Szeged, 2024. április 16.Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus elõadást tart a Szegedi Tudományegyetemen 2024. április 16-án. A kutató egykori alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek ajánlotta fel Nobel-díjának másolatát, valami
Egészség

Egyetlen fillért sem kér a munkájáért Karikó Katalin: kiderült, mire készülnek Hegedűs Zsolttal

Pénzcentrum
2026. május 15. 08:43

Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületéhez, jelentette be a miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A felkérést Karikó elfogadta, ugyanakkor jelezte: a munkát kizárólag térítésmentesen vállalja.

A Telex beszámolója szerint Karikó Katalint egy philadelphiai bevásárlás közben, a „tejfölös pult mellett” érte Hegedűs Zsolt telefonhívása. A kutató később arról beszélt: számára fontos feltétel volt, hogy ne a neve miatt kérjék fel, hanem a szakmai tudása és tapasztalata miatt.

Karikó azt is elárulta, hogy korábban ő maga kereste meg Hegedűs Zsoltot egy leukémiás betegek kezelésére alkalmas sejtterápia magyarországi bevezetésének ügyében. A tervek szerint ezt egy budapesti kórházban honosítanák meg.

A Nobel-díjas kutató elsősorban az amerikai és német egészségügyi rendszerben szerzett tapasztalataival segítheti a magyar egészségügy átalakítását. Karikó szerint különösen fontos lenne a prevenció erősítése, az egészséges életmód támogatása és a szűrővizsgálatok szerepének növelése.

Hegedűs Zsolt a meghallgatásán arról beszélt, hogy az egészségügyet nem költségvetési tehernek, hanem a nemzet jövőjébe történő befektetésnek tekinti. Több problémára is felhívta a figyelmet, köztük az alacsony egészségügyi ráfordításokra, a hosszú várólistákra, az infrastruktúra állapotára és az egészségügyi dolgozók hiányára.

A miniszter emellett bejelentette, hogy új betegjogi és minőségbiztosítási rendszert alakítanának ki, amelyben a betegek anonim módon értékelhetnék az ellátást, az intézményeknek pedig kötelező lenne feldolgozniuk a visszajelzéseket.

Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA 
#egészség #kórház #egészségügy #magyarország #betegség #rák #szűrővizsgálat #egészséges életmód #egészségmegőrzés #miniszter #nobel-díj

