2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy elmerengő idős férfi
Egészség

Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik

Pénzcentrum
2026. szeptember 13. 16:03

Egy új kutatás szerint az éjszaka során jelentkező, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefügghetnek az Alzheimer-kór magasabb genetikai kockázatával. A belgiumi kutatók szerint a jelenség már jóval a betegség tipikus tüneteinek megjelenése előtt megfigyelhető lehet – ugyanakkor az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy a mikroébredések önmagukban Alzheimer-kórhoz vezetnének.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy új kutatás szerint az alvás közben jelentkező apró, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefüggésben lehetnek az Alzheimer-kór fokozott genetikai kockázatával. A jelenséget a kutatók olyan embereknél is megfigyelték, akiknél még semmilyen tünet nem jelentkezett - írja a HuffPost.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Alzheimer-kór világszerte az egyik legsúlyosabb, időskorban jelentkező neurodegeneratív betegség. Az Egyesült Államokban több mint 7 millió ember él a betegséggel, amely fokozatosan súlyosbodik, és többek között memóriavesztést, a megfelelő szavak megtalálásának nehézségét, valamint problémamegoldási zavarokat okozhat.

A korai felismerés azért különösen fontos, mert a kezelés és az életmódbeli változtatások révén kezelhetőbbé válhat a betegség, illetve az érintettek felkészülhetnek a kognitív képességek várható változásaira.

Az alvás közben történhet valami, amire nem is emlékszünk

A belgiumi Liège-i Egyetem kutatói több mint 500 ember alvási szokásait vizsgálták. A résztvevők két korcsoportba tartoztak: 18 és 31 év közöttiek, illetve 50 és 69 év közöttiek voltak.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatók azt találták, hogy az idősebb résztvevők közül azoknál, akik alvás közben gyakrabban tapasztaltak úgynevezett mikroébredéseket, magasabb volt az Alzheimer-kór genetikai kockázata.

A mikroébredések olyan rövid ideig tartó agyi aktivitási fellángolások, amelyek nem feltétlenül ébresztik fel teljesen az embert, ugyanakkor megzavarják az alvást. Vagyis előfordulhat, hogy valaki reggel úgy érzi, végigaludta az éjszakát, miközben az agya közben többször is rövid időre megváltoztatta aktivitását.

A fiatalabb résztvevőknél nem találtak hasonló összefüggést a mikroébredések gyakorisága és az Alzheimer-kór genetikai kockázata között.

Mindez még nem jelenti azt, hogy valakinél Alzheimer-kór alakul ki

A kutatás egyik legfontosabb korlátja, hogy az idősebb korcsoportban mindössze 87 ember vett részt. Ez viszonylag kis minta, így egy nagyobb létszámú vizsgálatban elképzelhető, hogy már nem ugyanezt az összefüggést találnák a kutatók.

Ráadásul a gyakori mikroébredések önmagukban nem jelentik azt, hogy valakinél Alzheimer-kór fog kialakulni. A vizsgálat összefüggést talált a két tényező között, de nem bizonyította, hogy a mikroébredések okoznák a betegséget. A kutatók az agyi aktivitást elektroenkefalogrammal, vagyis EEG-vel figyelték meg.

Az alvás az agy számára is fontos

A kutatás újabb adalékkal szolgálhat ahhoz a már korábban is vizsgált összefüggéshez, amely az alvás és a demencia kockázata között állhat fenn. Az alvás során az agy több fontos folyamatot végez: megszilárdítja az emlékeket, illetve eltávolítja azokat a salakanyagokat, amelyek felhalmozódása összefügghet az Alzheimer-kór kockázatával.

Dr. Arman Fesharaki-Zadeh, a Yale School of Medicine neurológiai tanszékének adjunktusa szerint az alvászavarok és a demencia közötti kapcsolat fontos és gyorsan fejlődő kutatási terület.

A szakember szerint erős összefüggés mutatható ki az alvás megzavarása – különösen a lassú hullámú, vagyis mélyalvás romlása – és a demencia kialakulásának magasabb kockázata között. Az alvás szerkezetének változásai, köztük a mélyalvás csökkenése, akár a neurodegeneratív betegségek korai biomarkerei is lehetnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Így csökkenthető az Alzheimer-kór kockázata

Bár az Alzheimer-kór kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszhatnak, vannak olyan életmódbeli tényezők, amelyek hozzájárulhatnak a kockázat csökkentéséhez vagy a betegség kialakulásának késleltetéséhez.

A rendszeres testmozgás például fontos: a szakértők szerint heti legalább 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás, például séta, kertészkedés vagy kerékpározás is segíthet. Emellett érdemes megfelelően kezelni az olyan egészségügyi problémákat, mint a hallásromlás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség.

Az étrend is számít: az egészséges zsírokban, teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben, zöldségekben és sovány húsokban gazdag táplálkozás az általános egészségnek is jót tesz. A dohányzás és az alkoholfogyasztás ugyanakkor növelheti az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát.

A megfelelő alvás szintén fontos lehet, ezért az olyan alvászavarok kezelésére is érdemes figyelmet fordítani, mint például az alvási apnoé.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Az időnkénti feledékenység önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra. Az, ha valaki néha nem jut eszébe egy étterem neve, vagy nem találja a kulcsait, az öregedés természetes velejárója is lehet.

Más a helyzet azonban akkor, ha a kognitív változások már a mindennapi életet is megnehezítik. Figyelmeztető jel lehet például, ha valaki nehezen tud bekapcsolódni egy beszélgetésbe, eltéved egy korábban jól ismert útvonalon, vagy problémát okoz számára olyan feladatok elvégzése, amelyek korábban könnyedén mentek.

Ilyen esetekben érdemes orvossal beszélni, aki segíthet felmérni az Alzheimer-kór vagy más demenciával járó betegség kockázatát.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #betegség #alvás #megelőzés #életmód #idősek #demencia #tünetek #kutatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:33
17:00
16:35
16:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 13.
Nem vicc, milliókat kaszált egy magyar diák ezzel a játékkal: lehet, hogy te is naponta használod
2026. szeptember 12.
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
2026. szeptember 12.
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 13. vasárnap
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
A Magyar dal napja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
3 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
3 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
4
4 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
5
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 17:56
Kvíz: Tudod, mi kerül ősszel a tányérokra? Lássuk, mennyire ismered az idényterméseket!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 13. 16:35
Elképesztő időjárás közeleg: kettészakad az ország jövő héten, mutatjuk a friss előrejelzést
Agrárszektor  |  2026. szeptember 13. 17:03
Fordulat történt a Dunánál: végre fellélegezhetnek a magyarok?