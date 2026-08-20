Tűzijáték, koncertek, légiparádé: itt van minden, amit tudni kell az augusztus 20-i programokról

Több száz programmal készül Budapest augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén. A főváros több pontján koncertek, családi programok, kiállítások, hagyományőrző rendezvények és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Napközben légiparádét rendeznek a Duna felett, este pedig audiovizuális show kíséretében lesz látható az ünnepi tűzijáték.

Az állami ünnepségek hagyományosan reggel 8 órakor kezdődnek a Kossuth Lajos téren a zászlófelvonással. Ezt követi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett honvédtiszt-jelöltjeinek nyilvános eskütétele. A Parlament ezen a napon ismét megnyitja kapuit. A Nyitott Parlament program keretében az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható augusztus 20-án.

A budai Várban idén is megtartják a Mesterségek Ünnepét, miközben a Magyar Ízek Utcája is várja a látogatókat. A Karmelita kolostor szintén látogatható lesz a hosszú hétvégén, ehhez azonban előzetes regisztráció szükséges.

A Margitsziget elsősorban a családoknak kínál programokat. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóház, ügyességi és családi játékok, kreatív foglalkozások és civil szervezetek programjai várják a látogatókat. Délután a zene kerül a középpontba. A nagyszínpadon 16 órától a Sziget Beats programsorozat részeként Deva, a Random Trip LGT Special és a Boban Marković Orkestar lép fel. Az esti programot a Quimby és az Infragandhi koncertje zárja. Sötétedés után a Margitszigeti Rózsakertben a Fénykert is megnyílik.

A Városligetben a Magyar Honvédség haditechnikai bemutatóval készül augusztus 20-án és 21-én. A látogatók többek között haditechnikai eszközöket, hajózástörténeti kiállítást, mobil aknakutató terepasztalt, híradóeszközöket, laser tag pályát, lézerfegyveres céllövészetet, airsoft fegyvereket és lőszimulátort is kipróbálhatnak. Mobil akadálypálya is várja az érdeklődőket, mindkét napon pedig tűzszerész kutyás és katonai közelharc-bemutatót is tartanak.

A könnyűzenei programok egyik fontos helyszíne idén is a Műegyetem rakpart lesz. Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot, majd 20 órától a német elektronikus zenei előadó, Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini Modeselektor következik, az éjszakát pedig a LavaLava párosa, Tolo és Falcao zárja.

A zenei program már augusztus 19-én elkezdődik a Műegyetem rakparton. Captain Knuckles, Sobek és Daniel Moritz után Carl Craig, majd 22 órától Nina Kraviz lép fel, az estét Sikztah zárja.

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Az augusztus 20-i ünnepségek egyik hagyományos eseménye a Szent Jobb-körmenet. A menet a Szent István-bazilika előtt bemutatott ünnepi szentmise után indul. A szentmisét Mohos Gábor püspök, a bazilika plébánosa mutatja be, a szertartáson Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is jelen lesz és koncelebrál.

Este 21 órakor kezdődik az idei ünnepi fényshow. A kormány közlése szerint a mintegy félórás audiovizuális műsor részeként a korábbi éveknél rövidebb tűzijátékot is láthatnak a nézők.

Az idei rendezvénysorozat költsége a kormány közlése szerint jelentősen alacsonyabb a tavalyinál. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint míg a 2025-ös ünnepségsorozat 17,5 milliárd forintba került, az idei programokat 4 milliárd forintból valósítja meg a Tisza-kormány.