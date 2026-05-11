Elszabadulnak az árak: eddig bírták a vidéki fogászati rendelők, júniustól ennyibe kerül egy beavatkozás

Júniustól drágulnak a NEAK által nem támogatott fogászati kezelések a szombathelyi alapellátásban: 16 év után módosítják az árlistát. Többe kerül majd többek között a korona, a fogpótlás, a fogsorjavítás és a fogfehérítés is – mutatjuk, hogyan alakulnak az új díjak.

Júniustól emelkednek a NEAK által nem támogatott fogászati szolgáltatások díjai a szombathelyi alapellátásban. A döntést a városi közgyűlés az áprilisi ülésén fogadta el, miután a fogorvosok szerint a jelenlegi árak már régóta nem követték a költségek emelkedését. hogy a Vaol.hu cikkéből kiderült, a változás azokat az ellátásokat érinti, amelyek nem tartoznak a társadalombiztosítás által finanszírozott kezelések közé. Ilyenek lehetnek például egyes esztétikai vagy speciális fogászati beavatkozások, illetve bizonyos anyaghasználatok.

Az előterjesztés szerint a szombathelyi alapellátásban dolgozó fogorvosok azért kezdeményezték az árlista módosítását, mert a jelenlegi díjtételek még 2009-ben kerültek megállapításra. Azóta viszont jelentősen emelkedtek az inflációs terhek, a fogászati alapanyagok ára és a rezsiköltségek is. A dokumentum alapján eredetileg négy fogorvos kezdeményezte a módosítást, később azonban mind a 18 alapellátásban dolgozó szombathelyi fogorvos csatlakozott a javaslathoz.

A közgyűlés végül elfogadta az új díjszabást, amely 2026. június 1-jétől lép életbe.

Az önkormányzati előterjesztés szerint az emelés célja az volt, hogy a szolgáltatási díjak közelebb kerüljenek a jelenlegi gazdasági környezethez és a működési költségekhez. A fogászati rendelők fenntartása az elmúlt években egyre drágább lett, miközben az árlista másfél évtizeden át változatlan maradt.

Így alakulnak az új árak

Az új árlista alapján egy betét készítése 30 ezer forintba kerül majd, a korona vagy hídtest eltávolításáért koronánként 5 ezer forintot kell fizetni. A csapos műcsonk ára 20 ezer, míg egy korona vagy hídtest elkészítése egyaránt 35 ezer forint lesz. A részleges és a teljes lemezes fogpótlás állcsontonként 80 ezer forintba kerül majd. A korona visszaragasztása 5 ezer, a fogsor javítása és alábélelése 20-20 ezer forint lesz. A fogfehérítés foganként 5 ezer forintba kerül, ideiglenes korona készítéséért pedig koronánként 10 ezer forintot számolnak fel júniustól a szombathelyi alapellátásban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A pontos új díjtételeket az önkormányzat által elfogadott melléklet tartalmazza, amely a júniustól érvényes, NEAK által nem finanszírozott fogorvosi munkadíjakat sorolja fel.