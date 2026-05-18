Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia

A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek. A figyelmeztetés egy olyan időszakban hangzik el, amikor az MI-alapú rendszerek egyre több területen váltják ki az önálló kutatómunkát - jelentette a BBC.

Paddy Rodgers, a greenwichi Királyi Múzeumok igazgatója szerint komoly kockázattal jár, ha kizárólag az azonnali válaszokra hagyatkozunk. Így ugyanis elveszíthetjük a kérdezés és a kritikus értékelés képességét, pedig ezek adják a tudás, a szakértelem és az innováció alapját. Rodgers az obszervatórium 350 éves történetére hivatkozva hangsúlyozta, hogy a korai csillagászok hatalmas adatmennyiséget halmoztak fel. Ezeket az információkat később olyan célokra is felhasználták, amilyenekre eredetileg sosem gondoltak volna. Munkájuk során "feleslegesnek tűnő dolgokat is csináltak, amiket egy gép nem tenne meg". Ezek az erőfeszítések azonban akár 150 évvel később is felbecsülhetetlen értékűnek bizonyultak.

Mindez persze nem jelenti a technológia elutasítását. A mesterséges intelligencia vitathatatlanul hozzájárul a tudományos felfedezésekhez. Demis Hassabis informatikus például 2024-ben megosztott kémiai Nobel-díjat kapott a fehérjeszerkezetek AI-alapú előrejelzéséért, és számos más szakértő is hangsúlyozza a technológia előnyeit. Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója arra bátorít mindenkit, hogy az AI-t saját ötleteinkkel szembeni ellenérvek generálására is használjuk.

Rodgers szerint azonban a korábbi online eszközökhöz – például a Wikipédiához – képest a mesterséges intelligencia által adott válaszok egy lényeges elemet nélkülöznek. Ez pedig az eredeti források ellenőrizhetősége. Míg korábban bárki visszakereshette az alapforrásokat az információ megbízhatóságának igazolására, az AI-rendszerek gyors válaszai egyre inkább eltávolítják a felhasználókat az ellenőrizhető tényektől.

Anuschka Schmitt, a London School of Economics docense felhívta rá a figyelmet, hogy a technológiától való túlzott függőség egyáltalán nem új keletű jelenség. A társalgási AI-rendszerek azonban drámaian lecsökkentették azt a küszöböt, amelynél az emberek már hajlandók lemondani a szellemi erőfeszítésről. A "kognitív tehermentesítéssel" kapcsolatos kutatások már bebizonyították, hogy a jelenlegi AI-eszközök használata gyors és negatív hatást gyakorol a kompetenciákra, a memóriára és a tanulásra.

Mindeközben a mesterséges intelligencia alapú információszolgáltatás megállíthatatlanul terjed. A Google keresési találatait már mesterséges intelligencia által generált áttekintések vezetik, és hasonló megoldásokkal kísérletezik a TikTok, valamint az X is. Ebben a felgyorsult technológiai környezetben az önálló gondolkodás megőrzésének kérdése egyre sürgetőbbé válik.