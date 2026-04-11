Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol

Törökország mára a plasztikai sebészeti turizmus egyik globális központjává vált: nem csoda, hiszen az esztétikai műtéteket akár több százezer forinttal olcsóbban, all inclusive csomagban, rövid várólistával és luxusszállással kínálják a külföldieknek. Mindeközben a magyar árak folyamatosan emelkedtek az elmúlt években, így itthon is egyre több páciens kezd el külföldi megoldásokban gondolkodni. A különbség azonban nemcsak az árban mérhető: a kockázatok, az utánkövetés és a valódi szakmai színvonal megítélése is kérdéseket vet fel.

Nem új jelenség, hogy a páciensek országokon át utaznak egy kedvezőbb árú vagy gyorsabban elérhető plasztikai beavatkozásért, de az utóbbi években Törökország különösen erős célponttá vált. A jelenség mögött nagyon is ismerős gazdasági logika áll. Dr. Urszán Albert plasztikai sebész szerint Törökország jelenlegi helyzete hasonlít arra az időszakra, amikor Magyarország volt az egyik legnépszerűbb plasztikai sebészeti és fogászati célpont a nyugat-európai páciensek számára.

Mint mondta, Magyarország korábban kifejezetten erős ár-érték arányt kínált a külföldi pácienseknek, de ez az előnyünk mára jelentősen csökkent. „Az áraink emelkednek, és bár még mindig nem érjük el a nyugati árszintet, a különbség már nem olyan nagy, mint korábban volt” – tette hozzá.

Nem meglepő, hogy az évek óta növekedő számú brit és német esztétikai turisták mellett egyre több magyar is Törökországba utazik, hogy elvégeztesse a plasztikai műtétjét. Cikkünkben annak jártunk utána, mennyivel olcsóbb külföldön plasztikáztatni és a kockázatokat, az utánkövetés nehézségeit is számolva, megéri-e kiutazni.

Így robbant be a török plasztikai turizmus

A török egészségügyi turizmus felfutása számszerűsíthető trend. Egy 2026-os piaci elemzés szerint a török orvosi turisztikai piac 2025-ben 3,97 milliárd dolláros bevételt ért el, 2026-ra pedig 4,59 milliárd dollárra becsülik, 2031-ig pedig 15,64 százalékos éves átlagos növekedéssel számolnak. Ugyanez az elemzés azt is kiemeli, hogy a kozmetikai és plasztikai sebészet a török orvosi turizmus legnagyobb kezelési szegmense volt 2025-ben, 38,54 százalékos részesedéssel.

A Nemzetközi Esztétikai Plasztikai Sebészeti Társaság (International Society of Aesthetic Plastic Surgery - ISAPS) 2024-es globális felmérése pedig azt mutatja, hogy Törökországban a páciensek átlagosan 29,6 százaléka külföldről érkezik, vagyis a nemzetközi betegforgalom a piac fontos része, a rendszer pedig kifejezetten nemzetközi igényekre van optimalizálva. A legtöbben Németországból, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból keresnek fel török plasztikai sebészeket.

Az, hogy miért lett ilyen népszerű az ország a plasztikai beavatkozások tekintetében, több tényezős. Természetesen az egyik legfontosabb szempont az ár:

Bizonyos beavatkozások esetében ugyanis a magyar árakhoz képest akár 30–50 százalékkal, nyugati viszonylatban pedig még nagyobb arányban lehet olcsóbb egy-egy műtét, kezelés.

Egy, a brit piacra fókuszáló 2025-ös összefoglaló szerint például a török eljárások sok esetben 50–70 százalékkal olcsóbbak lehetnek a brit áraknál, emellett pedig az internetes keresésekben a „cosmetic surgery Turkey” kulcsszó iránti érdeklődés is látványosan megugrott 2015 és 2024 között.

A kereslet az elvégzett műtétek számában is látható. 2024-ben 570,478 műtétet végeztek el az országban, ami a globális plasztikai műtétek 3,3 százaléka, a nem invazív kezelések között pedig 2,6 százalékos részesedéssel 539,828 beavatkozást végeztek Törökországban. Ezzel nyolcadik helyen végeztek a Top10 legtöbb kozmetikai műtétet és kezelést végző ország listáján.

