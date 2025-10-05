Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
Beköszöntött a hideg, esős, őszi idő, a legtöbb helyen már dolgoznak kályhák, konvektorok, és ezzel együtt menetrendszerűen kezdtek el egyre inkább terjedni a felsőlégúti kórokozók. Ahogy megyünk bele az őszbe egyre kevesebb friss gyümölcs, zöldség kerül többnyire a tányérba, ezzel a nyárhoz képest a vitaminbevitelünk fokozatosan csökken. Megelőzés céljából sokan ilyenkor kezdik el szedni a C-vitamint étrend-kiegészítő formájában, mások viszont csak akkor vásárolnak be vitaminból, amikor már utolérte őket a fertőzéshullám. Mutatjuk, hogy hogyan és mennyi C-vitamint érdemes igazából szedni, honnantól számít viszont már pénzkidobásnak. A Pénzcentrum annak is utánajárt, milyen árakra számíthatnak a vásárlók a patikákban 2025-ben.
A legfrissebb szennyvízadatok alapján SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik, mely alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben. Azt azonban az adatok nélkül is lehet tudni, hogy amint beköszönt a hidegebb, nyirkosabb idő, terjedésnek indulnak a fertőzések is. A kórokozók ellen sokan megelőzés céljából is rendszeresen szedik a C-vitamint a járványszezon alatt, míg mások csak a megfertőződést követően, a gyógyulás támogatására szedik az étrend-kiegészítőket. Az viszont biztos, hogy kevesen szokták megúszni az őszt, telet anélkül, hogy ne szednének legalább időszakosan C-vitamint. A legtöbben azonban még mindig tévhitben élnek a C-vitamin szedése kapcsán, és azzal sincsenek tisztában, hogy nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy megfelelően támogassuk az egészségünket a téli időszakban.
A C-vitamin fontossága, szedése
Az aszkorbinsav, köznapi nevén a C-vitamin egész évben nélkülözhetetlen a szervezet számára: nagy szerepet tölt be a porcok, az izmok megfelelő működésében, a kollagéntermelésben és a szervezet védelmében a betegségekkel szemben, főként antioxidáns hatása miatt. Továbbá a C-vitamin nagy szerepet játszik a betegségekből való felépülésében is. Az aszkorbinsavnak számos kiváló, természetes forrása van (pl. a paprikafélék, citrusfélék, káposztafélék vagy karalábé, bogyós gyümölcsök), ezek mellett pedig rengeteg étrend-kiegészítőben, gyógyszerben és dúsított élelmiszerben (pl. margarinokban, üdítőkben) is megtalálható. Mivel a járványszezonban már jellemzően kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, mint nyáron, a természetes források szerepét kiegészítik, vagy átveszik az étrend-kiegészítők. Az is jellemző, hogy megbetegedés esetén magasabb mennyiséget visz a szervezetébe pirulákkal az ember a mielőbbi gyógyulás érdekében.
A napi átlagos C-vitamin szükséglet kis odafigyeléssel megfelelő étrenddel is fedezhető, nem célunk senkit tabletták vásárlására, szedésére buzdítani. Viszont ha már valaki az étrend-kiegészítők szedése mellett dönt, érdemes ezt a szakértők ajánlásainak megfelelően tennie, hiszen sem a szervezetünk, sem a pénztárcánk szempontjából nem jó ötlet marékszám szedni a C-vitamint.
Bár túladagolásról nemigen beszélhetünk, a pazarlás gyakran előfordul: könnyen vihetünk be a szervezetünkbe több C-vitamint a szükségesnél, ha nem vesszük figyelembe az étkezést és az étrend-kiegészítők hatóanyag-tartalmát, és magát a szükségletet. A C-vitamin felső beviteli szintje (UL) 2000 mg naponta, ez alatt van a még tolerálható mennyiség, viszont ennél nagyobb tartós bevitel már felesleges, ráadásul fokozza a vesekő kialakulási esélyét.
A felnőttek számára javasolt referencia beviteli érték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata szerint 80 mg, míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásban kissé magasabb, férfiak számára 110 mg, nők számára 95 mg (szoptatás alatt több). A magyar lakosság átlagos C-vitamin-fogyasztását tekintve a nőké eléri az ajánlott mennyiséget, a férfiaké viszont nem éri el a 110 mg-ot.
Összevetésképpen egy friss paprika 100 grammra vetített C-vitamintartalma az érettségétől és fajtától függően elérheti a 300 mg-ot is, amely önmagában bőven fedezi a napi szükségletet. De a narancs is 70-80 mg-ot tartalmaz, a zöldleveles zöldségek szintén magas C-vitamin tartalmúak. Ráadásul számos ételt dúsítanak C-vitaminnal: üdítőket, teákat, margarinokat, cukorkákat, stb., így könnyen lehet, hogy már az ételek útján annyi C-vitamint viszünk be, amire egy egészséges szervezetnek nincs is szüksége. Sokan ennek tetejébe szedik még a C-vitamint tabletta formájában.
