Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.
Kongatják a vészharangot a tudósok: észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia
A greenwichi Királyi Obszervatórium vezetője arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterségesintelligencia-eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek. A figyelmeztetés egy olyan időszakban hangzik el, amikor az MI-alapú rendszerek egyre több területen váltják ki az önálló kutatómunkát - jelentette a BBC.
Paddy Rodgers, a greenwichi Királyi Múzeumok igazgatója szerint komoly kockázattal jár, ha kizárólag az azonnali válaszokra hagyatkozunk. Így ugyanis elveszíthetjük a kérdezés és a kritikus értékelés képességét, pedig ezek adják a tudás, a szakértelem és az innováció alapját. Rodgers az obszervatórium 350 éves történetére hivatkozva hangsúlyozta, hogy a korai csillagászok hatalmas adatmennyiséget halmoztak fel. Ezeket az információkat később olyan célokra is felhasználták, amilyenekre eredetileg sosem gondoltak volna. Munkájuk során "feleslegesnek tűnő dolgokat is csináltak, amiket egy gép nem tenne meg". Ezek az erőfeszítések azonban akár 150 évvel később is felbecsülhetetlen értékűnek bizonyultak.
Mindez persze nem jelenti a technológia elutasítását. A mesterséges intelligencia vitathatatlanul hozzájárul a tudományos felfedezésekhez. Demis Hassabis informatikus például 2024-ben megosztott kémiai Nobel-díjat kapott a fehérjeszerkezetek AI-alapú előrejelzéséért, és számos más szakértő is hangsúlyozza a technológia előnyeit. Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója arra bátorít mindenkit, hogy az AI-t saját ötleteinkkel szembeni ellenérvek generálására is használjuk.
Rodgers szerint azonban a korábbi online eszközökhöz – például a Wikipédiához – képest a mesterséges intelligencia által adott válaszok egy lényeges elemet nélkülöznek. Ez pedig az eredeti források ellenőrizhetősége. Míg korábban bárki visszakereshette az alapforrásokat az információ megbízhatóságának igazolására, az AI-rendszerek gyors válaszai egyre inkább eltávolítják a felhasználókat az ellenőrizhető tényektől.
Anuschka Schmitt, a London School of Economics docense felhívta rá a figyelmet, hogy a technológiától való túlzott függőség egyáltalán nem új keletű jelenség. A társalgási AI-rendszerek azonban drámaian lecsökkentették azt a küszöböt, amelynél az emberek már hajlandók lemondani a szellemi erőfeszítésről. A "kognitív tehermentesítéssel" kapcsolatos kutatások már bebizonyították, hogy a jelenlegi AI-eszközök használata gyors és negatív hatást gyakorol a kompetenciákra, a memóriára és a tanulásra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mindeközben a mesterséges intelligencia alapú információszolgáltatás megállíthatatlanul terjed. A Google keresési találatait már mesterséges intelligencia által generált áttekintések vezetik, és hasonló megoldásokkal kísérletezik a TikTok, valamint az X is. Ebben a felgyorsult technológiai környezetben az önálló gondolkodás megőrzésének kérdése egyre sürgetőbbé válik.
A chatbot akár azt is megmondhatja majd, hol csúszik el túl sok pénz a havi költésekből.
Óriási lépésre szánta el magát a ChatGPT: bárki ingyen használhatja a prémium verziót ebben az országban
Az OpenAI történetében először kötött országos szintű kormányzati megállapodást.
A hatóság szerint azt sem lehet teljesen kizárni, hogy az űreszköz egyes darabjai elérik a felszínt.
Mesterséges intelligencia veszi át az uralmat egy országban: még az alapító is a legrosszabbra készül, ennek csúnya vége lehet
Egy évvel azután, hogy Dan Thomson techvállalkozó bejelentette, mesterséges intelligencia irányítása alá helyez egy Fülöp-szigeteki szigetet, a kísérlet lassan formát ölt.
Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak
A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez.
A NASA bejelentette az Artemis III küldetés módosított terveit. A misszió nem a Holdra szállást, hanem az ahhoz szükséges rendszerek tesztelését célozza.
Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek.
Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.
Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt
Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában.
Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Az AI-forradalom következménye: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.
Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterjelöltje bizottsági meghallgatásán vázolta fel egy észt mintára épülő, modern magyar digitális állam vízióját.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
A jelszó világnapja nem csak egy újabb felesleges dátum a naptárban: ez az a nap, amikor kénytelenek vagyunk szembenézni a ténnyel, hogy digitális várunkat gyakran...
Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetéhez érkezett, Musk állítólag 80 milliárd dollárt kért a Mars kolonizálására.
Már jövedelemigazolást és nemleges (nullás) adóigazolást is lehet igényelni a Digitális Állampolgárság Program honlapján.
Senki sem gondolná, mit csinál a háttérben ez a vadiúj okostelefon: ijesztő módszerrel figyelik meg a lakosságot
Észak-Koreában bemutatták a legújabb Jindallae okostelefont, ami szakértők szerint az állami megfigyelés eszközeiként is funkcionálnak.
Vallott a jövőkutató: ugyanaz lehet a világméretű klímatragédia ellenszere, ami egyben a legnagyobb veszély is
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése nemcsak a mindennapjainkat alakítja át, hanem egyre súlyosabb, sokszor láthatatlan ökológiai lábnyomot is hagy maga után.
Pillanatok alatt rátalál a legsebezhetőbb pontokra ez az új AI: komoly bajba kerülhetünk, ha rossz kezekbe jut
Nagyon gyorsan és pontosan kiszúrja az informatikai sebezhetőséget a rendszer, amit nem is hoztak kereskedelmi forgalomba.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít