2026. október 2. péntek Petra
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hannes János, az Országos Mentőszolgálat nyugat-dunántúli regionális igazgatója (j) beszédet mond a mosonmagyaróvári mentőállomás új mentőautójának átadásán 2026. január 30-án. Mellette Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes ors
Egészség

Kőkemény adatok: ebben a magyar régióban a legrosszabb a helyzet, ha mentőt kell hívni

Pénzcentrum
2026. október 2. 09:15

Szeptemberben némileg javult a mentők kiérkezési ideje, de a legsúlyosabb eseteknél mért közel 26 perces átlag még mindig messze elmarad a 15 perces céltól. Bár az esetszámok csökkentek az előző hónaphoz képest, az egészségügyi vezetés továbbra is határozott lépéseket, köztük egy új, független minőségellenőrzési hatóság felállítását sürgeti a helyzet javítása és az átláthatóság érdekében - írta a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közzétette a szeptemberi adatokat, amelyek szerint országszerte közel 85 ezer, Budapesten pedig mintegy 16 ezer alkalommal riasztották a mentőket sürgős esetekben. Bár augusztushoz képest országosan 11, a fővárosban pedig 5,8 százalékkal csökkent a riasztások száma, a tavalyi év azonos időszakához, vagyis 2025 szeptemberéhez viszonyítva enyhe növekedés tapasztalható. A legkritikusabb esetek 90 százalékához 25,75 percen belül érkezett meg a segítség. Ez az érték ugyan kedvezőbb az augusztusi 27 percnél, de még mindig jelentősen elmarad az OMSZ által kitűzött 15 perces célértéktől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentős eltérések mutatkoznak a régiók között is. Míg a Nyugat-Dunántúlon a legsürgősebb esetek 90 százalékához valamivel több mint 23 perc alatt értek ki az egységek, addig a közép-magyarországi régióban ez majdnem 28 percet vett igénybe. Ezek a mutatók kizárólag a kiérkezés gyorsaságát jelzik, az ellátás szakmai minőségét nem tükrözik. A statisztikák nyilvánossága viszonylag új fejlemény, hiszen az OMSZ havonta frissülő felületén csak augusztus óta követhetők nyomon, míg a korábbi vezetés ezeket az adatokat nem hozta nyilvánosságra vagy torzítva közölte.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi egészségügyi kormányzat kiemelten kezeli a kérdést. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szeptember közepén katasztrofálisnak nevezte a 26-27 perces átlagidőt, és egyértelművé tette, hogy az újonnan kinevezett országos mentőigazgató legfőbb feladata ennek folyamatos lefaragása.

A miniszter a teljes átláthatóság mellett kötelezte el magát, ezért megbízta Nemes Balázs miniszteri biztost egy kormánytól független szerv, az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság létrehozásával. Az Országgyűlésnek beszámoló, nyilvános jelentéseket készítő új intézmény feladata a kórházak felügyelete, szabályozása, minősítése és szükség szerinti szankcionálása lesz. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jövőben azok számítanak majd jó kórházaknak és vezetőknek, akik vállalják az adatok nyilvánosságát és a hibák feltárását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba 
#egészség #Budapest #mentők #egészségügy #mentőszolgálat #statisztika #mentő #adatok #miniszter #egészségügyi ellátórendszer #országos mentőszolgálat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:50
11:45
11:30
11:03
10:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 2.
Eljuthatunk oda, hogy tömegével nem fogják elkezdeni a tanulmányaikat a hallgatók: ez lehet az oka
2026. október 2.
Elárulta Karácsony Gergely, mennyivel emelkedhetnek a parkolási díjak, miután a fővároshoz kerülnek a parkolási bevételek
2026. október 2.
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
1 hónapja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
1 hónapja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
2 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 11:30
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 10:38
Kiderült az igazság a Magyarországon gyártott gyógyszerekről: erről mindenkinek tudnia kell, óriási átalakulást sürgetnek
Agrárszektor  |  2026. október 2. 11:28
Vége a nyári jégkrémnek? Megszólalt a cégvezető, komoly változás jön