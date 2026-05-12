Meghalt Gulyás Zsolt

2026. május 12. 15:57

Tragikus hirtelenséggel, 54 éves korában elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok, Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitány. A tábornok szolgálatteljesítés közben lett rosszul. A gyors kórházba szállítás és a szakszerű orvosi ellátás ellenére sem tudták megmenteni az életét.

A szomorú hírt kedd kora délután Pósfai Gábor belügyminiszter közölte a Facebookon. A tárcavezető egyúttal részvétét fejezte ki a gyászoló családnak és a munkatársaknak.

Gulyás Zsolt több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet. Hivatásos pályafutását 1991-ben a Magyar Honvédségnél kezdte. Ezt követően, 1995-től a Határőrségnél töltött be különböző vezetői beosztásokat Orosházán és Battonyán. A Határőrség és a Rendőrség 2008-as integrációjakor került át a rendőrség kötelékébe. Kezdetben a Bács-Kiskun megyei határrendészetnél dolgozott szolgálatvezetőként.

Szakmai útja során folyamatosan egyre magasabb vezetői beosztásokat töltött be. 2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese volt. Később, 2019-ben a Baranya Megyei, majd 2022 decemberében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság élére nevezték ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint a testület egy nagy munkabírású, kiváló szakembert veszített el. A dandártábornok halála a teljes személyi állományt megrendítette.
#egészség #magyarország #halál #haláleset #belügyminisztérium #csongrád #rendőr #baranya #rendőrök #gyászhír #bács-kiskun

