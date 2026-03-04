2026. március 4. szerda Kázmér
adult woman in the nature suffering allergy
Egészség

Több mint 1,5 millió magyarra vár a földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:01

Az elmúlt hetekben mintegy tízszeresére nőtt a pollenallergiával kapcsolatos panaszokra való keresés a Semmelweis HELP ingyenes tünetellenőrző alkalmazásban, ami egyértelműen jelzi: elindult az idei allergiaszezon. A szakértő szerint a kezelés alapja az allergének kerülése, szükség esetén pedig gyógyszeres terápia segíthet.

Míg február elején a felhasználók főként felső légúti fertőzések tüneteire kerestek rá az alkalmazásban, mostanra az orrfolyás, valamint a szem-, orr- és torokviszketés vált a leggyakrabban megadott panasszá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az allergiás nátha – közismertebb nevén szénanátha, illetve allergiás rhinitis – bármely életkorban kialakulhat. Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője elmondta: tünetei nagyrészt megegyeznek a közönséges nátháéval, de nem vírusfertőzés, hanem különböző allergének állnak a háttérben. Jellemző panasz a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, a szájpadviszketés és az alvászavar.

A pollenallergia másik gyakori formája az allergiás kötőhártya-gyulladás, amely szemviszketéssel, szemhéjduzzanattal és fokozott könnyezéssel jár. A legsúlyosabb esetekben allergiás asztma is kialakulhat, amely nehézlégzést, köhögést, sípoló légzést, illetve akár fulladásérzést okozhat.

A kezelés alapja az allergén lehetőség szerinti kerülése. Emellett antihisztamin-tartalmú gyógyszerek is enyhíthetik a panaszokat, alkalmazásuk előtt azonban célszerű orvossal egyeztetni. Az antihisztamin csökkenti a viszketést, az orrfolyást és a tüsszögést, az orrdugulásra viszont kevésbé hatékony. Közepesen súlyos esetekben helyileg alkalmazott szteroidtartalmú készítmények jelenthetnek megoldást. Tüneti kezelésként sóoldatos orrspray és szemcsepp használata is javasolható.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba. Ajánlott a gyakori ágyneműcsere, a rendszeres hajmosás, valamint a dohányzás mellőzése, mivel az dohányfüst fokozhatja az allergiás reakciókat.

A szakértő kiemelte, hogy Magyarországon jellemzően három nagy pollenszezon különíthető el. Az első a tavaszi, úgynevezett fapollenszezon, amely februártól májusig tart. A második a késő tavaszi–kora nyári időszak, áprilistól július közepéig, ekkor a gabonafélék, a pázsitfüvek, a csalánfélék és az útifüvek okoznak leginkább panaszokat. A harmadik a nyár végén induló gyompollenszezon, amely október végéig elhúzódhat; ilyenkor főként a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék váltanak ki allergiás tüneteket.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #allergia #pollen #betegség #allergén #alkalmazás #tünet #allergiaszezon #tünetek #semmelweis egyetem

Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