A török klinikák vonzerejéhez hozzá tartozik az is, hogy gyakran komplett csomagokat kínálnak, amelyek tartalmazzák a szállást, a reptéri transzfert, a tolmácsolást és egy alap utókezelést is. Ez a fajta all inclusive szolgáltatás sok páciens számára egyszerűbb és átláthatóbb, mint a sok helyen külön elemekből összeálló hazai rendszer.

Mennyibe kerül itthon és mennyibe Törökországban?

A magyar piacon a plasztikai beavatkozások ára az elmúlt években jelentősen emelkedett. Ma már a legtöbb komolyabb műtét milliós nagyságrendű kiadás, különösen akkor, ha a teljes költséget (altatás, kórházi tartózkodás, kontrollok) is figyelembe vesszük.

A magyar árak alapján valóban érthető, miért kezdenek el egyre többen külföldi opciókban gondolkodni. A múlt héten publikált árkörképünk szerint Magyarországon egy mellnagyobbítás jellemzően nagyjából 1,4–2,4 millió forintos sávban mozog, a mellfelvarrás 850 ezer és 2,1 millió forint között, a mellkisebbítés 900 ezertől indul, a hasplasztika jellemzően 850 ezer és 1,84 millió forint közötti összeg. A zsírleszívás sok helyen már 300 ezertől indul testtájanként, de a végösszeg jóval magasabb is lehet. A szemhéjplasztika felső szemhéjon nagyjából 350–550 ezer forint, az orrplasztika többnyire 750 ezertől 1,5 millió forintig terjed, az arcplasztika pedig 1,2–2,2 millió forint körüli sávban mozog.

Ezzel szemben a török árakból az látszik, hogy a legtöbb nagyobb műtét 2 500–6 000 euró között mozog, ez pedig gyakran már tartalmazza a szállást, transzfert és az utókezelést is és egyes beavatkozások esetében a magyar árakkal szemben nem csak egy területre vonatkozik (például zsírleszívás). Így, bár bizonyos procedúráknál valóban érzékelhető árelőny, ez nem minden műtéttípusnál jelent egyértelmű megtakarítást, különösen akkor, ha az utazás költségeit is figyelembe vesszük.

Az egyik leginkább érezhető különbség a hajbeültetésnél látható: míg Törökországban átlagosan 600 ezer és 2 millió forint között mozognak az árak, addig Magyarországon ugyanaz a beavatkozás 1,5 és 3 millió forint közötti összeg is lehet.

Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy míg a magyar plasztikai sebészetek tapasztalatai szerint itthon a mellnagyobbítás és a mellkisebbítés tartozik a legnépszerűbb beavatkozások közé, addig török kollégáikhoz leginkább hajbeültetésre, valamint orrplasztikai és testformáló beavatkozásokra érkeznek a páciensek az ISAPS 2024-es beszámolója szerint. Ez jól mutatja, hogy Törökország bizonyos területeken (különösen a hajtranszplantációban) specializálódott, ami tovább erősíti az ország vonzerejét a nemzetközi páciensek körében.

A beszámoló alapján az ország globálisan a negyedik legtöbb arc- és fejműtétet végzi. Ide tartozik az orrműtét is, ebben harmadik lett a világon Brazília és India után, míg mellnagyobbításban a hetedik helyen végzett. A nem invazív kezeléseknél is szinte mindenhol a Top10-ben végzett.

Mit kell mindenképp megfontolni?

Dr. Urszán Albert szerint a török műtétekkel kapcsolatban a legnagyobb probléma az, hogy kívülről nagyon nehéz megítélni, hova érdemes menni és hova nem, emiatt pedig a páciens akár rosszul is járhat. Ugyan a plasztikai sebész hallott rémtörténeteket külföldön végzett műtétekről és komoly szövődményekről, szerinte ebből önmagában még nem lehet biztos következtetéseket levonni egy egész ország, piac biztonságosságáról. „Szövődmények és problémák mindig akadnak, akár Magyarországon is. Bárhol ki lehet emelni egy-egy eseményt, de hogy ez mennyire átlagos és mennyire nem, a piac ismerete nélkül nem tudok felelősségteljesen nyilatkozni” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a plasztikai sebészetben sehol nincs nulla kockázat: „a legmagasabb szintű orvosi munka ellenére 2-3 százalék elégedetlen páciens mindig van”, és ebbe az esztétikai elégedetlenséget nem számolja bele.

Vagyis nem arról van szó, hogy Magyarországon nincs kockázata a műtéteknek, Törökországban pedig van, hanem arról, hogy a külföldi műtétnél a páciens sokszor nehezebben találja meg az igazán minőségi munkát kínáló orvosokat és nehezebben tudja értelmezni a kontrollrendszert, illetve a szövődmények utókezelése is nehezebb.

