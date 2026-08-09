2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy beteg nő egy ablak mögött állva papírzsebkendőbe tüsszent.
Egészség

Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő napokban: érdemes időben felkészülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 19:34

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A parlagfű pollenszemei alacsony, néhol közepes koncentrációban már országszerte megjelentek a levegőben. A következő napokban a pollenkoncentráció egyre többfelé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. Pénteken a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Az allergiásoknak érdemes száraz szélben, különösen zivatarok közelében csukva tartani az ablakokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csalánfélék pollenkoncentrációja országosan közepes. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű, az üröm és az ernyősvirágzatúak pollenje. Fás szárú növények közül szintén alacsony koncentrációban megtalálható még a hárs, és a szelídgesztenye pollenje. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria és az Epicoccum spóraszáma is országosan az alacsony tartományban alakul.

Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
EZ IS ÉRDEKELHET
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Az idei allergiaszezon már javában tart, és a következő hónapokban több mint 1,5 millió magyar életét keserítheti meg.

A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához

A felkészülést segíti a Parlagfűpollen-riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése. Ennek segítségével az allergiások nyomon követhetik a várható pollenterhelést, felkészülhetnek a tünetekre, és utazásaikat is ennek megfelelően tervezhetik. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfűpollen-riasztási Rendszerben érhetők el. Az idei évtől a nemzetközi rendszer jelentősen bővült, így az előrejelzés már Ausztria teljes területére is rendelkezésre áll.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Pollennapló segítségével az allergiások naponta rögzíthetik tüneteiket, nyomon követhetik azok alakulását, és összevethetik azokat a lakóhelyükhöz legközelebb található pollenkoncentrációs adatokkal. A napló rendszeres vezetése a kezelőorvost is segítheti a leghatékonyabb terápia beállításában.

A levegőbe kerülő parlagfű virágporának csökkentése érdekében a leghatékonyabb védekezés a növény virágzása előtti, bimbós vagy legkésőbb virágzás kezdeti állapotában elvégzett kaszálás. Így jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból kiemelten fontos, hanem a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. Kérjük a lakosságot, hogy az általuk észlelt parlagfüves területeket jelentsék be a NÉBIH erre szolgáló online felületén.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #gyógyszer #allergia #pollen #megelőzés #kezelés #allergiaszezon #tünetek #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
1 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
3
2 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
4
1 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
5
3 hete
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak