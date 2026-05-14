A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás.
Sok szülő nem is sejti: már a várandósság alatt eldőlhet, mennyire lesz válogatós a gyerek
Egy új kutatás szerint a várandósság alatti táplálkozás hosszú távon befolyásolhatja, hogy a gyerekek mennyire fogadják el a zöldségeket. A magzati korban megismert ízek és illatok akár évekkel később is hatással lehetnek az ételválasztásukra - számolt be az euronews.
Brit, francia és holland egyetemek kutatói várandós nőknek kelkáposzta-, illetve répaport tartalmazó kapszulákat adtak. Ezt követően ultrahangvizsgálattal figyelték meg a magzatok arckifejezéseit a 32. és a 36. terhességi héten, közvetlenül az ízhatásokat követően. A gyerekeket később, nagyjából háromhetes korukban is megfigyelték. Legutóbb pedig tizenkét gyermeket vizsgáltak újra, immár hároméves korukban.
A legfrissebb vizsgálat során répa-, illetve kelkáposztaporba mártott nedves vattapálcikát tartottak a gyerekek orra alá, és a reakcióikat videóra rögzítették. A kutatók elemezték az arckifejezéseket, különös tekintettel a nevetésre és a sírásra utaló mimikára. Végül ezeket összevetették a születés előtti, valamint az újszülöttkori reakciókkal.
Az eredmények azt mutatták, hogy azok a gyerekek, akik magzati korukban a répa ízével találkoztak, hároméves korukban pozitívabban reagáltak a répa illatára. A kelkáposzta illatára viszont elutasítóbbak voltak. A kelkáposztás csoportnál hasonló mintázat rajzolódott ki, csak fordított előjellel: ők a kelkáposzta illatát fogadták szívesebben.
"Ebből arra következtethetünk, hogy a várandósság késői szakaszában megtapasztalt ízek tartós íz- vagy illatemléket alakíthatnak ki a gyermekekben. Ez akár évekkel a születés után is formálhatja a táplálkozási preferenciáikat" - mondta Nadja Reissland, a Durhami Egyetem pszichológusa, a tanulmány első szerzője.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kutatók hangsúlyozták, hogy a vizsgálat kis mintán alapult. További kutatások szükségesek annak tisztázására, hogy a várandósság alatti ismételt ízhatások valóban befolyásolják-e a gyerekek későbbi zöldségfogyasztását. Szintén vizsgálni kell, hogy milyen szerepet játszanak ebben más tényezők, például a genetika. A tanulmány a Developmental Psychobiology tudományos folyóiratban jelent meg.
Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki - adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.
Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.
Bár egy óceánjárón nemrég halálos áldozatokat követelt a hantavírus, a szakemberek szerint teljesen indokolatlan a pánik.
Súlyos hibát vétenek az amerikai hatóságok a hantavírus miatt: kísértetiesen hasonlít a helyzet a legrosszabb időszakokra
Az Egyesült Államokban egyre több egészségügyi szakértő bírálja a hatóságok kommunikációját a hantavírus-járvánnyal kapcsolatban.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
A vastagbél- és végbélrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartoznak, és egyre több fiatalt is érintenek.
A hantavírus lehet az új COVID? Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, kell-e újabb járványtól tartani Magyarországon
A dél-amerikai hantavírus halálozási aránya akár a 30 százalékot is elérheti.
Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával
Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.
zakmai útja során folyamatosan egyre magasabb vezetői beosztásokat töltött be.
Az ENSZ egészségügyi szervezetének vezetője szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a hantavírussal fertőzött üdülőhajóról kiterjedtebb járvány indulna ki.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
A szakértők szerint egyre nagyobb problémát jelent az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és az emberek emelkedő fogékonysága a betegségre.
Vényköteles gyógyszert rejtettek a népszerű étrend-kiegészítőkbe: keményen lecsapott a magyar hatóság
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát.
Hegedűs Zsolt, az alakuló Tisza-kormány egészségügyi miniszterjelöltje hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán bemutatta átlátható és betegközpontú programját.
"Ez nem Covid" - hangsúlyozza a WHO, a szoros kontaktus itt szó szerint azt jelenti, hogy szinte orrtól orrig kell lenni egymással.
Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?
Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg.
Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült
Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.
Kitiltottak tucatnyi ételt a magyar iskolai menzákról: minden szülőnek tudnia kell, mi változott a gyereke tányérján
Tavaly február óta új előírások szerint étkezik a mintegy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek.
Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n