2026. augusztus 18. kedd Ilona
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ez egy tehén fejének alulról készült felvétele.
Egészség

Időzített bomba ketyeg a testedben: ez a néma hiánybetegség fű alatt rágja szét a csontjaidat

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 15:50

A kalciumhiány gyakran rejtve marad, mivel a szervezet a csontokból pótolja a vér megfelelő kalciumszintjét, ám közben számos apró jel figyelmeztet a problémára. Az izomgörcsök, a zsibbadás, a törékeny körmök vagy akár az agyköd egyaránt hiányállapotra utalhatnak - írta meg a Huffpost.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kalcium nemcsak a csontok és a fogak egészségéhez nélkülözhetetlen, hanem az izmok összehúzódásában, az idegi ingerületek átvitelében és a szív megfelelő működésében is kulcsszerepet játszik. "A kalcium nem csupán a csontok szempontjából fontos, hanem minden olyan sejtnek szüksége van rá, amely összehúzódásra, jelátvitelre vagy ingerületképzésre képes" – nyilatkozta Damola Aje endokrinológus a HuffPostnak. Ha a hiány hosszabb ideig fennáll, csontritkuláshoz és törésekhez vezethet, emellett a véralvadást és a szívműködést is károsíthatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kalciumhiány egyik leggyakoribb korai jele az izomtünetek, például a kézben, a lábakban vagy a száj környékén jelentkező görcsök, rángások és izomspazmusok fellépése. Ugyancsak gyakori a végtagokban és a száj körül tapasztalható zsibbadás, bizsergés. Hosszabb távon a körmök törékenysége, a haj szárazsága és töredezettsége, valamint állandó fáradékonyság is jelentkezhet, bár ezek más egészségügyi problémára is utalhatnak, ami megnehezíti a diagnózist.

A kalciumhiánynak meglepő módon neurológiai tünetei is lehetnek. Mivel az ásványi anyag közvetlenül részt vesz az idegi jelátvitelben, alacsony szintje esetén az idegrendszer túlingerlékennyé válhat. Ennek következtében agyköd, koncentrációs és memóriaproblémák, hangulatingadozások, valamint alvászavarok léphetnek fel. Súlyosabb esetekben görcsrohamok, pszichózis vagy enkefalopátia is kialakulhat.

A hiányállapot kezelése nem merül ki a kalciumtabletták szedésében. A D-vitamin elengedhetetlen a kalcium felszívódásához, míg a magnézium a kalcium sejtek közötti áramlását és az izmok elernyedését szabályozza. "Hiába visz be valaki elegendő kalciumot, ha a D-vitamin-szintje alacsony, a szervezete mégis hiányt szenved majd" – hangsúlyozta Aje. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy a tünetek észlelésekor az orvos a D-vitamin- és a magnéziumszintet, a parathormon szintjét, valamint a vizelettel történő kalciumürítést is vizsgálja meg.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) ajánlása szerint a felnőtteknek napi 1000 milligramm kalciumra van szükségük, míg az 50 év feletti nőknek és a 70 év feletti férfiaknak napi 1200 milligramm az ajánlott mennyiség.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szakértők ugyanakkor a táplálékkiegészítők helyett az élelmiszerekből történő bevitelt részesítik előnyben, hiszen a leveles zöldségek, a tejtermékek, a dúsított növényi italok, a diófélék és a magvak egyaránt kiváló kalciumforrást jelentenek. "A szervezet a táplálékból sokkal könnyebben hasznosítja a kalciumot, mint az étrend-kiegészítőkből" – mutatott rá Stacie Stephenson, az Amerikai Táplálkozástudományi Szövetség tagja, hozzátéve, hogy a túlzott mértékű kiegészítés vesekövességet és székrekedést es okozhat.

A kalciumhiány veszélye éppen abban rejlik, hogy sokáig észrevétlen marad, mivel a szervezet akár évekig képes a csontokból pótolni a hiányzó mennyiséget anélkül, hogy a vérkép eltérést mutatna. Aje ezért is hangsúlyozta a csontsűrűség-mérés fontosságát, különösen a menopauza közelébe érő nők esetében.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #betegség #vitamin #megelőzés #étrend #táplálkozás #egészséges életmód #tejtermékek #egészségmegőrzés #tünetek
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:02
18:29
18:12
18:02
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 18.
9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen
2026. augusztus 18.
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
2026. augusztus 18.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 18. kedd
Ilona
34. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2
4 napja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
3
3 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
4
3 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
4 napja
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 19:02
Bol­tok nyitvatartása augusztus 20: így lesznek nyitva az üzletek a négynapos hétvégén 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 18:02
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 18. 18:28
Te is szereted a kenyeret? Akkor ezekről mindenképp tudnod kell