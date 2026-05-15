Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki - adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.
Egyetlen fillért sem kér a munkájáért Karikó Katalin: kiderült, mire készülnek Hegedűs Zsolttal
Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is csatlakozik Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületéhez, jelentette be a miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A felkérést Karikó elfogadta, ugyanakkor jelezte: a munkát kizárólag térítésmentesen vállalja.
A Telex beszámolója szerint Karikó Katalint egy philadelphiai bevásárlás közben, a „tejfölös pult mellett” érte Hegedűs Zsolt telefonhívása. A kutató később arról beszélt: számára fontos feltétel volt, hogy ne a neve miatt kérjék fel, hanem a szakmai tudása és tapasztalata miatt.
Karikó azt is elárulta, hogy korábban ő maga kereste meg Hegedűs Zsoltot egy leukémiás betegek kezelésére alkalmas sejtterápia magyarországi bevezetésének ügyében. A tervek szerint ezt egy budapesti kórházban honosítanák meg.
A Nobel-díjas kutató elsősorban az amerikai és német egészségügyi rendszerben szerzett tapasztalataival segítheti a magyar egészségügy átalakítását. Karikó szerint különösen fontos lenne a prevenció erősítése, az egészséges életmód támogatása és a szűrővizsgálatok szerepének növelése.
Hegedűs Zsolt a meghallgatásán arról beszélt, hogy az egészségügyet nem költségvetési tehernek, hanem a nemzet jövőjébe történő befektetésnek tekinti. Több problémára is felhívta a figyelmet, köztük az alacsony egészségügyi ráfordításokra, a hosszú várólistákra, az infrastruktúra állapotára és az egészségügyi dolgozók hiányára.
A miniszter emellett bejelentette, hogy új betegjogi és minőségbiztosítási rendszert alakítanának ki, amelyben a betegek anonim módon értékelhetnék az ellátást, az intézményeknek pedig kötelező lenne feldolgozniuk a visszajelzéseket.
Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA
