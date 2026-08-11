Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hetekben, pedig lenne rá megoldás - teljesen ingyenes

Bár az allergiaszezon rég beindult, a parlagfűszezonnak még csak kezdetén járunk - ez a lakosság közel ötödének okoz kellemetlen allergiás tüneteket. Néhány egyszerű mindennapi rutin – mint a tudatos szellőztetés, a hazaérkezés utáni azonnali tisztálkodás, a gyakoribb takarítás és a háziállatok gondozása – bevezetésével azonban hatékonyan megakadályozhatjuk, hogy a kinti pollenek megtelepedjenek az otthonunkban - hívja fel a figyelmet közleményében az LG.

A pollenek elleni védekezést már a bejárati ajtónál érdemes elkezdeni. Hazaérkezéskor a cipőt és a táskát hagyjuk az előszobában, a szabadban viselt ruhákat pedig azonnal tegyük a zárt szennyestartóba. Semmiképp ne üljünk le ezekben a kanapéra, és a hálószobába se vigyük be őket. Mivel az allergének könnyen megtapadnak a bőrön és a hajon is, egy gyors zuhanyzás és hajmosás sokat enyhíthet a panaszokon, megakadályozva, hogy a pollenek bejussanak a lakás pihenésre használt tereibe.

Az ágyneműt a megszokottnál sűrűbben érdemes cserélni és mosni. A mélyebb tisztítás érdekében hasznos lehet a gőzfunkciós mosógép használata, amely hatékonyabban távolítja el a mikroszkopikus szennyeződéseket. A frissen kimosott ruhákat ebben az időszakban semmiképp ne a szabadban szárítsuk, mert a szálló pollenek azonnal megtapadnak rajtuk, ezért válasszuk inkább a beltéri teregetést vagy a szárítógép alacsony hőfokú programját.

Ha háziállatot tartunk, a sétából hazatérve rájuk is külön figyelmet kell fordítani. A bundájukon és a tappancsukon ugyanis rengeteg pollent hozhatnak be a lakásba, ezért még a belépés előtt töröljük vagy fésüljük át a szőrüket, a mancsaikat pedig mossuk le langyos vízzel.

A takarítás terén a többórás hétvégi nagytakarítás helyett a gyakoribb, célzott tisztítás a célravezető. A kemény felületeket rendszeresen töröljük át nedves kendővel, hogy a leülepedett por ne kerüljön vissza a levegőbe. Porszívózni is sűrűbben ajánlott, amihez praktikus megoldást nyújt egy könnyű, vezeték nélküli állóporszívó.

Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai szakértője szerint fontos, hogy a választott készülék többlépcsős szűrőrendszerrel rendelkezzen, amely felfogja a mikroszkopikus részecskéket. Külön előnyt jelenthetnek az automatikusan ürülő portartállyal rendelkező modellek, mivel ezek megakadályozzák, hogy az összegyűjtött szennyeződés a kiürítéskor újra szétszóródjon a levegőbe.

Végül a beltéri levegő minőségére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A hosszas szellőztetés helyett kövessük nyomon a pollenjelentéseket, és a magas koncentrációjú időszakokban csak rövid időre nyissunk ablakot. A tisztább otthoni levegő elérésében emellett a légtisztítók és a klímaberendezések használata is sokat segíthet.