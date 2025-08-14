2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
26 °C Budapest
Budapest, Duna, rakpart
Otthon

Lehet ez így nem lesz könnyű menet? 10 százalékos önrésszel akarja felvenni az Otthon Startot?

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 20:27

Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során. A program várhatóan jelentősen fellendíti a lakáshitelpiacot az év végére - írja a G7.

A szeptemberben induló Otthon Start Program egyik legvonzóbb eleme a 10 százalékos önerő lehetősége, ami jelentős könnyítés a hagyományos ingatlanhitelekhez képest. A jelenlegi szabályozás szerint azonban ez a kedvezmény nem mindenki számára érhető el.

A K&H Bank előrejelzése szerint a program hatására jelentősen megélénkülhet a lakás- és lakáshitelpiac: az utolsó negyedévben akár 50 százalékkal is meghaladhatja a lakáshitelek volumene a tavalyi azonos időszakét. A bank arra is számít, hogy az újonnan vásárolt ingatlanok berendezése és felújítása a személyi kölcsönök piacán is növekedést eredményezhet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi adósságfékszabályai alapján csak a 41 év alatti, korábban lakásban 50 százalékos tulajdoni hányaddal nem rendelkező igénylők jogosultak a 10 százalékos önerővel történő hitelfelvételre. Ezen kívül az energetikailag hatékony, legalább A+ minősítésű ingatlanok vásárlása esetén térhetnek el a pénzintézetek a minimum 20 százalékos önerő követelményétől.

Az Otthon Start bevezetéséről szóló kormányrendelet az MNB rendeletére hivatkozik az önerő megállapításakor. A Bankmonitor figyelmeztet, hogy a jogszabály a 10 százalékos önerőt "legalább" jelzővel határozza meg, így a bankok egyedi esetekben saját bírálati gyakorlatuk alapján magasabb önerőt is elvárhatnak.

A hiteligénylés során kulcsfontosságú tényező a vételár és a forgalmi érték viszonya is. A kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy az otthon vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. Ez a feltétel a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) esetében is érvényes.

A vételár és a becsült érték közötti különbség az önerő számításakor is lényeges szempont. A 10 százalékos önerő mellett nagyobb eséllyel fordulhat elő, hogy a banknak az ingatlan becsült értékét meghaladó kölcsönt kellene folyósítania, például egy 50 millió forintért vásárolt, de 44 millióra értékelt lakás esetében ötmilliós önerő mellett.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter július végén arról beszélt, hogy a jegybank tudná megoldani a 40 év felettiek számára is a 10 százalékos önerő lehetőségét a jelenlegi 20 százalék helyett. Elmondása szerint egyeztettek erről a jegybankkal, de ennek egyelőre nincs kézzelfogható eredménye.

Elemzések szerint a vételár és a becsült érték közötti 20 százalékos korlát nemcsak a bank kockázatának csökkentését szolgálja, hanem gátat szab a túlárazásnak is. Mivel az értékbecslés gyakran a szerződéskötés után történik, a vevő elveszítheti a foglalót és az addig felmerült költségeket, ha a kialkudott ár túl magasnak bizonyul. Ennek elkerülésére lehetőség van előzetes értékbecslésre is.

A piaci hiteleknél a túlárazás problémája kezelhető a szerződött és a becsült ár különbségének fedezéséig emelt önerővel, az Otthon Start Program esetében azonban a 20 százalékos eltérési korlát szigorú feltételként jelenik meg.
Címlapkép: Getty Images
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
