Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?
Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során. A program várhatóan jelentősen fellendíti a lakáshitelpiacot az év végére - írja a G7.
A szeptemberben induló Otthon Start Program egyik legvonzóbb eleme a 10 százalékos önerő lehetősége, ami jelentős könnyítés a hagyományos ingatlanhitelekhez képest. A jelenlegi szabályozás szerint azonban ez a kedvezmény nem mindenki számára érhető el.
A K&H Bank előrejelzése szerint a program hatására jelentősen megélénkülhet a lakás- és lakáshitelpiac: az utolsó negyedévben akár 50 százalékkal is meghaladhatja a lakáshitelek volumene a tavalyi azonos időszakét. A bank arra is számít, hogy az újonnan vásárolt ingatlanok berendezése és felújítása a személyi kölcsönök piacán is növekedést eredményezhet.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi adósságfékszabályai alapján csak a 41 év alatti, korábban lakásban 50 százalékos tulajdoni hányaddal nem rendelkező igénylők jogosultak a 10 százalékos önerővel történő hitelfelvételre. Ezen kívül az energetikailag hatékony, legalább A+ minősítésű ingatlanok vásárlása esetén térhetnek el a pénzintézetek a minimum 20 százalékos önerő követelményétől.
Az Otthon Start bevezetéséről szóló kormányrendelet az MNB rendeletére hivatkozik az önerő megállapításakor. A Bankmonitor figyelmeztet, hogy a jogszabály a 10 százalékos önerőt "legalább" jelzővel határozza meg, így a bankok egyedi esetekben saját bírálati gyakorlatuk alapján magasabb önerőt is elvárhatnak.
A hiteligénylés során kulcsfontosságú tényező a vételár és a forgalmi érték viszonya is. A kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy az otthon vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. Ez a feltétel a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) esetében is érvényes.
A vételár és a becsült érték közötti különbség az önerő számításakor is lényeges szempont. A 10 százalékos önerő mellett nagyobb eséllyel fordulhat elő, hogy a banknak az ingatlan becsült értékét meghaladó kölcsönt kellene folyósítania, például egy 50 millió forintért vásárolt, de 44 millióra értékelt lakás esetében ötmilliós önerő mellett.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter július végén arról beszélt, hogy a jegybank tudná megoldani a 40 év felettiek számára is a 10 százalékos önerő lehetőségét a jelenlegi 20 százalék helyett. Elmondása szerint egyeztettek erről a jegybankkal, de ennek egyelőre nincs kézzelfogható eredménye.
Elemzések szerint a vételár és a becsült érték közötti 20 százalékos korlát nemcsak a bank kockázatának csökkentését szolgálja, hanem gátat szab a túlárazásnak is. Mivel az értékbecslés gyakran a szerződéskötés után történik, a vevő elveszítheti a foglalót és az addig felmerült költségeket, ha a kialkudott ár túl magasnak bizonyul. Ennek elkerülésére lehetőség van előzetes értékbecslésre is.
A piaci hiteleknél a túlárazás problémája kezelhető a szerződött és a becsült ár különbségének fedezéséig emelt önerővel, az Otthon Start Program esetében azonban a 20 százalékos eltérési korlát szigorú feltételként jelenik meg.
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
Az idei legfrissebb adatokat is figyelembe véve készítette el legújabb elemzését a budapesti újlakás-piac folyamatairól az MBH Jelzálogbank.
Nagy bajban lesz, aki Budapesten venne lakást az új 3%-os hitellel: ezzel bizony sokan nem számoltak
Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
A 3%-os hitelprogram hatására 2026-tól ugrásszerűen nőhet az új lakások száma, ami hosszú távon árversenyt hozhat.
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon.
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Budapesten július közepén volt az első nagyobb dunavirágzás, ami augusztus második feléig is eltarthat.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik.
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
A digitális csalások már a kisebb településeket is elérték: egyre gyakoribbak azok az e-mailek, sms-ek vagy telefonhívások.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.