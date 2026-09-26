A hálapénz kivezetése és a béremelések ellenére továbbra is 5-10 százalékos az orvoshiány Magyarországon. A szakemberhiányt súlyosbítja a rendszer rendkívül kedvezőtlen korfája.
Pontokba szedte az egészségügyi miniszter, mi kell az egészséges nyugdíjas évekhez
Az aktív és önálló időskor alapjait már fiatal felnőttként, akár a harmincas éveinkben le kell fektetni a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával – hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésben Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
A tárcavezető a BBC Future összeállítására hivatkozva rámutatott, hogy az egészséges időskor megalapozása nem hatvan- vagy hetvenéves korban kezdődik. A fiatalkori döntések és a mindennapi rutin közvetlenül befolyásolják, hogy évtizedekkel később milyen életminőségre számíthatunk.
Az egészségmegőrzés legfontosabb pillérei közé tartozik a rendszeres testmozgás és az izomtömeg megtartása. Különösen az alsó végtagok izomerejének megőrzése kulcsfontosságú, hiszen ez biztosítja az időskori stabilitást, a jó egyensúlyérzéket, valamint jelentősen csökkenti az elesések kockázatát. A fizikai aktivitás mellett a pihentető alvás és a kiszámítható, következetes napirend szintén elengedhetetlen a szervezet regenerálódásához.
A káros szenvedélyek elhagyása, így a dohányzás mellőzése és az alkoholfogyasztás mérséklése mellett a tudatos táplálkozás is alapvető jelentőségű. Érdemes az étrendben minimalizálni az ultrafeldolgozott és magas cukortartalmú élelmiszereket, miközben növeljük a zöldségek és gyümölcsök arányát. A miniszter kitért a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogászati ellenőrzések fontosságára is, amelyek szorosan összefüggnek a szervezet általános állapotával. Bár a megelőzést sosem lehet elég korán kezdeni, az életmódváltásnak bármely életkorban megvan a létjogosultsága.
Az egészségünkbe minden életkorban érdemes befektetni, hiszen a cél nem pusztán az élettartam növelése, hanem az, hogy minél több évet tölthessünk jó egészségben, aktívan és önállóan
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– fogalmazott a tárcavezető.
8 veszélyes tünet, amiket sokan elbagatellizálnak: a rák jele is lehet, ne halogasd az orvost, ha ilyet tapasztalsz
Világszerte egyre több daganatos megbetegedést diagnosztizálnak az 50 év alatti felnőttek körében, a rák korai jeleit azonban sokan nem veszik komolyan.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, de nem mindegy hogyan szedjük ezeket a készítményeket.
Hosszabb életre vágyunk, de erről az egy dologról nem mondanánk le: a magyarok közel fele ragaszkodik hozzá
A magyarok többsége szeretne minél tovább és egészségesebben élni, és sokan úgy érzik, saját szokásaikkal is érdemben tehetnek ezért.
Új agresszív betegség tarol, senki sem volt erre felkészülve: azonnali oltási programot indítottak ellene
Brit kutatók megfejtették, miért volt olyan pusztító az idén márciusban Kent megyében kitört, B típusú agyhártyagyulladásos járvány.
Láthatatlan gyilkos szedi áldozatait az 50 és 64 év közöttiek körében: sokan már csak a legrosszabb pillanatban eszmélnek
Az alkoholfogyasztás visszaesése elsősorban a fiatalabb korosztályok érdeme, az 50 és 64 év közöttiek körében viszont tovább emelkedett a fogyasztás mértéke.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Többszáz milliárd forintos többletforrás érkezhet az egészségügybe, közben pedig megkezdődött az intézményrendszer és a finanszírozás átalakítása.
Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók
Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma,
Új szabály jöhet a protézisműtéteknél: a magas BMI önmagában nem jelentene kizáró okot a beavatkozásnál.
Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj
A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőnye azonban fokozatosan csökken.
A rendszert elsőként alkalmazó tíz kórházban az átlagos ellátási idő négy órára állt be, és május közepe, valamint július közepe között több mint 44 ezer...
Egy friss európai kutatás szerint 2019 óta 16 országban legalább négy vizsgált vakcinánál visszaesett az átoltottság.
Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben
2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az egészségügyi ágazat költségvetését.
Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.
Tudd meg, hogyan terjed a szifilisz, mik a leggyakoribb tünetei, hogyan kezelhető, és miért emelkedik aggasztóan a fertőzések száma Magyarországon.
A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Havi bruttó 9,6 millió forintot keres a legjobban fizetett orvos a magyar közfinanszírozott egészségügyben, de a húszas toplista utolsó helyére is 6,2 millió forintos összeggel...
Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.