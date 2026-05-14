Nemcsak a sport tarthat fiatalon: ez a kellemes időtöltés is lassíthatja az öregedést, sokan mégse tudnak róla

A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás. Ez a University College London (UCL) kutatóinak új tanulmányából derül ki. A szakemberek hétféle úgynevezett biológiai öregedési óra adatait elemezték, több mint 3500 brit résztvevő bevonásával - számolt be a CNN.

Az Innovation in Ageing című szaklapban hétfőn megjelent kutatás szerint nemcsak a kulturális tevékenységek gyakorisága, hanem azok változatossága is számít. Minél többféle művészeti élményben vesz részt valaki, annál kifejezettebb a biológiai öregedést lassító hatás. Ez az első olyan vizsgálat, amely kifejezetten a biológiai öregedés biomarkereivel összefüggésben elemezte a kulturális aktivitás szerepét. Korábbi kutatások már kimutatták a művészetek kedvező hatását a kognitív funkciókra, a depresszióra és a halálozási arányokra.

Az eredmények alapján a művészeti tevékenységek hatásának mértéke összevethető a fizikai aktivitáséval. Ez a jótékony hatás különösen a 40 év feletti, középkorú és idősebb felnőttek körében volt kifejezett. Az adatok elemzésekor a jövedelmet és számos egyéb tényezőt is figyelembe vettek. A kutatók úgy vélik, hogy a művészeti tevékenységek többféle "hatóanyagot" mozgósítanak. Ilyen például az esztétikai élmény, az érzékszervi és fizikai stimuláció, valamint a társas interakció.

"Kutatásunk azt mutatja, hogy a gyakoriság és a változatosság egyaránt fontos. A "legjobb" módszer egyénenként más. Főként attól függ, mi érdekli az illetőt, mi elérhető számára, és mit tud következetesen csinálni" – mondta Pu Fejfej, a tanulmány egyik szerzője és az UCL viselkedéstudományi tanszékének kutatója. Hozzátette, hogy az eredmények alátámasztják a művészetek beépítésének fontosságát a közegészségügyi stratégiákba.

A tanulmányt a kutatásban részt nem vevő szakértők is elismeréssel fogadták. James Stark, a Leedsi Egyetem orvosi humaniórák professzora részletesnek és megalapozottnak nevezte a vizsgálatot. Szerinte a kutatás megerősíti a kultúrába és a művészetekbe való befektetés fontosságát. Eamonn Mallon, a Leicesteri Egyetem evolúcióbiológia-professzora ugyanakkor egy fontos korlátra is felhívta a figyelmet.

Mivel a kutatás egy adott időpontban készült keresztmetszeti vizsgálat, egyelőre nem bizonyítható az ok-okozati összefüggés. Elképzelhető, hogy a biológiai korukhoz képest fiatalabb emberek egyszerűen aktívabbak és többet járnak kulturális programokra, nem pedig fordítva. A kutatócsoport következő lépésként más országok és populációk adataira is ki kívánja terjeszteni az elemzést.