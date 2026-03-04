Több mint 1,5 millió magyarra vár a földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó

„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
Az elmúlt hetekben mintegy tízszeresére nőtt a pollenallergiával kapcsolatos panaszokra való keresés a Semmelweis HELP ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban, ami egyértelműen jelzi: elindult az idei allergiaszezon. A szakértő szerint a kezelés alapja az allergének kerülése, szükség esetén pedig gyógyszeres terápia segíthet.
Míg február elején a felhasználók főként felső légúti fertőzések tüneteire kerestek rá az alkalmazásban, mostanra az orrfolyás, valamint a szem-, orr- és torokviszketés vált a leggyakrabban megadott panasszá.
Az allergiás nátha – közismertebb nevén szénanátha, illetve allergiás rhinitis – bármely életkorban kialakulhat. Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője elmondta: tünetei nagyrészt megegyeznek a közönséges nátháéval, de nem vírusfertőzés, hanem különböző allergének állnak a háttérben. Jellemző panasz a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, a szájpadviszketés és az alvászavar.
A pollenallergia másik gyakori formája az allergiás kötőhártya-gyulladás, amely szemviszketéssel, szemhéjduzzanattal és fokozott könnyezéssel jár. A legsúlyosabb esetekben allergiás asztma is kialakulhat, amely nehézlégzést, köhögést, sípoló légzést, illetve akár fulladásérzést okozhat.
A kezelés alapja az allergén lehetőség szerinti kerülése. Emellett antihisztamin-tartalmú gyógyszerek is enyhíthetik a panaszokat, alkalmazásuk előtt azonban célszerű orvossal egyeztetni. Az antihisztamin csökkenti a viszketést, az orrfolyást és a tüsszögést, az orrdugulásra viszont kevésbé hatékony. Közepesen súlyos esetekben helyileg alkalmazott szteroidtartalmú készítmények jelenthetnek megoldást. Tüneti kezelésként sóoldatos orrspray és szemcsepp használata is javasolható.
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba. Ajánlott a gyakori ágyneműcsere, a rendszeres hajmosás, valamint a dohányzás mellőzése, mivel az dohányfüst fokozhatja az allergiás reakciókat.
A szakértő kiemelte, hogy Magyarországon jellemzően három nagy pollenszezon különíthető el. Az első a tavaszi, úgynevezett fapollenszezon, amely februártól májusig tart. A második a késő tavaszi–kora nyári időszak, áprilistól július közepéig, ekkor a gabonafélék, a pázsitfüvek, a csalánfélék és az útifüvek okoznak leginkább panaszokat. A harmadik a nyár végén induló gyompollenszezon, amely október végéig elhúzódhat; ilyenkor főként a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék váltanak ki allergiás tüneteket.