Természetesen, amikor betegek vagyunk, nagyobb mennyiséget igényelhet a szervezet C-vitaminból. Azt azonban akkor is érdemes figyelembe venni, hogy a C-vitamin tablettákon kívül számos gyógyszer és étrend-kiegészítő - mint a szopogatótabletták, forróital-porok - is tartalmaz adalékként C-vitamint is. Ennek ellenére sokan még ezek mellé még 1000-2000 mg-os pirulákat is bevesznek naponta, gyakran citromos teával.
"Ártani nem árt", mondják, azonban használni sem használ a túlzott C-vitamin bevitel és a mai árak mellett óriási pénzkidobás is lehet marékszám szedni a tablettákat. Ha nem szeretnénk pazarolni, tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:
- mekkora a napi C-vitamin szükségletünk? (ez változhat kortól, nemtől, egészségi állapottól, dohányzástól, stb. függően)
- étkezés útján mekkora mennyiségű C-vitamint veszünk magunkhoz átlagosan egy nap?
- étrend-kiegészítők útján mennyi C-vitamint fogyasztunk?
- szükségünk lehet-e ezen felül még C-vitamin szedésére?
Azt is érdemes tudni, hogy a C-vitamin esetében folyamatos bevitelre van szükség: szervezetünk nem képes sem előállítani, sem hosszú ideig tárolni azt. Tehát az egyszerre nagyobb mennyiségben bevitt C-vitamin kevésbé hasznosul, egy jelentős része egyszerűen a veséken keresztül kiürül a szervezetből. Ezért sem érdemes az ajánlott napi bevitelnél sokkal többet bevenni: túldolgoztatjuk vele a veséket és még pénzkidobás is. Legjobban kisebb, a saját szükségleteinkhez illeszkedő bevitellel támogathatjuk a szervezetünket; megbetegedés esetén lehet ezen a szinten emelni.
Nem csak a drága vitamin hatásos
Amellett, hogy sokan már szedési mennyiségeknél elrontják és feleslegesen szednek a szükségesnél több C-vitamin, egy másik tévhit is ráerősíthet a felesleges pénzszórásra. Ez pedig, hogy az ember alapvetően nem bízik az olcsóbb vitaminokban. A nagyon gyanúsan olcsó szerektől valóban érdemes tartózkodni, viszont sok beteg ragaszkodik feleslegesen csak a "márkás", reklámokból ismert csodakapszulákhoz. Miközben a kevésbé ismert, kevésbé drága pirulák ugyanolyan hatásosak lennének.
Azt is érdemes tudni, hogy vannak gyógyszernek minősülő C-vitaminok, de a legtöbbet étrend-kiegészítőként forgalmazzák. Tévedés viszont azt gondolni, hogy a gyógyszer hatásosabb, mint az étrend-kiegészítő, amikor a hatóanyag szempontjából nincsen különbség. Az eltérés gyógyszer és étrend-kiegészítő között, hogy a gyógyszerek minőségét a hatóságok sokkal szigorúbban ellenőrzik. Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy ne lennének jó minőségű C-vitamin étrend-kiegészítő készítmények a piacon.
Mellbevágó lehet az árkülönbség
Sokan nem is gondolnák, hogy mekkora árkülönbség lehet egyes készítmények között. Ez abból is adódik, hogy a C-vitamin tablettákat sokkal nehezebb összehasonlítani, mint például az ásványvizeket, vagy öblítőket a boltban: nincs egységár, ami ebben segíthetne. Az egyes étrend-kiegészítőknek eltérhet a hatóanyag-tartalma (50 mg-tól 3000 mg-ig is terjedhet), a kiszerelése (15 szemestől akár 120 szemes kiszerelésig) is; valamint az akciókat szintén ritkábban veszik figyelembe a vásárlók a patikákban, mint a közértben.
Ahogy a korábbi években, idén is megmutatjuk néhány példán keresztül, milyen árakkal találkozhatnak a vásárlók:
- A 30 db-os C-MAX Liposzómás C-vitamin például 2000-3200 forint (300 mg hatóanyaggal), tavaly még 1900-2800 forint között mozgott, 2023-ban 2500-nál, 2022-ben pedig még 2300-nál húzódott az árszint teteje.
- A Béres C-vitamin (500 mg) 30x 1300-2100 forint közt mozog, tavaly még 1200-1600 forint volt a szint és a korábbi években csak 100-100 forint volt az áremelkedés.
- A Jutavit 200 mg-os C-vitamin ára már második éve maradt 800-1200 forint, és 60 db van egy dobozban, 2022-ben még 1000 forint volt a legmagasabb ár.
