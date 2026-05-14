Sok szülő nem is sejti: már a várandósság alatt eldőlhet, mennyire lesz válogatós a gyerek

Egy új kutatás szerint a várandósság alatti táplálkozás hosszú távon befolyásolhatja, hogy a gyerekek mennyire fogadják el a zöldségeket. A magzati korban megismert ízek és illatok akár évekkel később is hatással lehetnek az ételválasztásukra - számolt be az euronews.

Brit, francia és holland egyetemek kutatói várandós nőknek kelkáposzta-, illetve répaport tartalmazó kapszulákat adtak. Ezt követően ultrahangvizsgálattal figyelték meg a magzatok arckifejezéseit a 32. és a 36. terhességi héten, közvetlenül az ízhatásokat követően. A gyerekeket később, nagyjából háromhetes korukban is megfigyelték. Legutóbb pedig tizenkét gyermeket vizsgáltak újra, immár hároméves korukban.

A legfrissebb vizsgálat során répa-, illetve kelkáposztaporba mártott nedves vattapálcikát tartottak a gyerekek orra alá, és a reakcióikat videóra rögzítették. A kutatók elemezték az arckifejezéseket, különös tekintettel a nevetésre és a sírásra utaló mimikára. Végül ezeket összevetették a születés előtti, valamint az újszülöttkori reakciókkal.

Az eredmények azt mutatták, hogy azok a gyerekek, akik magzati korukban a répa ízével találkoztak, hároméves korukban pozitívabban reagáltak a répa illatára. A kelkáposzta illatára viszont elutasítóbbak voltak. A kelkáposztás csoportnál hasonló mintázat rajzolódott ki, csak fordított előjellel: ők a kelkáposzta illatát fogadták szívesebben.

"Ebből arra következtethetünk, hogy a várandósság késői szakaszában megtapasztalt ízek tartós íz- vagy illatemléket alakíthatnak ki a gyermekekben. Ez akár évekkel a születés után is formálhatja a táplálkozási preferenciáikat" - mondta Nadja Reissland, a Durhami Egyetem pszichológusa, a tanulmány első szerzője.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a vizsgálat kis mintán alapult. További kutatások szükségesek annak tisztázására, hogy a várandósság alatti ismételt ízhatások valóban befolyásolják-e a gyerekek későbbi zöldségfogyasztását. Szintén vizsgálni kell, hogy milyen szerepet játszanak ebben más tényezők, például a genetika. A tanulmány a Developmental Psychobiology tudományos folyóiratban jelent meg.