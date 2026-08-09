Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő napokban: érdemes időben felkészülni

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet.

A parlagfű pollenszemei alacsony, néhol közepes koncentrációban már országszerte megjelentek a levegőben. A következő napokban a pollenkoncentráció egyre többfelé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Pénteken a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Az allergiásoknak érdemes száraz szélben, különösen zivatarok közelében csukva tartani az ablakokat.

A csalánfélék pollenkoncentrációja országosan közepes. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű, az üröm és az ernyősvirágzatúak pollenje. Fás szárú növények közül szintén alacsony koncentrációban megtalálható még a hárs, és a szelídgesztenye pollenje. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria és az Epicoccum spóraszáma is országosan az alacsony tartományban alakul.

EZ IS ÉRDEKELHET Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül Az idei allergiaszezon már javában tart, és a következő hónapokban több mint 1,5 millió magyar életét keserítheti meg.

A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához

A felkészülést segíti a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése. Ennek segítségével az allergiások nyomon követhetik a várható pollenterhelést, felkészülhetnek a tünetekre, és utazásaikat is ennek megfelelően tervezhetik. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfűpollen-riasztási Rendszerben érhetők el. Az idei évtől a nemzetközi rendszer jelentősen bővült, így az előrejelzés már Ausztria teljes területére is rendelkezésre áll.

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A Pollennapló segítségével az allergiások naponta rögzíthetik tüneteiket, nyomon követhetik azok alakulását, és összevethetik azokat a lakóhelyükhöz legközelebb található pollenkoncentrációs adatokkal. A napló rendszeres vezetése a kezelőorvost is segítheti a leghatékonyabb terápia beállításában.

A levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás. Így jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból kiemelten fontos, hanem a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. Kérjük a lakosságot, hogy az általuk észlelt parlagfüves területeket jelentsék be a NÉBIH erre szolgáló online felületén.