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Súlyos terhet kaptak a nyakukba a magyar betegek: kegyetlenül megdrágult a magánellátás, tömegek kénytelenek lemondani róla
A magyarok továbbra is a gyorsabb és kiszámíthatóbb ellátás miatt fordulnak a magánegészségügy felé, ám egyre többen érzik úgy, hogy annak költségeit már nehezen tudják kigazdálkodni. Egy friss, országosan reprezentatív kutatás szerint miközben a magánellátás megítélése továbbra is kedvező, a páciensek csaknem héttizede az ár-érték arány romlását érzékeli, és egyre többen ritkítják a fizetős egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a növekvő költségek miatt.
Továbbra is kedvezően ítélik meg a magyarok a magánegészségügyi ellátást, ugyanakkor egyre többen érzik úgy, hogy költségét már nem engedhetik meg maguknak. A magánrendelések legfőbb előnye változatlanul a gyors hozzáférés, de az árak emelkedése egyre inkább hatással van a páciensek döntéseire – többek között ez derül ki a Prémium Egészségpénztár ideiországos, reprezentatív kutatásából, amely immár negyedik alkalommal vizsgálta a szakorvosi ellátásokkal kapcsolatos lakossági véleményeket.
A kutatás adatai alapján idén is meghatározták a hazai szakorvosi ellátást igénybe vevők elégedettségét és tapasztalatait mérő, reprezentatív mutatószámot, a Prémium Járóbetegellátás Minőségi Indexet (PJMI). Ez a magán és az állami egészségügy összesített teljesítményére – a rendszerbe való bekerülésre és a kapott szolgáltatásra – vonatkozóan 70 pont lett a százpontos skálán. Ezen belül a magánellátások megítélése lényegesen kedvezőbb: 82 pont. A betegek számára a magánszektor legnagyobb vonzereje továbbra is a gyors és kiszámítható hozzáférés.
A magánegészségügy jobb, de drága
A magánellátás költségeit illetően ugyanakkor igen kritikusak a válaszadók: 69 százalékuk vélte úgy, hogy romlott a magánellátások ár-érték aránya az előző évhez képest. Ez arra utal, hogy a betegek érzékelik az áremelkedést, és a kiadásokat sokallják a szolgáltatás színvonalához képest.
A páciensek nemcsak az ár-érték arány romlását érzékelik, de a költségek szintje is egyre többek számára jelent nagy terhet. Ezt jól mutatja, hogy míg 2022-ben a magánorvoshoz fordulók csupán ötöde tartotta túl drágának a kezelést, addig legutóbb már 36 százalékuk nyilatkozott így – vagyis arányuk közel megduplázódott. Emiatt összességében többen is voltak azok, akik ritkábban vették igénybe a magánellátást (a megkérdezettek 17%-a), mint akik gyakrabban fordultak a fizetős egészségügyi szolgáltatásokhoz (12%).
Inkább a fiatalok választják a magánrendelést
A kutatás szerint tavaly a betegek több mint fele (55%) vett igénybe valamilyen magánszakorvosi ellátást. Ezt az életkor jelentős mértékben befolyásolja: a 18–29 évesek 82 százaléka volt legalább egyszer magánrendelésen, míg a 60 év felettiek körében ez az arány mindössze 37 százalék.
A legutóbbi szakorvosi vizit alkalmával a megkérdezettek egyötöde választotta a magánszektort. Az életkori különbségek itt még markánsabbak: míg 2024-ben a 18–29 évesek 39 százaléka, addig 2025-ben már közel minden második fiatal (49%) magánrendelőben járt legutóbb. Az ellátások derékhadát kitevő 60 év feletti korosztály esetében ugyanakkor ez az arány 2025-re az előző év 11 százalékáról 9 százalékra csökkent.
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Értékeljük a gyorsaságot
A foglalás során kapott időpontokat a megkérdezettek többsége mindkét szektorban megfelelőnek tartja (62%), de különösen azok, akik magánellátásban jelentek meg (74%). A magánrendelés egyik legfontosabb előnye továbbra is a gyors hozzáférés: az itt megjelenők körében mindössze minden tizedik beteg kapott olyan késői időpontot, amelyet már nem fogadott el.
A rendelőben tapasztalható várakozási idő szintén meghatározó tényező a betegek elégedettségében. A magánrendelésen részt vevők 58 százaléka szinte azonnal bejut az orvoshoz, és 94 százalékuknak legfeljebb fél órát kell várakoznia. Az elvárások is magasak: a magánellátást igénybe vevők 43 százaléka szerint időpont esetén öt percen belül be kellene jutni a rendelésre. A kutatás eredményei alapján a magánorvosi szolgáltatók ezt az elvárást a betegek tapasztalatai szerint nagyrészt teljesíteni tudják.
Az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 címmel a magyar egészségügy jövőjéről szóló október 8-ai konferenciáján Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója foglalta össze az idei Prémium Index kutatás eredményeit. A konferencián szóba került többek közt a köz- és magánellátás szerepe a hozzáférhetőbb, kiszámíthatóbb és igazságosabb egészségügyi rendszer kialakításában.
„Kutatásunk megmutatja, hogy a magánegészségügy vonzereje leginkább a könnyebb és gyorsabb hozzáférés, de ennek költségét a magyarok egyre kevésbé tudják megengedni maguknak. Ugyanakkor sokan még mindig nem tudják, hogy az egészségügyi kiadások egyensúlyban tartásának, csökkentésének módja az egészségpénztári megtakarítás, hiszen segítségével akár évi 150 ezer Ft-ot is visszaigényelhetünk egészségügyi kiadásaink után. Így jelentősen le tudjuk faragni a magánorvosi ellátás költségeit is, ha szeretnénk” – mondta Dr. Váradi Péter.
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