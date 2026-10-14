2026. október 14. szerda Helén
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy nő arcképe egy pohár víz tükrében.
Egészség

Súlyos terhet kaptak a nyakukba a magyar betegek: kegyetlenül megdrágult a magánellátás, tömegek kénytelenek lemondani róla

Pénzcentrum
2026. október 14. 20:32

A magyarok továbbra is a gyorsabb és kiszámíthatóbb ellátás miatt fordulnak a magánegészségügy felé, ám egyre többen érzik úgy, hogy annak költségeit már nehezen tudják kigazdálkodni. Egy friss, országosan reprezentatív kutatás szerint miközben a magánellátás megítélése továbbra is kedvező, a páciensek csaknem héttizede az ár-érték arány romlását érzékeli, és egyre többen ritkítják a fizetős egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a növekvő költségek miatt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Továbbra is kedvezően ítélik meg a magyarok a magánegészségügyi ellátást, ugyanakkor egyre többen érzik úgy, hogy költségét már nem engedhetik meg maguknak. A magánrendelések legfőbb előnye változatlanul a gyors hozzáférés, de az árak emelkedése egyre inkább hatással van a páciensek döntéseire – többek között ez derül ki a Prémium Egészségpénztár ideiországos, reprezentatív kutatásából, amely immár negyedik alkalommal vizsgálta a szakorvosi ellátásokkal kapcsolatos lakossági véleményeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás adatai alapján idén is meghatározták a hazai szakorvosi ellátást igénybe vevők elégedettségét és tapasztalatait mérő, reprezentatív mutatószámot, a Prémium Járóbetegellátás Minőségi Indexet (PJMI). Ez a magán és az állami egészségügy összesített teljesítményére – a rendszerbe való bekerülésre és a kapott szolgáltatásra – vonatkozóan 70 pont lett a százpontos skálán. Ezen belül a magánellátások megítélése lényegesen kedvezőbb: 82 pont. A betegek számára a magánszektor legnagyobb vonzereje továbbra is a gyors és kiszámítható hozzáférés.

A magánegészségügy jobb, de drága

A magánellátás költségeit illetően ugyanakkor igen kritikusak a válaszadók: 69 százalékuk vélte úgy, hogy romlott a magánellátások ár-érték aránya az előző évhez képest. Ez arra utal, hogy a betegek érzékelik az áremelkedést, és a kiadásokat sokallják a szolgáltatás színvonalához képest.

Az elmúlt egy év során a mafánegészségügyben... Prémium Egészségpénztár egészségindex-kutatás, 2026Az elmúlt egy év során a magánegészségügyben... Prémium Egészségpénztár egészségindex-kutatás, 2026

A páciensek nemcsak az ár-érték arány romlását érzékelik, de a költségek szintje is egyre többek számára jelent nagy terhet. Ezt jól mutatja, hogy míg 2022-ben a magánorvoshoz fordulók csupán ötöde tartotta túl drágának a kezelést, addig legutóbb már 36 százalékuk nyilatkozott így – vagyis arányuk közel megduplázódott. Emiatt összességében többen is voltak azok, akik ritkábban vették igénybe a magánellátást (a megkérdezettek 17%-a), mint akik gyakrabban fordultak a fizetős egészségügyi szolgáltatásokhoz (12%).

Inkább a fiatalok választják a magánrendelést

A kutatás szerint tavaly a betegek több mint fele (55%) vett igénybe valamilyen magánszakorvosi ellátást. Ezt az életkor jelentős mértékben befolyásolja: a 18–29 évesek 82 százaléka volt legalább egyszer magánrendelésen, míg a 60 év felettiek körében ez az arány mindössze 37 százalék.

A legutóbbi szakorvosi vizit alkalmával a megkérdezettek egyötöde választotta a magánszektort. Az életkori különbségek itt még markánsabbak: míg 2024-ben a 18–29 évesek 39 százaléka, addig 2025-ben már közel minden második fiatal (49%) magánrendelőben járt legutóbb. Az ellátások derékhadát kitevő 60 év feletti korosztály esetében ugyanakkor ez az arány 2025-re az előző év 11 százalékáról 9 százalékra csökkent.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A magánellátást igénybevevők - legutolsó alkalom - Prémium Egészségpénztár egészségindex-kutatás, 2026A magánellátást igénybevevők - legutolsó alkalom - Prémium Egészségpénztár egészségindex-kutatás, 2026

Értékeljük a gyorsaságot

A foglalás során kapott időpontokat a megkérdezettek többsége mindkét szektorban megfelelőnek tartja (62%), de különösen azok, akik magánellátásban jelentek meg (74%). A magánrendelés egyik legfontosabb előnye továbbra is a gyors hozzáférés: az itt megjelenők körében mindössze minden tizedik beteg kapott olyan késői időpontot, amelyet már nem fogadott el.

A rendelőben tapasztalható várakozási idő szintén meghatározó tényező a betegek elégedettségében. A magánrendelésen részt vevők 58 százaléka szinte azonnal bejut az orvoshoz, és 94 százalékuknak legfeljebb fél órát kell várakoznia. Az elvárások is magasak: a magánellátást igénybe vevők 43 százaléka szerint időpont esetén öt percen belül be kellene jutni a rendelésre. A kutatás eredményei alapján a magánorvosi szolgáltatók ezt az elvárást a betegek tapasztalatai szerint nagyrészt teljesíteni tudják.

Az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 címmel a magyar egészségügy jövőjéről szóló október 8-ai konferenciáján Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója foglalta össze az idei Prémium Index kutatás eredményeit. A konferencián szóba került többek közt a köz- és magánellátás szerepe a hozzáférhetőbb, kiszámíthatóbb és igazságosabb egészségügyi rendszer kialakításában.

„Kutatásunk megmutatja, hogy a magánegészségügy vonzereje leginkább a könnyebb és gyorsabb hozzáférés, de ennek költségét a magyarok egyre kevésbé tudják megengedni maguknak. Ugyanakkor sokan még mindig nem tudják, hogy az egészségügyi kiadások egyensúlyban tartásának, csökkentésének módja az egészségpénztári megtakarítás, hiszen segítségével akár évi 150 ezer Ft-ot is visszaigényelhetünk egészségügyi kiadásaink után. Így jelentősen le tudjuk faragni a magánorvosi ellátás költségeit is, ha szeretnénk” – mondta Dr. Váradi Péter.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #árak #egészségügy #drágulás #egészségpénztár #kutatás #fiatalok #költségek #betegellátás #magánegészségügy

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:59
21:43
21:33
20:32
19:58
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
2 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
2 napja
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
4
4 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
5
2 hete
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 21:43
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 19:19
Megnyílik a Norvég Alap pénzcsapja: 92 milliárdos támogatás kap Magyarország
Agrárszektor  |  2026. október 14. 20:32
Működik a magyar kutatók trükkje: így nőhetnek nagyra a csirkék