- A 40 db-os Egis Vitamin C (200 mg) ára 1700-1800 forint között alakul, miközben tavaly még 1200 forint körüli árat is láttunk, bár a legmagasabb összeg akkor is 1800 körül mozgott. 2023-ban még 1600 forint volt a legmagasabb ár és 2022-ben inkább az 1200 forint volt jellemző.
- Az ár-összehasonlítás nehézsége éves szinten, hogy a termékek, kiszerelések folyamatosan változnak. A 60 szemes, 100 mg-os Eurovit C-vitamin rágótablettából például több helyen készlethiány van jelenleg, így nem találtunk elég árinformációt sem.
A felsoroltaknál olcsóbb és drágább vitaminokat is árusítanak, a fenti gyűjtéssel a leggyakoribb árfekvéseket szeretnénk illusztrálni. Ha számolunk egy kicsit, azonnal látható, hogy nem csak azt érdemes figyelni, hogy egy szem vitamin mennyibe kerül, hanem hogy abban mennyi hatóanyag van:
- A C-MAX C-vitamin darabja 66,67 forint, 100 mg-ja 22,22 forint a legalacsonyabb árral számolva.
- Az említett Béres C-vitamin darabja 43,33 forint, 100 mg-ja 8,67 forint.
- A Jutavit termékéből egy szem 13,33 forint, 100 mg 6,67 forint.
- Az Egis Vitamin C-ből egy pirula 42,5 forint, 100 mg 21,25 forint.
Már ebből a néhány példából is kiderül, hogy ha hatóanyagot is nézünk, nem feltétlenül a legolcsóbbnak tűnő vitamin a legjobb választás. Ahogy bármilyen terméknél, ha a cél, hogy a legjobb ár-érték arányú terméket válasszuk, az egységárat érdemes nézni. Csakhogy ezt gyógyszerek, vitaminok esetében nehezebb megállapítani, több utánaszámolást igényel. Hiszen - ahogy hangsúlyoztuk - nemcsak a kiszerelést kell figyelembe venni, hány szemes az adott készítmény, hanem azt is, hogy mekkora a hatóanyag-tartalma.
Nem kifizetődő vásárlói stratégiák
Éppen azért, mert körülményes megtalálni a legjobb árajánlatot, sokan inkább beidegződések alapján vásárolnak. Ezek viszont nem feltétlenül célravezetők.
- Jó lesz a legolcsóbb. A dobozáron legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyag-tartalmú, és a legkisebb kiszerelésű; ettől még nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban. Érdemes lehet a nagyobb kiszerelést választani, ami ugyan drágább, de tovább kitart, egységáron olcsóbb lehet. Sokszor az elenyésző költség, hogy egy dobozban 30 vagy 60 szem van, nagyobb tétel a csomagolás, szállítás, stb.
- Jó lesz az akciós. Az akciókat mindig érdemes figyelni, ne hagyjuk azonban átverni magunkat! Előfordulhat, hogy éppen a drága termék kerül akcióba, és egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény.
- A drágábbat kérem, az biztos hatásosabb. Az ár attól is lehet magas, hogy ismert, sokat reklámozott márkáról van szó, nem garancia a sokkal magasabb minőségre.
- A lassan felszívódó, késleltetett, retard C-vitamin biztos jobb. Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat. Megelőzés céljából például jobbak a napi adagolású szerek. Ha mégis lassan felszívódó szert választunk, akkor figyeljünk oda, hogy betartsuk a javallott adagolást.
- 30 éve ezt a terméket veszem, minek vennék mást. Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni.
- Ezt láttam a reklámban, nekem ez kell. Ha valaki így vásárol, a reklám elérte a célját, de nem feltétlenül jár jól a vásárló.
Ezek helyett a stratégiák helyett, aki tényleg spórolni akar, az mielőtt vásárolna, tájékozódjon az árakról, számoljon otthon. Ezenfelül nem szégyen kérdezni a patikában, melyik a legkedvezőbb termék, akár ott is számolni egy kicsit.
Érdemes azt is említeni, hogy sokat spórolhatunk a járványszezonban a gyógyszerköltségeken, ha egészségpénztári számláról vásároljuk meg a szükséges szereket. Ez lehet bármilyen gyógyszer - szuperolcsó vényre felírt D-vitamin! -, gyógyhatású készítmény. Azonban mivel a legtöbb C-vitamin termék étrend-kiegészítő kategóriába esik, ezek közül csak kevés vásárolható meg ilyen módon. Viszont ha más termékeket is veszünk, jusson eszünkbe ez a spórolási mód, amellyel akár a gyógyszerkiadások 20%-át is visszakaphatjuk adójóváírásként.
