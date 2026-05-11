2026. május 11. hétfő Ferenc
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a fogorvosról, aki a beteg vizsgálata közben szögletes tükröt és kampót tart. Fiatal nő nyitott szájjal fogászati vizsgálaton van a kórházban.
HelloVidék

Elszabadulnak az árak: eddig bírták a vidéki fogászati rendelők, júniustól ennyibe kerül egy beavatkozás

HelloVidék
2026. május 11. 10:53

Júniustól drágulnak a NEAK által nem támogatott fogászati kezelések a szombathelyi alapellátásban: 16 év után módosítják az árlistát. Többe kerül majd többek között a korona, a fogpótlás, a fogsorjavítás és a fogfehérítés is – mutatjuk, hogyan alakulnak az új díjak.

Júniustól emelkednek a NEAK által nem támogatott fogászati szolgáltatások díjai a szombathelyi alapellátásban. A döntést a városi közgyűlés az áprilisi ülésén fogadta el, miután a fogorvosok szerint a jelenlegi árak már régóta nem követték a költségek emelkedését. hogy a Vaol.hu cikkéből kiderült, a változás azokat az ellátásokat érinti, amelyek nem tartoznak a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelések közé. Ilyenek lehetnek például egyes esztétikai vagy speciális fogászati beavatkozások, illetve bizonyos anyaghasználatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az előterjesztés szerint a szombathelyi alapellátásban dolgozó fogorvosok azért kezdeményezték az árlista módosítását, mert a jelenlegi díjtételek még 2009-ben kerültek megállapításra. Azóta viszont jelentősen emelkedtek az inflációs terhek, a fogászati alapanyagok ára és a rezsiköltségek is. A dokumentum alapján eredetileg négy fogorvos kezdeményezte a módosítást, később azonban mind a 18 alapellátásban dolgozó szombathelyi fogorvos csatlakozott a javaslathoz.

A közgyűlés végül elfogadta az új díjszabást, amely 2026. június 1-jétől lép életbe.

Az önkormányzati előterjesztés szerint az emelés célja az volt, hogy a szolgáltatási díjak közelebb kerüljenek a jelenlegi gazdasági környezethez és a működési költségekhez. A fogászati rendelők fenntartása az elmúlt években egyre drágább lett, miközben az árlista másfél évtizeden át változatlan maradt.

Így alakulnak az új árak

Az új árlista alapján egy betét készítése 30 ezer forintba kerül majd, a korona vagy hídtest eltávolításáért koronánként 5 ezer forintot kell fizetni. A csapos műcsonk ára 20 ezer, míg egy korona vagy hídtest elkészítése egyaránt 35 ezer forint lesz. A részleges és a teljes lemezes fogpótlás állcsontonként 80 ezer forintba kerül majd. A korona visszaragasztása 5 ezer, a fogsor javítása és alábélelése 20-20 ezer forint lesz. A fogfehérítés foganként 5 ezer forintba kerül, ideiglenes korona készítéséért pedig koronánként 10 ezer forintot számolnak fel júniustól a szombathelyi alapellátásban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A pontos új díjtételeket az önkormányzat által elfogadott melléklet tartalmazza, amely a júniustól érvényes, NEAK által nem finanszírozott fogorvosi munkadíjakat sorolja fel.

 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #tb #egészségügy #áremelés #fogászat #infláció #díjemelés #szolgáltatás #szombathely #közgyűlés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:13
11:05
11:00
10:53
10:49
Pénzcentrum
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
4 napja
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
4 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
4 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 11:00
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 10:40
Vitézy Dávid: indul a vasútépítés új korszaka, rengeteg pénz érkezhet erre Brüsszelből
Agrárszektor  |  2026. május 11. 10:24
Kimondta az új agrárminiszter: komoly változásokra készülhetnek a gazdák
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm