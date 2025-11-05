Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!
Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával, de a szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban.
Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások elemzése alapján azok a krónikus álmatlanságban szenvedő felnőttek, akik egy évig vagy tovább szedtek melatonint, 90%-kal nagyobb eséllyel tapasztaltak szívelégtelenséget a következő öt évben, mint az azonos egészségi állapotú, de melatonint nem szedő résztvevők. A melatonint használók több mint háromszor nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba szívelégtelenség miatt, és körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból.
Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, a kutatás vezető szerzője szerint meglepő volt látni ilyen jelentős egészségügyi kockázatnövekedést, mivel a melatonin-kiegészítőket széles körben biztonságos és "természetes" alvástámogató opciónak tartják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tanulmány nem képes ok-okozati összefüggést bizonyítani, és további kutatásokra van szükség a melatonin szívbiztonságának tesztelésére - számolt be a CNN.
A kutatás jelentős korlátokkal rendelkezik és még nem esett át szakértői bírálaton. A vizsgálat több mint 130 000 felnőtt egészségügyi adatait elemezte a TriNetX Global Research Network adatbázisból. A résztvevők átlagéletkora 55 év volt, és 61,4%-uk nő.
A szakértők rámutattak, hogy az adatbázis olyan országok betegeit is tartalmazza, ahol a melatonin vényköteles (például az Egyesült Királyságban), és olyanokat is, ahol nem az (például az Egyesült Államokban). Így a kontrollcsoportban lehetnek olyan felnőttek, akik vény nélkül szednek melatonint, ami nem jelenik meg az orvosi nyilvántartásukban.
A kutatók nem rendelkeztek részletekkel a résztvevők álmatlanságának súlyosságáról vagy esetleges mentális egészségügyi problémáikról, amelyek befolyásolhatják mind a melatonin használatát, mind a szívegészségi kockázatokat. Az álmatlanságot korábban összefüggésbe hozták a szívroham vagy stroke magasabb kockázatával.
A tanulmány ellentmond korábbi kutatásoknak, köztük egy márciusi elemzésnek, amely szerint a melatonin-kiegészítés javította a szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőségét és szívfunkcióját. A melatonin antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, ami segíthet védeni a DNS-t az oxidatív stressz okozta károsodástól.
A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt bárki altatószerekhez folyamodna, beszéljen orvosával a megfelelő diagnózis és kezelési mód meghatározásáról.
Dr. Marie-Pierre St-Onge, a Columbia Egyetem Alvás- és Cirkadián Kutatási Kiválósági Központjának igazgatója szerint "az embereknek tudniuk kell, hogy a melatonint nem szabad krónikusan szedni megfelelő javallat nélkül".
Az egészséges alvási higiénia magában foglalja a fényexpozíció, a képernyőidő, valamint az étel- és alkoholfogyasztás korlátozását a lefekvés előtti órákban. A hálószobának sötétnek, hűvösnek és csendesnek kell lennie.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő dolgot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.
A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.