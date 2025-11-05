2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Fiatal, szomorú nő fekszik az ágyban késő este, álmatlanságban szenvedve próbál aludni. Lány az ágyban rémülten rémálmok néz aggódó és stresszes. Alvászavar és álmatlanság koncepció
Egészség

Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!

Pénzcentrum
2025. november 5. 17:14

Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával, de a szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban.  

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások elemzése alapján azok a krónikus álmatlanságban szenvedő felnőttek, akik egy évig vagy tovább szedtek melatonint, 90%-kal nagyobb eséllyel tapasztaltak szívelégtelenséget a következő öt évben, mint az azonos egészségi állapotú, de melatonint nem szedő résztvevők. A melatonint használók több mint háromszor nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba szívelégtelenség miatt, és körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból.

Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, a kutatás vezető szerzője szerint meglepő volt látni ilyen jelentős egészségügyi kockázatnövekedést, mivel a melatonin-kiegészítőket széles körben biztonságos és "természetes" alvástámogató opciónak tartják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tanulmány nem képes ok-okozati összefüggést bizonyítani, és további kutatásokra van szükség a melatonin szívbiztonságának tesztelésére - számolt be a CNN.

A kutatás jelentős korlátokkal rendelkezik és még nem esett át szakértői bírálaton. A vizsgálat több mint 130 000 felnőtt egészségügyi adatait elemezte a TriNetX Global Research Network adatbázisból. A résztvevők átlagéletkora 55 év volt, és 61,4%-uk nő.

A szakértők rámutattak, hogy az adatbázis olyan országok betegeit is tartalmazza, ahol a melatonin vényköteles (például az Egyesült Királyságban), és olyanokat is, ahol nem az (például az Egyesült Államokban). Így a kontrollcsoportban lehetnek olyan felnőttek, akik vény nélkül szednek melatonint, ami nem jelenik meg az orvosi nyilvántartásukban.

A kutatók nem rendelkeztek részletekkel a résztvevők álmatlanságának súlyosságáról vagy esetleges mentális egészségügyi problémáikról, amelyek befolyásolhatják mind a melatonin használatát, mind a szívegészségi kockázatokat. Az álmatlanságot korábban összefüggésbe hozták a szívroham vagy stroke magasabb kockázatával.

A tanulmány ellentmond korábbi kutatásoknak, köztük egy márciusi elemzésnek, amely szerint a melatonin-kiegészítés javította a szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőségét és szívfunkcióját. A melatonin antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, ami segíthet védeni a DNS-t az oxidatív stressz okozta károsodástól.

A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt bárki altatószerekhez folyamodna, beszéljen orvosával a megfelelő diagnózis és kezelési mód meghatározásáról.

Dr. Marie-Pierre St-Onge, a Columbia Egyetem Alvás- és Cirkadián Kutatási Kiválósági Központjának igazgatója szerint "az embereknek tudniuk kell, hogy a melatonint nem szabad krónikusan szedni megfelelő javallat nélkül".

Az egészséges alvási higiénia magában foglalja a fényexpozíció, a képernyőidő, valamint az étel- és alkoholfogyasztás korlátozását a lefekvés előtti órákban. A hálószobának sötétnek, hűvösnek és csendesnek kell lennie.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #gyógyszer #egészségügy #kutatás #betegség #alvás #kockázat #mellékhatás #szívbetegség #alvászavar

