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Gyomorfájástól vagy menstruációs fájdalomtól szenvedő fiatal nő
Egészség

Évi 640 ezer forintot is bukhatnak a magyar nők emiatt a betegség miatt: rengetegen szenvednek tőle némán

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 12:04

A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak a Preventive Medicine Reports folyóiratban megjelent új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei szerint az érintettek átlagosan évi 1757 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egyhavi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe; a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. 

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A Semmelweis Egyetem kutatói 566 endometriózissal élő és 447 nem érintett nő adatait elemezték. Nemzetközileg elfogadott kérdőívek segítségével vizsgálták a munkateljesítményt, a munkából való hiányzást és a munkaképességet. Az eredmények szerint az endometriózissal élő nők négy hét alatt átlagosan 12,7 munkaórát veszítettek egészségügyi problémáik miatt, míg a kontrollcsoport tagjai csupán 5,7 órát. A kiesett munkaidő alapján a kutatók az érintettek éves jövedelemkiesését átlagosan 1757 euróra becsülték. 

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„Az endometriózis hatása nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és gazdasági kérdés is. A betegség a nők életének egyik legaktívabb időszakában jelentkezik, ezért a munkavállalásra, a karrierépítésre és a hosszú távú anyagi biztonságra is hatással lehet” – mondta dr. Balogh Dóra, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának adjunktusa.

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Az endometriózis világszerte a reproduktív korú nők mintegy 10 százalékát érinti. A krónikus nőgyógyászati betegség során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami krónikus kismedencei fájdalmat, fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. A tünetek gyakran hosszú éveken át fennállnak, mielőtt megszületik a diagnózis. 

A vizsgálat szerint az endometriózissal élő nők 42 százaléka tartozik a rossz munkaképességű kategóriába, míg a kontrollcsoportban ez az arány csupán 17,9 százalék. A rossz munkaképesség azt jelenti, hogy az érintettek egészségi állapotuk miatt nehezebben tudják ellátni munkájukat, és nagyobb a kockázata annak, hogy később hosszabb időre munkaképtelenné válnak vagy kiszorulnak a munkaerőpiacról.

„A legmeglepőbb eredmény számunkra az volt, hogy az érintett nők csaknem fele ebbe a kategóriába került. Ez arra utal, hogy megfelelő támogatás hiányában az endometriózis nemcsak a mindennapi munkavégzést nehezítheti meg, hanem a későbbi munkában maradást is veszélyeztetheti” – emelte ki dr. Miklós Dominika, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.

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A kutatás arra is rámutatott, hogy a munkahelyek többsége nincs felkészülve az endometriózissal élő munkavállalók támogatására. A válaszadók 54 százaléka szerint munkáltatója alig vagy egyáltalán nem ismeri a betegséget, miközben mindössze 17 százalékuk vélte úgy, hogy munkahelyén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek róla. 

A résztvevők leginkább menstruációs szabadságot, rugalmas munkarendet, otthoni vagy hibrid munkavégzési lehetőséget, valamint nagyobb megértést és támogatást várnának a munkáltatóktól. Néhány európai országban, például Spanyolországban és Portugáliában már léteznek olyan szabályozások, amelyek bizonyos esetekben lehetővé teszik a menstruációs szabadság igénybevételét.
Címlapkép: Getty Images
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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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