2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Malacpersely, laptop, pénztárca pénzzel, kávéscsésze fa asztallapon.
Vállalkozás

Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat

MTI
2025. augusztus 14. 21:02

Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.

Piaci információk szerint 2025 szeptemberétől a NAV ezekben a vármegyékben célzottan vizsgálja a cégvezetőknek, tulajdonosoknak és munkavállalóknak nyújtott kölcsönöket, valamint a házipénztár (készpénz) nyilvántartását és tényleges meglétét. Az ellenőrzések logikusan illeszkednek a NAV 2025-ös országos ellenőrzési irányaihoz, amelyek kockázatalapú, célzott vizsgálatokat vetítenek előre.

Miért pont most és miért pont ez a két terület?

1) Munkáltatói / tulajdonosi kölcsönök:

A NAV gyakorlata régóta érzékeny a tagi és munkáltatói kölcsönökre, különösen, ha azokkal "finanszírozzák" a működést vagy kedvezményes (piaci alatti) kamattal adják. Ilyenkor a kamatkedvezmény jövedelemnek minősül, amelynek adóalapja a kedvezmény 1,18-szorosa; az adó 15% szja + szocho, és a kifizető (a cég) állapítja meg és vallja be. A NAV a tagi kölcsönöknél már korábban is vizsgálta a források jogszerűségét és a "tartós kölcsönből élés" gyanúját (vagyonosodási kockázat).

2) Házipénztár (készpénz) és készpénzkezelés:

Az adóhatóság kifejezetten kifogásolja a "virtuális milliókat" a pénztárban, azaz a papíron nagy készpénzállományt, amely a helyszíni rovancsnál nincs meg. A pénztárállomány tényleges meglétét és a nyilvántartás pontosságát kiemelten ellenőrzi.

 
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vállalkozás #NAV #online pénztárgép #vállalkozások

