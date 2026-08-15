Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül

Bár a nagy szárazság miatt idén egy kicsit később indult, a parlagfűszezon már elkezdődött Magyarországon, a pollenkoncentráció pedig több helyen elérte a tüneteket okozó szintet. A mintegy 1,5 millió érintett számára a következő hetek hozhatják az év egyik legnehezebb időszakát, miközben a hatóságok keményen büntetik azokat, akik kertjükben elmulasztják a növény elleni védekezést.

Magyarországon több millió embert érint valamilyen allergia, a becslések szerint pedig mintegy 1,5 millióan lehetnek érzékenyek a parlagfű pollenjére. Az idei parlagfűszezon már elkezdődött, a pollenkoncentráció több helyen elérte a tüneteket okozó szintet.

Az érintetteknél ilyenkor tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, könnyezés és torokviszketés jelentkezhet, de gyakori lehet a fáradtság, a fejfájás, az álmatlanság és a szaglás romlása is. A szezon erősségét és hosszát jelentősen befolyásolja az időjárás, a parlagfű pollenszórása pedig akár az első fagyokig is eltarthat.

Tavaly több mint 2700 hektáron találtak parlagfüvet

A parlagfű azonban nemcsak egészségügyi probléma: a növény elleni védekezés elmulasztása komoly pénzbírságot is vonhat maga után. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Pénzcentrum kérdéseire közölte, hogy 2025-ben több mint 990 bírsághatározat született parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt. Az intézkedések közel 1880 hektárt érintettek, a kiszabott bírságok összege pedig csaknem elérte a 61 millió forintot. A legmagasabb egyedi büntetés 1,5 millió forint volt.

A hatósági ellenőrzések során tavaly több mint 1380 olyan jegyzőkönyv készült, amely igazolta a parlagfű jelenlétét, az érintett területek nagysága pedig összesen mintegy 2770 hektár volt. A fertőzöttnek bizonyult ingatlanok 65–70 százalékánál indult hatósági eljárás, amely minden esetben növényvédelmi bírság kiszabásával végződött.

A büntetésnek ugyanakkor nem önmagában a parlagfű jelenléte az alapja. Hatósági eljárás akkor indul, ha a földhasználó vagy az ingatlantulajdonos nem gondoskodott időben a védekezésről, és a növény már legalább virágbimbós állapotba került. Súlyosabb esetben közérdekű parlagfűirtás is elrendelhető.

Külterületen erről az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság, belterületen az önkormányzat jegyzője dönthet. A fertőzött területeket a lakosság is bejelentheti a Nébih Parlagfű Bejelentő Rendszerében. A hivatal szerint különösen a táblaszéleket, a mezőgazdasági területek szegélyeit, az utak és árkok környékét, a zártkerteket, valamint az elhanyagolt, nem művelt földeket érdemes rendszeresen ellenőrizni. Egyetlen kaszálás vagy gyomirtás ugyanis sok esetben nem elegendő az egész szezonra.

Nem biztos, hogy minden tünetet a parlagfű okoz

A kivizsgálás során vérvizsgálattal vagy alkaros bőrpróbával állapítható meg, milyen allergén váltja ki a panaszokat. Erre azért is szükség lehet, mert a nyár második felében nem kizárólag a parlagfű pollenje van jelen a levegőben. A hasonló időszakban virágzó fekete üröm például ugyancsak erős allergén, a két növény pedig molekuláris hasonlóságuk miatt keresztreakciót is kiválthat.

Az allergológiai kivizsgálás azért fontos, mert segít pontosan meghatározni, mi váltja ki az allergiás tüneteket. Ennek ismeretében célzottabbá válhat a kezelés, könnyebb elkerülni az allergéneket, és elkerülhető a felesleges vagy nem megfelelő gyógyszerszedés – hangsúlyozta dr. Lukács Anita, az Allergiaközpont allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész, audiológus.

A kivizsgálás azt is tisztázhatja, hogy valóban allergia áll-e a panaszok hátterében, vagy azokat más betegség okozza. Ez különösen visszatérő, súlyos vagy nehezen kezelhető tüneteknél fontos, mivel a pontos diagnózis segíthet a megfelelő terápia kiválasztásában és a szövődmények megelőzésében.

Összetettebb vagy egymásnak ellentmondó eredmények esetén komponensalapú vizsgálat segíthet pontosabban meghatározni, melyik allergén mely fehérje-összetevőjére reagál a szervezet. Ez annak eldöntésében is szerepet játszhat, hogy valódi allergiáról vagy keresztreakcióról van-e szó, illetve érdemes-e allergénspecifikus immunterápiát kezdeni.

Mit lehet tenni a parlagfű-allergia tünetei ellen?

A parlagfű pollenje az allergiások nyálkahártyáján megtapadva hisztamin felszabadulását idézi elő. Ez okozza a nyálkahártya duzzanatát, a fokozott váladékozást és a viszketést, vagyis többek között az orrdugulást, az orrfolyást, a tüsszögést és a szempanaszokat. A tünetek kezelésére antihisztamin-tabletták, orrspray-k és szemcseppek alkalmazhatók, ezek kiválasztása azonban attól is függ, melyik panasz a legerősebb.

Bár gyors megoldást jelent, ha valaki a gyógyszertárban megveszi az éppen elérhető vagy számára szimpatikus, vény nélkül beszerezhető orrspray-t, orrcseppet, ez nem mindig jó megoldás – mondta Lukács Anita.