Ebben a kérdésben az ISAPS betegbiztonsági ajánlása is óvatosságra int. A nemzetközi szakmai szervezet külön hangsúlyozza, hogy aki külföldön szeretne orvosi beavatkozást elvégezni, annak érdemes alaposan utána járnia a helyi szabályozásnak, a sebész kiválasztásának, az azonnali posztoperatív ellátásnak és a hazatérés utáni utánkövetésnek is. Az ISAPS szerint önmagában az, hogy valaki külföldön olcsóbban vagy gyorsabban jut hozzá egy műtéthez, nem lehet elégséges döntési szempont, hanem külön tervet kell készíteni arra az esetre is, ha komplikáció történik.

A komplikációknak ugyanis az anyagi vonzata is magas. Egy brit elemzésben a külföldi műtétek (nem kizárólag a Törökországban végzett kezelések) utáni kórházi ellátás költségeit vizsgálták, eszerint a brit állami kórházi ellátásra háruló költség páciensenként 1058 és 19 549 font között mozgott, és a részletesebben dokumentált esetekben a komplikációs csoportban legalább 196 betegből 53 százaléknál közepesen súlyos vagy súlyos szövődményeket írtak le.

Komplett élménycsomag, erős online jelenlét

A török piac vonzereje, hogy komplett élménycsomagként adja el az esztétikai sebészetet. Ez a páciensek szemében egyszerre kényelmi és pszichológiai előny: könnyen összehasonlítható, egyszerűnek tűnő ajánlatokat kapnak, rövidebb várakozással. Dr. Urszán Albert szerint viszont itt jön be a social media és a marketing torzító hatása is. „Régebben az elégedett páciens hozta az elégedett pácienst, tehát fel kellett építeni egy pacientúrát. Manapság ha valaki nagyon ért a PR-hoz vagy a social media világához, akkor pillanatok alatt felépítheti önmagát kevesebb tudás nélkül is” – mondta. Véleménye szerint a mai világban sokkal nehezebb tisztán látni, hogy a nagyon erős online jelenlét mögött valóban kiemelkedő szakmai teljesítmény van-e.

A külföldi páciens számára mindezt a távolság is erősíti: sokkal nehezebb egy másik országból ellenőrizni a klinikát, a referenciákat, az orvosi hátteret, a műtéti környezetet és a valós utánkövetést, hiszen személyes konzultációra nincs lehetőség.

Ráadásul ha valaki egy közösségi médiában jól felépített, erőteljesebben hirdető, influencerek segítségét is igénybevevő nemzetközi klinikával találkozik, még nehezebb megkülönböztetni a valódi minőséget a jól csomagolt marketingtől.

A plasztikai sebész szerint, bár pontos statisztikák nincsenek erre, bizonyos szempontból érzékelhető a külföldi elszívó hatás: „5-10 százalékos pacientúra-csökkenést” lát, vagy legalábbis azt, hogy a természetes növekedés elmarad az utóbbi években megszokottól. Mint fogalmazott, „ha nincs növekedés, akkor vagy az orvosban van a hiba, vagy a keresletben.”

A kérdés tehát, hogy egy magyar páciens számára valóban megéri-e Törökországban megcsináltatni egy plasztikai műtétet. Pusztán ár alapján bizonyos beavatkozásoknál könnyen lehet vonzó a külföldi ajánlat. Ma már Magyarországon is széles ársávban mozognak a műtétek, vannak alacsonyabb és magasabb kategóriás klinikák, és sok múlik azon, hogy az adott ár pontosan mit tartalmaz.

A magyar piacon ráadásul az orvosok tapasztalatai szerint egyre több páciens már nemcsak azt nézi, mennyibe kerül egy mellnagyobbítás, orrplasztika vagy hasplasztika, hanem azt is, milyen szolgáltatások (altatás, bentfekvés, kompressziós ruha) van benne az árban és mi történik, ha komplikáció lép fel. Vagyis nem feltétlenül puszta árérzékenységről van szó, hanem értékalapú döntésről. Ahogy Dr. Urszán Albert is utalt rá, a kérdés végső soron nem az, hogy nagyobb-e a kockázat külföldön, hanem az, hogy a páciens mennyire tudja kiszűrni, kire bízza magát.