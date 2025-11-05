Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!

Egy új kutatás szerint a melatonin hosszú távú szedése összefüggésbe hozható a szívelégtelenség magasabb kockázatával, de a szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban.

Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások elemzése alapján azok a krónikus álmatlanságban szenvedő felnőttek, akik egy évig vagy tovább szedtek melatonint, 90%-kal nagyobb eséllyel tapasztaltak szívelégtelenséget a következő öt évben, mint az azonos egészségi állapotú, de melatonint nem szedő résztvevők. A melatonint használók több mint háromszor nagyobb valószínűséggel kerültek kórházba szívelégtelenség miatt, és körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból.

Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, a kutatás vezető szerzője szerint meglepő volt látni ilyen jelentős egészségügyi kockázatnövekedést, mivel a melatonin-kiegészítőket széles körben biztonságos és "természetes" alvástámogató opciónak tartják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tanulmány nem képes ok-okozati összefüggést bizonyítani, és további kutatásokra van szükség a melatonin szívbiztonságának tesztelésére - számolt be a CNN.

A kutatás jelentős korlátokkal rendelkezik és még nem esett át szakértői bírálaton. A vizsgálat több mint 130 000 felnőtt egészségügyi adatait elemezte a TriNetX Global Research Network adatbázisból. A résztvevők átlagéletkora 55 év volt, és 61,4%-uk nő.

A szakértők rámutattak, hogy az adatbázis olyan országok betegeit is tartalmazza, ahol a melatonin vényköteles (például az Egyesült Királyságban), és olyanokat is, ahol nem az (például az Egyesült Államokban). Így a kontrollcsoportban lehetnek olyan felnőttek, akik vény nélkül szednek melatonint, ami nem jelenik meg az orvosi nyilvántartásukban.

A kutatók nem rendelkeztek részletekkel a résztvevők álmatlanságának súlyosságáról vagy esetleges mentális egészségügyi problémáikról, amelyek befolyásolhatják mind a melatonin használatát, mind a szívegészségi kockázatokat. Az álmatlanságot korábban összefüggésbe hozták a szívroham vagy stroke magasabb kockázatával.

A tanulmány ellentmond korábbi kutatásoknak, köztük egy márciusi elemzésnek, amely szerint a melatonin-kiegészítés javította a szívelégtelenségben szenvedő betegek életminőségét és szívfunkcióját. A melatonin antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, ami segíthet védeni a DNS-t az oxidatív stressz okozta károsodástól.

A szakértők azt javasolják, hogy mielőtt bárki altatószerekhez folyamodna, beszéljen orvosával a megfelelő diagnózis és kezelési mód meghatározásáról.

Dr. Marie-Pierre St-Onge, a Columbia Egyetem Alvás- és Cirkadián Kutatási Kiválósági Központjának igazgatója szerint "az embereknek tudniuk kell, hogy a melatonint nem szabad krónikusan szedni megfelelő javallat nélkül".

Az egészséges alvási higiénia magában foglalja a fényexpozíció, a képernyőidő, valamint az étel- és alkoholfogyasztás korlátozását a lefekvés előtti órákban. A hálószobának sötétnek, hűvösnek és csendesnek kell lennie.