de elodázzák a verbális kommunikációt. Ezt a nyelvoktatásban régóta tátongó hiátust hivatott betölteni a Talk@Ease, mely tulajdonképpen egy talkbottal segíti a felhasználók előrehaladását. Szatmáriné Majoros Judit elmondta: „egy folyamatos beszéd alapú kommunikáció megy végbe a felhasználó és a szoftver között. Jelenleg szabály-alapú párbeszéd-gyakorlatok segítik a tanulókat, de hamarosan elkészül egy új verzió, melynek technológiája lehető teszi a szabadabb beszélgetést.”

Kinek érdemes használni?

Az applikáció bárki számára nagy segítséget jelenthet, aki legalább B1-es szinten beszél, de kiváltképp jól jöhet azok számára, akiknek a munkájuk vagy az üzleti élet során lenne szüksége egy magabiztosabb nyelvtudásra. Szatmáriné Majoros Judit ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az angol tananyag 60 százaléka az üzleti élettel kapcsolatos témákat dolgoz fel nehéz, közepes és könnyű nehézségi szinteken.

A felhasználók a gyakorlás során olyan interaktív párbeszédekbe csöppenve találják magukat, mint például egy irodai small talk egy kollégával, évértékelő one-on-one meeting a főnökkel vagy állásinterjú egy új pozícióra.

Az angol nyelvű eredeti mellett most a német nyelvű verzió fejlesztésén dolgozik a csapat, mely szintén jelentős felhasználóbázist szerezhet. Egy korábbi elemzésünkben különböző munkaközvetítő portálokat kérdeztünk és egyöntetűen azt a választ kaptuk, hogy a második leggyakoribb nyelvi követelmény a munkáltatók számára a német, mely a meghirdetett álláshirdetések majdnem 11 százalékánál elvárás. Csak összehasonlításképp: a harmadik legnépszerűbb nyelv a francia volt 0,7 százalékkal. Szintén ebben a cikkben tárgyaltuk, hogy bizonyos szektorokban, így az IT-iparban való sikeres elhelyezkedéshez pedig ma már leggyakrabban a német nyelvre van szükség.

Szatmáriné Majoros Judit szerint a hazai oktatási intézményekben körülbelül háromszázezren tanulnak németül, de a felnőttként németet tanulók száma ennél magasabb, hiszen a megszerzett angol tudás mellé sokan választják a németet második idegen nyelvnek. Hozzátette: „Mivel azonban az app egynyelvű (tehát nincsenek benne magyar nyelvű szövegek), nem kizárólag a magyar piacra fókuszálunk, bár kétségkívül szívügyünk a magyar emberek nyelvi készségeinek fejlesztése. A világon kb. 15,4 millió ember tanul németül, így a globális piacról jelentős számú felhasználóra számítunk.”

Az app emellett számos egyéb innovatív megoldást is használ. „A mesterséges intelligencia által generált videó avatárok az egyik legizgalmasabb elem, amit az app felhasználók visszajelzései alapján mindenképpen szeretnénk beépíteni az alkalmazás német és angol verziójába is” – osztotta meg velünk Majoros Judit, majd hozzátette: „A másik lényeges újítás, melyet szintén a felhasználók visszajelzéseire reflektálva szeretnénk lefejleszteni, hogy a jelenlegi kérdezz-felelek jellegű gyakorlatok kiegészüljenek olyan feladatokkal, melyek lehetővé teszik a szabadabb párbeszédeket a felhasználók és a talkbot között.”

Mikor lesz elérhető az alkalmazás?

A projekt jelenleg egy közösségi finanszírozási kampány keretei közt épülget és az angol verzió sikereit látva jó esélye van arra, hogy e német nyelvű változat is megvalósuljon. „A számos sikeres korábbi Brancs kampány győzött meg minket arról, hogy nekünk is érdemes lenne megpróbálni ebben a formában finanszírozni az alkalmazás német tananyagának fejlesztését és az app továbbfejlesztését” – válaszolta Szatmáriné Majoros Judit arra a kérdésünkre, hogy miért éppen ezt a felületet választották a kampányhoz. Hozzátette, hogy a másik fontos érvük az volt, hogy így nem csak a fejlesztéshez szükséges pénzt tudják összegyűjteni, hanem azt is képesek felmérni, hogy a magyar piacon mekkora igény van egy ilyen német beszédgyakorló alkalmazásra.