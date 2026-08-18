Időzített bomba ketyeg a testedben: ez a néma hiánybetegség fű alatt rágja szét a csontjaidat

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A kalciumhiány gyakran rejtve marad, mivel a szervezet a csontokból pótolja a vér megfelelő kalciumszintjét, ám közben számos apró jel figyelmeztet a problémára. Az izomgörcsök, a zsibbadás, a törékeny körmök vagy akár az agyköd egyaránt hiányállapotra utalhatnak - írta meg a Huffpost.
A kalcium nemcsak a csontok és a fogak egészségéhez nélkülözhetetlen, hanem az izmok összehúzódásában, az idegi ingerületek átvitelében és a szív megfelelő működésében is kulcsszerepet játszik. "A kalcium nem csupán a csontok szempontjából fontos, hanem minden olyan sejtnek szüksége van rá, amely összehúzódásra, jelátvitelre vagy ingerületképzésre képes" – nyilatkozta Damola Aje endokrinológus a HuffPostnak. Ha a hiány hosszabb ideig fennáll, csontritkuláshoz és törésekhez vezethet, emellett a véralvadást és a szívműködést is károsíthatja.
A kalciumhiány egyik leggyakoribb korai jele az izomtünetek, például a kézben, a lábakban vagy a száj környékén jelentkező görcsök, rángások és izomspazmusok fellépése. Ugyancsak gyakori a végtagokban és a száj körül tapasztalható zsibbadás, bizsergés. Hosszabb távon a körmök törékenysége, a haj szárazsága és töredezettsége, valamint állandó fáradékonyság is jelentkezhet, bár ezek más egészségügyi problémára is utalhatnak, ami megnehezíti a diagnózist.
A kalciumhiánynak meglepő módon neurológiai tünetei is lehetnek. Mivel az ásványi anyag közvetlenül részt vesz az idegi jelátvitelben, alacsony szintje esetén az idegrendszer túlingerlékennyé válhat. Ennek következtében agyköd, koncentrációs és memóriaproblémák, hangulatingadozások, valamint alvászavarok léphetnek fel. Súlyosabb esetekben görcsrohamok, pszichózis vagy enkefalopátia is kialakulhat.
A hiányállapot kezelése nem merül ki a kalciumtabletták szedésében. A D-vitamin elengedhetetlen a kalcium felszívódásához, míg a magnézium a kalcium sejtek közötti áramlását és az izmok elernyedését szabályozza. "Hiába visz be valaki elegendő kalciumot, ha a D-vitamin-szintje alacsony, a szervezete mégis hiányt szenved majd" – hangsúlyozta Aje. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy a tünetek észlelésekor az orvos a D-vitamin- és a magnéziumszintet, a parathormon szintjét, valamint a vizelettel történő kalciumürítést is vizsgálja meg.
Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) ajánlása szerint a felnőtteknek napi 1000 milligramm kalciumra van szükségük, míg az 50 év feletti nőknek és a 70 év feletti férfiaknak napi 1200 milligramm az ajánlott mennyiség.
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A szakértők ugyanakkor a táplálékkiegészítők helyett az élelmiszerekből történő bevitelt részesítik előnyben, hiszen a leveles zöldségek, a tejtermékek, a dúsított növényi italok, a diófélék és a magvak egyaránt kiváló kalciumforrást jelentenek. "A szervezet a táplálékból sokkal könnyebben hasznosítja a kalciumot, mint az étrend-kiegészítőkből" – mutatott rá Stacie Stephenson, az Amerikai Táplálkozástudományi Szövetség tagja, hozzátéve, hogy a túlzott mértékű kiegészítés vesekövességet és székrekedést es okozhat.
A kalciumhiány veszélye éppen abban rejlik, hogy sokáig észrevétlen marad, mivel a szervezet akár évekig képes a csontokból pótolni a hiányzó mennyiséget anélkül, hogy a vérkép eltérést mutatna. Aje ezért is hangsúlyozta a csontsűrűség-mérés fontosságát, különösen a menopauza közelébe érő nők esetében.
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