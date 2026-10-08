A korábbi kormányzat élelmiszerpiaci beavatkozásai, az árfigyelő rendszer, valamint az európai rekorder adóterhek mára szinte teljesen tönkretették a hazai élelmiszer-ellátási láncot.
Hatalmas változás jön a magyar kórházakban és magánrendelőkben: már jövő héten elindul az új rendszer
Átfogó egészségügyi reformokat és konkrét, azonnali intézkedéseket jelentett be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A mintegy százötven napja hivatalba lépett Tisza-kormány többek között várólista-csökkentési programot, független betegbiztonsági hatóságot, az állami és a magánellátás újraszabályozását, valamint a Magyar Orvosi Kamara jogköreinek visszaállítását tervezi, mindezt évi 500 milliárd forintos forrásbővítés mellett, írta meg a Telex.
Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 című konferenciáján hangsúlyozta, hogy a döntéshozói szemléletváltásnak parlamenti ciklusokon kell átívelnie. Bár a minisztérium elmúlt hónapokban végzett munkáját érték kritikák – főleg a tiszta jövőkép hiánya és a szakmával való hiányos kommunikáció miatt –, a tárcavezető szerint most történelmi lehetőség nyílt a rendszer rendbetételére. A kormányzati cél az, hogy 2030-ra az állami egészségügy az ország egyik sikerágazatává váljon.
A finanszírozás javítása érdekében a kormány évente legalább 500 milliárd forinttal növeli az ágazat költségvetését. Ezt az összeget elsősorban a humánerőforrás fejlesztésére, szakdolgozói béremelésre, az alapfinanszírozás rendezésére, valamint az ellátáshoz való hozzáférés javítására fordítják. Cél a kórházak adósságának mérséklése is, de a miniszter jelezte, hogy ezt a hátralékot jövőre még biztosan nem tudják nullára csökkenteni.
Már a napokban, október 15-én elindul egy fekvőbeteg-ellátást érintő várólista-csökkentő program, amelyet pozitív ösztönzőkkel is támogatnak. A listák tisztítása már megtörtént, ami rávilágított a korábbi nyilvántartások pontatlanságaira, hiszen kiderült például, hogy egy adott térségben a várakozók jelentős részét máshol már megműtötték. Szintén jövő héten indul az az egységes platform, ahol a betegek közvetlen visszajelzést adhatnak a kapott ellátásról. A hatékonyságot javítja az is, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatbázisát teljes körűen összekötötték az EESZT-vel.
Kiemelt szerepet kap a minőségbiztosítás is, januártól ugyanis egy új, a kormánytól független hatóság kezdi meg működését, amely pártatlanul értékeli a betegbiztonságot és az ellátás minőségét. A jövőben mérik a nemkívánatos eseményeket, az eredményekről pedig – Magyarországon eddig nem elterjedt módon – közvetlen visszajelzést adnak az orvosoknak és a kórházaknak. A szakmai autonómia helyreállítása érdekében a miniszter bejelentette a Magyar Orvosi Kamara korábban elvont jogosultságainak visszaadását is.
Jelentős intézményi és strukturális átalakítások is várhatók. November 1-jével az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) kiválik az NNGYK-ból. Jövő év elejére pedig elkészül az állami és a magánegészségügy viszonyát rendező új szabályozás, amelyben a költséghatékonyság és a minőség mellett az állami kapacitások működőképességének fenntartása lesz a mérvadó. A kórházi struktúra is átalakul, és megkezdték a régiós kórházi hálózat kialakításának előkészítését, ami a keleti országrészből indul majd.
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Az alapellátásban a háziorvosok és a gyógyszertárak szerepének bővítését tervezik. A háziorvosoknál cél a csapatmunkára épülő praxisok bevezetése, amelyet bér- és praxistámogatással, inflációkövető fejkvótával, valamint a fiatal orvosok célzott segítésével ösztönöznek. Megoldást keresnek a rehabilitációs ellátás fejlesztésére is, mivel a miniszter szerint bár a szívinfarktusok akut ellátása itthon megfelelő, az egyéves túlélési mutatók nemzetközi összevetésben még mindig gyengék a mintegy 1,3 millió szív- és érrendszeri beteget számláló országban. Tervezik továbbá egy szabályozott, online gyógyszerrendelési rendszer felállítását is.
Címlapi kép: MTI/Vasvári Tamás
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