A recept nélkül kapható érösszehúzó készítmények hosszabb távú használata ugyanis mellékhatásokat okozhat, és orrcsepp- vagy orrspray-függőséghez is vezethet. Az allergiás nátha kezelésére alkalmazott lokális szteroid orrspray-k ezzel szemben az előírt adagban és ideig használva hosszú távon is biztonságosak. Az antihisztamin-tartalmú orrspray elsősorban tüsszögés, orrfolyás és orrviszketés esetén lehet hasznos, erős orrdugulásnál azonban nem feltétlenül ez a megfelelő választás.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták az orvosok a figyelmeztetést: súlyos szövődményt okozhat a rengeteg magyar által használt orrspray A gyakorlatban a szakértők azt javasolják, hogy a kezelést már a pollenszezon kezdete előtt mintegy két héttel érdemes elkezdeni.

A gyógyszerek a tüneteket csökkentik, de az okot nem szüntetik meg

A szakember szerint arra is érdemes figyelni, hogy bár az antihisztaminok, az orrspray-k és a szemcseppek mérsékelhetik a tüsszögést, az orrfolyást, az orrdugulást és a szemviszketést, hatásuk azonban általában addig tart, amíg a beteg használja őket. Ahogy a doktornő magyarázta:

A tüneti kezelés az allergia okozta panaszokat enyhíti, de nem befolyásolja az allergia kiváltó okát. Az antihisztaminok, az orrspray-k vagy a szemcseppek csökkenthetik a tüsszögést, az orrfolyást, az orrdugulást vagy a szemviszketést, azonban hatásuk általában addig tart, amíg a gyógyszert alkalmazzák.

Ezzel szemben az allergénspecifikus immunterápia az allergiás reakciót kiváltó mechanizmusra hat. A kezelés során a beteg az adott allergén magas fokban tisztított kivonatát kapja ellenőrzött adagolásban, így a szervezet fokozatosan hozzászokhat a korábban panaszokat okozó anyaghoz.

Ez az egyetlen olyan kezelés, amely képes a betegség természetes lefolyását is kedvezően befolyásolni, ezért hosszú távon csökkentheti a tüneteket, a gyógyszerigényt, és bizonyos esetekben az allergia rosszabbodásának kockázatát is – emelte ki Lukács Anita.

EZ IS ÉRDEKELHET Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül Az idei allergiaszezon már javában tart, és a következő hónapokban több mint 1,5 millió magyar életét keserítheti meg.

A legtöbb esetben szublingvális immunterápiát alkalmaznak: a betegnek a készítményt csepp vagy tabletta formájában a nyelve alá kell helyeznie, ahol az felszívódik. A terápia elején az adagot fokozatosan emelik, ezt követi a fenntartó kezelés. Mivel a készítményt a páciens otthon használja, fontos az előírt adagolás pontos betartása és a rendszeres orvosi kontroll.

Az immunterápia általában három–öt évig tart, mert ennyi idő szükséges a tartós hatás kialakulásához. A kezelés mérsékelheti vagy akár hosszabb időre meg is szüntetheti a tüneteket, csökkentheti a szükséges gyógyszerek mennyiségét, valamint segíthet megelőzni újabb allergiák és az allergiás asztma kialakulását.

Az idei parlagfűszezonon azonban immunterápiával már nem lehet könnyíteni. A kezelést legkésőbb a növény várható virágzása előtti 90. nap környékén érdemes elkezdeni.

Az allergénspecifikus immunterápia első lépése a tüneteket kiváltó allergén pontos azonosítása, amelyet allergológus szakorvos vérvizsgálattal vagy bőrpróbával végez. Parlagfű-allergia esetén ezt akár már télen érdemes elvégezni – mondta a szakember.

Az egész évben jelen lévő allergének, például a poratka vagy az állatszőr esetében ugyanakkor az immunterápia más időpontban is megkezdhető, és a kezelést egész évben folytatni kell.

Ezekkel a módszerekkel kevesebb pollen kerülhet a lakásba

A gyógyszeres kezelés mellett az allergénterhelés csökkentése is enyhítheti a panaszokat. Érdemes hazaérkezés után már az előszobában átöltözni, arcot mosni, este pedig hajat mosni, mert a pollenek könnyen megtapadnak a bőrön, a hajon és a ruházaton. A lakásba bejáró kutyák és macskák szőréről, valamint tappancsáról ugyancsak célszerű eltávolítani a polleneket.

A parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően reggel 5 és 10 óra között a legmagasabb, ezért az allergiásoknak nem érdemes közvetlenül ébredés után szellőztetniük. Erre kedvezőbb lehet a késő esti időszak vagy egy esetleges zápor utáni néhány óra.

A magas pollenterhelés idején az ágyneműt ajánlott hetente cserélni, a mosott ruhákat pedig lehetőleg nem a szabadban szárítani, mert a nedves textíliákon nagy mennyiségű pollen tapadhat meg. Szabadtéri program előtt érdemes ellenőrizni az aktuális pollenjelentést és az időjárás-előrejelzést is, mivel száraz, meleg időben rendszerint magasabb a pollenkoncentráció.

A sós vizes orrmosás szintén segíthet eltávolítani az orrnyálkahártyára tapadt polleneket, és akár naponta többször is elvégezhető. Ha azonban a panaszok rendszeresen visszatérnek, súlyosak, vagy jelentősen rontják az alvást és a mindennapi teljesítményt, érdemes allergológiai kivizsgálást kérni, a találomra választott gyógyszerek ugyanis nem feltétlenül nyújtanak megfelelő megoldást.