120 éves diófa, libanoni cédrus és aranyhalakkal teli tó is található Havas Henrik kisoroszi kertjében.
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
Egy új kutatás szerint az éjszaka során jelentkező, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefügghetnek az Alzheimer-kór magasabb genetikai kockázatával. A belgiumi kutatók szerint a jelenség már jóval a betegség tipikus tüneteinek megjelenése előtt megfigyelhető lehet – ugyanakkor az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy a mikroébredések önmagukban Alzheimer-kórhoz vezetnének.
Egy új kutatás szerint az alvás közben jelentkező apró, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefüggésben lehetnek az Alzheimer-kór fokozott genetikai kockázatával. A jelenséget a kutatók olyan embereknél is megfigyelték, akiknél még semmilyen tünet nem jelentkezett - írja a HuffPost.
Az Alzheimer-kór világszerte az egyik legsúlyosabb, időskorban jelentkező neurodegeneratív betegség. Az Egyesült Államokban több mint 7 millió ember él a betegséggel, amely fokozatosan súlyosbodik, és többek között memóriavesztést, a megfelelő szavak megtalálásának nehézségét, valamint problémamegoldási zavarokat okozhat.
A korai felismerés azért különösen fontos, mert a kezelés és az életmódbeli változtatások révén kezelhetőbbé válhat a betegség, illetve az érintettek felkészülhetnek a kognitív képességek várható változásaira.
Az alvás közben történhet valami, amire nem is emlékszünk
A belgiumi Liège-i Egyetem kutatói több mint 500 ember alvási szokásait vizsgálták. A résztvevők két korcsoportba tartoztak: 18 és 31 év közöttiek, illetve 50 és 69 év közöttiek voltak.
A kutatók azt találták, hogy az idősebb résztvevők közül azoknál, akik alvás közben gyakrabban tapasztaltak úgynevezett mikroébredéseket, magasabb volt az Alzheimer-kór genetikai kockázata.
A mikroébredések olyan rövid ideig tartó agyi aktivitási fellángolások, amelyek nem feltétlenül ébresztik fel teljesen az embert, ugyanakkor megzavarják az alvást. Vagyis előfordulhat, hogy valaki reggel úgy érzi, végigaludta az éjszakát, miközben az agya közben többször is rövid időre megváltoztatta aktivitását.
A fiatalabb résztvevőknél nem találtak hasonló összefüggést a mikroébredések gyakorisága és az Alzheimer-kór genetikai kockázata között.
Mindez még nem jelenti azt, hogy valakinél Alzheimer-kór alakul ki
A kutatás egyik legfontosabb korlátja, hogy az idősebb korcsoportban mindössze 87 ember vett részt. Ez viszonylag kis minta, így egy nagyobb létszámú vizsgálatban elképzelhető, hogy már nem ugyanezt az összefüggést találnák a kutatók.
Ráadásul a gyakori mikroébredések önmagukban nem jelentik azt, hogy valakinél Alzheimer-kór fog kialakulni. A vizsgálat összefüggést talált a két tényező között, de nem bizonyította, hogy a mikroébredések okoznák a betegséget. A kutatók az agyi aktivitást elektroenkefalogrammal, vagyis EEG-vel figyelték meg.
Az alvás az agy számára is fontos
A kutatás újabb adalékkal szolgálhat ahhoz a már korábban is vizsgált összefüggéshez, amely az alvás és a demencia kockázata között állhat fenn. Az alvás során az agy több fontos folyamatot végez: megszilárdítja az emlékeket, illetve eltávolítja azokat a salakanyagokat, amelyek felhalmozódása összefügghet az Alzheimer-kór kockázatával.
Dr. Arman Fesharaki-Zadeh, a Yale School of Medicine neurológiai tanszékének adjunktusa szerint az alvászavarok és a demencia közötti kapcsolat fontos és gyorsan fejlődő kutatási terület.
A szakember szerint erős összefüggés mutatható ki az alvás megzavarása – különösen a lassú hullámú, vagyis mélyalvás romlása – és a demencia kialakulásának magasabb kockázata között. Az alvás szerkezetének változásai, köztük a mélyalvás csökkenése, akár a neurodegeneratív betegségek korai biomarkerei is lehetnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Így csökkenthető az Alzheimer-kór kockázata
Bár az Alzheimer-kór kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszhatnak, vannak olyan életmódbeli tényezők, amelyek hozzájárulhatnak a kockázat csökkentéséhez vagy a betegség kialakulásának késleltetéséhez.
