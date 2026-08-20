A két bejelentés szerdán, ugyanazon a napon érkezett, és ugyanannak a feszültségnek a két különféle tünete.
Durva dolgok lapultak a Duna mélyén: bűncselekmények nyomai és veszélyes tárgyak kerültek elő Budapestnél
Jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a vízügyi szakemberek a Duna fővárosi szakaszáról az elmúlt hetekben. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai 135 autógumit, mintegy 500 kilogramm vashulladékot és nagy mennyiségű kommunális szemetet gyűjtöttek össze a Duna Aréna környékén. A folyó alacsony vízállása miatt olyan hulladékok is felszínre kerültek, amelyek korábban nem voltak láthatók.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldalán számolt be a medertisztításról. A szakemberek augusztus elején kezdték meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását.
A Duna Aréna melletti folyószakaszt korábban már megtisztították, a folyó visszahúzódása azonban újabb hulladékokat tett láthatóvá. A vízügy munkatársai az első napokban közel 120 gumiabroncsot, 500-600 kilogramm vegyes vashulladékot, valamint 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot gyűjtöttek össze. A hulladék között lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyag palackok és fóliák is előkerültek.
A munkát ezt követően több fővárosi és Budapest környéki helyszínen is folytatták. Dolgoztak az Újpest-öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalun, a XI. kerületi Árasztó-parton és a III. kerületi Pünkösdfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is.
A Duna Aréna és a Margitsziget közötti szakaszon egyetlen alkalommal mintegy 8 köbméternyi hulladékot emeltek ki a mederből. A szemét között vashulladékot, gumiabroncsokat és kommunális hulladékot is találtak. A szakemberek robbanásveszélyes, illetve bűncselekményre utaló tárgyakat is azonosítottak.
Több tonna hulladék került elő
A vízügyi szakemberek a fővároson kívül is folytatták a munkát. Vác térségében egy nagyméretű fém szemetes konténert és egy hajócsavardarabot is kiemeltek a Dunából. A Dera-patak torkolatánál és a Süllő-időszakos sziget környezetében tíz gumiabroncsot és mintegy egy köbméter kommunális hulladékot szedtek össze.
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A munkálatok érintették a Kopaszi-gátat, a Rákóczi híd budai oldalát, a Lupa-szigeti kompot, Tahitótfalut, valamint a váci, dunakeszi és horányi komp környékét is.
Csepelen, a Rózsa utca végénél különösen sok hulladék került elő. A mederből több mint 40 gumiabroncsot, mintegy 1500 kilogramm vashulladékot és egy köbméter kommunális hulladékot távolítottak el. A munkában civilek is segítettek. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területéhez a mellékágakat nem számítva 148 kilométer hosszú Duna-szakasz tartozik, amely 42 települést érint.
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