A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Piaci információk szerint 2025 szeptemberétől a NAV ezekben a vármegyékben célzottan vizsgálja a cégvezetőknek, tulajdonosoknak és munkavállalóknak nyújtott kölcsönöket, valamint a házipénztár (készpénz) nyilvántartását és tényleges meglétét. Az ellenőrzések logikusan illeszkednek a NAV 2025-ös országos ellenőrzési irányaihoz, amelyek kockázatalapú, célzott vizsgálatokat vetítenek előre.
Miért pont most és miért pont ez a két terület?
1) Munkáltatói / tulajdonosi kölcsönök:
A NAV gyakorlata régóta érzékeny a tagi és munkáltatói kölcsönökre, különösen, ha azokkal "finanszírozzák" a működést vagy kedvezményes (piaci alatti) kamattal adják. Ilyenkor a kamatkedvezmény jövedelemnek minősül, amelynek adóalapja a kedvezmény 1,18-szorosa; az adó 15% szja + szocho, és a kifizető (a cég) állapítja meg és vallja be. A NAV a tagi kölcsönöknél már korábban is vizsgálta a források jogszerűségét és a "tartós kölcsönből élés" gyanúját (vagyonosodási kockázat).
2) Házipénztár (készpénz) és készpénzkezelés:
Az adóhatóság kifejezetten kifogásolja a "virtuális milliókat" a pénztárban, azaz a papíron nagy készpénzállományt, amely a helyszíni rovancsnál nincs meg. A pénztárállomány tényleges meglétét és a nyilvántartás pontosságát kiemelten ellenőrzi.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
Csökkenő veszteség, emelkedő bevétel, rekordösszegű különadó – ezek jellemezték a Tesco magyarországi működését a legutóbbi üzleti évben.
Továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Lidl fölénye a magyar kiskereskedelemben. És ezt a számok, akár csak tavaly, idén is teljesen alátámasztják.
Sok időt spórolhatsz vállalkozóként, ha a plusz oszlopokat is kitöltöd, például az adategyeztetés is elkerülhet.
A 2024-es beszámoló alapján az üzlet egyelőre inkább veszteséget termel, mint nyereséget a győri egyetemnek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.