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Egészség

Pontokba szedte az egészségügyi miniszter, mi kell az egészséges nyugdíjas évekhez

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 20:01

Az aktív és önálló időskor alapjait már fiatal felnőttként, akár a harmincas éveinkben le kell fektetni a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával – hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésben Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

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A tárcavezető a BBC Future összeállítására hivatkozva rámutatott, hogy az egészséges időskor megalapozása nem hatvan- vagy hetvenéves korban kezdődik. A fiatalkori döntések és a mindennapi rutin közvetlenül befolyásolják, hogy évtizedekkel később milyen életminőségre számíthatunk.

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Az egészségmegőrzés legfontosabb pillérei közé tartozik a rendszeres testmozgás és az izomtömeg megtartása. Különösen az alsó végtagok izomerejének megőrzése kulcsfontosságú, hiszen ez biztosítja az időskori stabilitást, a jó egyensúlyérzéket, valamint jelentősen csökkenti az elesések kockázatát. A fizikai aktivitás mellett a pihentető alvás és a kiszámítható, következetes napirend szintén elengedhetetlen a szervezet regenerálódásához.

A káros szenvedélyek elhagyása, így a dohányzás mellőzése és az alkoholfogyasztás mérséklése mellett a tudatos táplálkozás is alapvető jelentőségű. Érdemes az étrendben minimalizálni az ultrafeldolgozott és magas cukortartalmú élelmiszereket, miközben növeljük a zöldségek és gyümölcsök arányát. A miniszter kitért a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogászati ellenőrzések fontosságára is, amelyek szorosan összefüggnek a szervezet általános állapotával. Bár a megelőzést sosem lehet elég korán kezdeni, az életmódváltásnak bármely életkorban megvan a létjogosultsága.

Az egészségünkbe minden életkorban érdemes befektetni, hiszen a cél nem pusztán az élettartam növelése, hanem az, hogy minél több évet tölthessünk jó egészségben, aktívan és önállóan

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– fogalmazott a tárcavezető.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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