A rendszeres testmozgás például fontos: a szakértők szerint heti legalább 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás, például séta, kertészkedés vagy kerékpározás is segíthet. Emellett érdemes megfelelően kezelni az olyan egészségügyi problémákat, mint a hallásromlás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség.
Az étrend is számít: az egészséges zsírokban, teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben, zöldségekben és sovány húsokban gazdag táplálkozás az általános egészségnek is jót tesz. A dohányzás és az alkoholfogyasztás ugyanakkor növelheti az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát.
A megfelelő alvás szintén fontos lehet, ezért az olyan alvászavarok kezelésére is érdemes figyelmet fordítani, mint például az alvási apnoé.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Az időnkénti feledékenység önmagában még nem feltétlenül ad okot aggodalomra. Az, ha valaki néha nem jut eszébe egy étterem neve, vagy nem találja a kulcsait, az öregedés természetes velejárója is lehet.
Más a helyzet azonban akkor, ha a kognitív változások már a mindennapi életet is megnehezítik. Figyelmeztető jel lehet például, ha valaki nehezen tud bekapcsolódni egy beszélgetésbe, eltéved egy korábban jól ismert útvonalon, vagy problémát okoz számára olyan feladatok elvégzése, amelyek korábban könnyedén mentek.
Ilyen esetekben érdemes orvossal beszélni, aki segíthet felmérni az Alzheimer-kór vagy más demenciával járó betegség kockázatát.
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet
Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.
A magánegészségügy várja az ágazati stratégiát, a felügyelő hatóságot és az egészséges versenyt
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
Hosszú évek után először váltak bárki számára hozzáférhetővé a magyar kórházak intézményi szintű fertőzési adatai.
Tart a parlagfű pollenszezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas - nagyon magas tartományban alakul.
Te is nehezen alszol el? Elárulták a szakértők, mit csinálsz rosszul – erre rengeteg ember nem figyel oda
Az alvásminőség romlása társadalmi szintű probléma.
A szívinfarktus nem minden esetben hirtelen, erős mellkasi fájdalommal kezdődik. Erre a 4 tünetre érdemes fokozottan figyelni.
Súlyos gyógyszerkrízis van Magyarországon: az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik a létfontosságú szerekért
Enzimpótló gyógyszerekből van súlyos hiány az országban, és bár az egyikből jött azóta, az bőven nem elég az igények kielégítésére.
A világ legjobb kórháza idén az amerikai Mayo Clinic lett, miközben a dobogó második helyére egy kanadai intézmény került.
Rendkívüli bejelentés érkezett: durva tiltólista lép életbe szeptember végén, sok magyar cég megütheti a bokáját
Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak Magyarországon a vállalkozások által használt fenntarthatósági és környezetvédelmi állításokra.
Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására
A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az ezret Európa-szerte az EECDC pénteken közzétett adatai szerint.
Láthatatlan gyilkos ellen védhetik meg gyermeküket a magyar szülők: teljesen ingyen van, de már nem sokáig
Szeptember 15-ig nyilatkozhatnak a hetedik osztályos diákok szülei arról, hogy igénylik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni védőoltást.
Üdvözli a LIGA Szakszervezetek, hogy a Magyar Orvosi Kamara visszakaphatja korábbi jogait és köztestületi státuszát.
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
A demenciáról a legtöbb embernek elsősorban a memória romlása jut eszébe, pedig a betegség kezdeti tünetei ennél jóval változatosabbak lehetnek.
Kegyetlen helyzet a hazai egészségügyben: egész generációk nőttek fel úgy, hogy még saját háziorvosuk sem volt
A vidék általános leszakadása és a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt ezek a térségek nem nyújtanak vonzó jövőképet a fiatal orvosok és családjaik számára.
Csütörtök éjjel nyilvánossá váltak a magyar kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai.
Bár nem ritka látvány magán- és közkertekben, de kevesen tudják, hogy bizony az indiai maszlag, akárcsak hírhedt rokona, a csattanó maszlag is igen mérgező.
Közel nyolcszor annyi bírságot szabtak ki idén az első félévben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly az egész évben.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul